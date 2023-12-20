ABD Açık rekor bir toplam ödül sunacak, kazananlara yapılan ödeme ise azalacak

Etkinlik geçen yıl seyircisiz düzenlenmiş ve Birleşik Devletler Tenis Birliği (USTA) gelir kaybı nedeniyle para ödülünü 53.4 milyon dolara düşürmüştü.

Bu yılki genel artışa rağmen, iki tekler şampiyonu için para ödülü 3 milyon dolardan 2,5 milyon dolara düşerken, ikincilik çeki de 2020'ye göre 50.000 dolarlık bir düşüşle 1,25 milyon dolara indirildi.

USTA CEO'su ve icra direktörü Mike Dowse, "Geçen yıl hepimiz için çok zor bir yıldı ve pandeminin USTA'nın mali sağlığı üzerinde derin bir etkisi oldu" dedi.

"Yine de tenisin her seviyede uzun vadede gelişmeye devam etmesini sağlamak için son derece sıkı çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz ve bu çalışma 2020'de dört milyondan fazla yeni ve geri dönen oyuncunun tenise katılmasını sağladı."

İlk tur ödemeleri 2020'ye göre %23'lük bir artışla 75.000$'a çıkarken, ikinci tur para ödülü 100.000$'dan 115.000$'a yükseldi.

USTA, çiftler, karışık çiftler ve tekerlekli sandalye etkinliklerinde de para ödülünün artırıldığını ekledi.

Bu yıl hayranlarını yeniden ağırlayacak olan ABD Açık 30 Ağustos'ta başlıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com