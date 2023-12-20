ABD Adalet Bakanlığı, yolsuzluk soruşturmasının ardından FIFA ve diğer futbol yönetim organlarına 200 milyon dolardan fazla para cezası verdi

ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası futbolun yönetim organı FIFA'ya; Kuzey ve Orta Amerika ile Karayip ülkelerinde futbolu denetleyen konfederasyon CONCACAF'a; Güney Amerika'daki yönetim konfederasyonu CONMEBOL'a ve etkilenen diğer kuruluşlara 201 milyon dolar verdi.

Adalet Bakanlığı, bu kuruluşların futbolu yozlaştıran ve oyunun gelişimini sekteye uğratan on yıllardır süren rüşvet planlarının kurbanı olduğunu tespit etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Futboldan yasadışı yollarla hortumlanan paranın, en başta olması gerektiği gibi, doğru amaçlar için kullanılmak üzere geri geldiğini görmekten mutluluk duyuyorum" dedi. "Gerçek şu ki, 2015 yılında (ABD Adalet Bakanlığı'nın) müdahalesi sayesinde, FIFA'yı o dönemde zehirli bir kuruluştan, son derece saygın ve güvenilir bir küresel spor yönetim organına dönüştürmeyi başardık."

Adalet Bakanlığı, soruşturma sonucunda 20'den fazla ülkeden 50'den fazla kişi ve kurum hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. DOJ açıklamasında suçlamaların "esas olarak spor pazarlama şirketleri tarafından çeşitli futbol turnuvaları ve etkinliklerinin medya ve pazarlama hakları karşılığında futbol yetkililerine ödenen rüşvet ve komisyonların teklif edilmesi ve alınmasıyla bağlantılı olduğu" belirtildi.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ilk olarak Mayıs 2015'te 14 FIFA yetkilisi ve spor pazarlama yöneticisinin haraç toplama, dürüst hizmet dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarıyla itham edildiği bir iddianame hazırlandı. DOJ, Aralık 2015'te bir iddianamenin daha açıklanmasının ardından 16 FIFA yetkilisinin daha benzer suçlarla itham edildiğini söyledi.

"Dört tüzel kişilik suçunu kabul etti ve bankacılık kurumları da dahil olmak üzere diğerleri, ertelenmiş kovuşturma veya kovuşturmama anlaşmaları yoluyla suç davranışındaki rollerini kabul ettiler" denilen DOJ açıklamasında, soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

DOJ, FIFA, CONCACAF ve CONMEBOL'un 201 milyon dolarlık ödülden elde edilen fonları, "gençlik programları, toplumsal yardım ve insani ihtiyaçlara odaklanan" FIFA Vakfı altında yeni oluşturulacak bir Dünya Futbolu Remission Fonu'na dağıtacağını söyledi.

CNN'den Laura Smitherman bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com