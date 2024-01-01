ABD Başkanı Joe Biden, erkekler ve kadınlar Mart Çılgınlığı turnuvaları için seçimlerini açıklıyor - ve planlandığı gibi gitmiyor

Ancak taraftarların %99'undan fazlası gibi Biden 'ın da erkekler turnuvasına ilişkin tahminleri iyi bir başlangıç yapmadı.

Biden, 2 numaralı seri başı Arizona Wildcats'i, 15 numaralı seri başı Princeton Tigers'a karşı oynayacakları ilk tur maçında desteklemeyi tercih etti.

Ancak çok büyük bir farkla geride olmalarına rağmen, Tigers geç gelen bir atakla Perşembe günü 59-55 kazanarak zafere ulaştı.

Maçın bitimine yaklaşık sekiz dakika kala 10 sayı geride olan Tigers, ikinci yarıyı 9-0'lık bir seriyle kapatarak maça geri döndü. Princeton, Wildcats'i maçın son 4:21'inde skorsuz tutmayı başararak inanılmaz bir üzüntüye imza attı.

"Oldukça gerçeküstü bir duygu. Bu sahnede böyle büyük bir takımı yenmek oldukça özel bir duygu," diyor Princeton'dan Matt Allocco maçtan sonra gazetecilere. "Ama şaşırdığımı da söyleyemem.

"Bu takım tüm yıl boyunca çok iyiydi, çok cesurdu. Kağıt üzerinde büyük bir üzüntü gibi görünecek. Ama biz birbirimize inanıyoruz ve gerçekten iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda ülkedeki herkesi yenebileceğimizi düşünüyorum."

Bununla birlikte, Başkan parantezini yanlış açma konusunda yalnız olmadığı gerçeğiyle biraz teselli bulabilir.

NCAA March Madness Twitter'a göre, Princeton'ın zaferinin ardından parantezlerin sadece %0.065'i sağlam kaldı.

Bu sonuç Princeton'ın NCAA turnuvasında 25 yıl aradan sonra elde ettiği ilk zafer olması nedeniyle özellikle şok edici; zira Kaplanlar 1998'de UNLV'yi yenerken şimdiki baş antrenör Mitch Henderson da takımın bir oyuncusuydu.

"Bugün pek çok insanı gururlandırdılar ve mutlu ettiler. Bunu hak ettiler, biliyorsunuz. Ne galibiyet ama," dedi Henderson gazetecilere.

Bu mağlubiyetle Arizona, NCAA turnuva tarihinde herhangi bir turda 15 numaralı seribaşına birden fazla mağlubiyet alan ilk takım oldu.

Başka bir yerde, 13 numaralı Furman Paladins, 4 numaralı Virginia Cavaliers'ı başka bir üzüntüyle mağlup etti. JP Pegues maçın bitimine 2.4 saniye kala maçı kazandıran üçlüğü atarak Mart Çılgınlığı'nın şok sonuçlarını başlattı.

Kadınlar turnuvasının Cuma günü başlamasıyla birlikte Biden kendi grubunun erkeklerde olduğundan biraz daha uzun sürmesini umacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com