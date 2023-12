Öne çıkan hikayeler

ABD Açık 2016: Phil Mickelson ezeli düşmanını yenebilecek mi?

Phil Mickelson altı ikincilik rekorunun ardından ilk ABD Açık galibiyetini hedefliyor

Kariyerinde grand slam kazanan altıncı oyuncu olacak

2006 şampiyonu Geoff Ogilvy solakların hala ABD Açık'ı kazanabilecek kapasitede olduğunu söylüyor

Mickelson, Merion'daki 2013 ikinciliğinin alınması en zor ikincilik olduğunu söylüyor

Phil Mickelson önümüzdeki ay Oakmont'ta, omuzlarında hayal kırıklığı ve kader yüküyle ABD Açık macerasına devam edecek.

Popüler solak, kutsal kariyer grand slam'inin dördüncü ve son ayağını kovalarken altı kez ikinci olarak rekor kırdı.

Masters'ın başladığı 1934 yılından bu yana sadece beş oyuncu, hepsi de oyunun gerçek efsaneleri, golfün dört büyük unvanını da kazandı: Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus ve Tiger Woods.

Üç Masters, bir British Open ve bir U.S. PGA'ya rağmen Mickelson her zaman U.S. Open'ın zirvesinin hemen altında başarısız oldu ve arayışı neredeyse ulusal bir golf takıntısına dönüştü.

Ancak 2006'da Mickelson'a en acı yenilgilerinden birini tattıran kişi, bu yılki turnuvanın ilk gününde 46 yaşına giren tecrübeli oyuncunun hala ciddi bir tehdit olduğuna inanıyor - "eğer kafası doğru yerde olursa".

Avustralyalı Geoff Ogilvy CNN'in Living Golf programına verdiği demeçte "Phil kazanırsa Amerika bir hafta boyunca parti verir, herkesin favorisi olur" dedi. "Gün batımına doğru yürümek için ne güzel bir yol."

Değişken Mickelson aksini iddia edebilir, ancak 2006 çoğu gözlemci tarafından onun en büyük ABD Açık felaketi olarak kabul ediliyor.

Ogilvy, "New York'ta hafta boyunca yaşananlar Phil'in ABD Açık'ı kazanmasına ve bunu New York'ta ve tarihi bir yer olan Winged Foot'ta yapmasına neden oldu" diye ekledi.

'Çılgınca'

Çalkantılı son birkaç delikte, "adamlarına" kükreyen coşkulu bir kalabalıkla birlikte, birkaç oyuncu şansın gelip geçtiğini gördü.

İskoç Colin Montgomerie son çukurda çift bogey yaparak en iyi şampiyonluk fırsatını heba ederken, Jim Furyk de son vuruşunu sola doğru yaparak bogey yaptı ve yarışı bir atış geride bitirdi.

Sondan bir önceki grupta Ogilvy 18. vuruşta "yılın vuruşunu" yaptı ve yokuş aşağı altı metrelik bir vuruşla par yaparak kulüp binası liderliğini par üzerinden beş olarak belirledi.

"Vuruşu yaptıktan sonra 'bunun playoff için çok iyi bir şans olduğunu' düşündüm" dedi. "Dürüst olmak gerekirse, aklımdan geçen bazı şeyler şunlardı: 'Otelimle ne yapacağım? 18 delikli playofflarda ne olur?

"Kafamda bazı garip şeyler vardı ama bir şekilde harika bir vuruş yapmayı başardım. Ve sonraki 10 dakika biraz çılgıncaydı."

Arkasında Mickelson 18. vuruşta tek vuruşluk bir liderlikle duruyordu. Son vuruşta yapacağı bir dörtlük, Nisan ayındaki Masters ve bir önceki yaz düzenlenen ABD PGA zaferlerinden sonra üst üste üçüncü büyük turnuvasını kazanması için yeterli olacaktı.

Ancak Mickelson, heyecanlı bir kalabalığın ortasında, önce sola doğru kayarak bir misafirperverlik birimine çarpan, ardından da ağaçların arkasındaki kaba yerleşen bir vuruşla muhteşem bir şekilde batırdı.

Geleneksel kabadayı tarzıyla, engebeli alandan yeşile gitmeyi denedi ama sadece 25 yarda ilerleyebildi. Üçüncü vuruşu yeşil alanın kenarındaki sığınağı buldu ve dördüncü vuruşu yeşil alanın üzerine sıçradıktan sonra altı vuruşluk bir vuruş yaparak bir sayı farkla kaybetti.

'Acı Tatlı'

Yaraya tuz basmak için Mickelson sunum töreni için 18. green'e geri dönmek zorunda kaldı.

Ertesi yıl Pennsylvania Oakmont'ta unvanını koruyan Ogilvy, "Phil'le son green'de birlikte olmak gerçekten acı vericiydi çünkü... 18. delikten sonraki 20 dakika boyunca oldukça düşük bir noktadaydı ve bir tür baş dönmesi yaşıyordu," diye ekledi.

"Phil ile arkadaşız, bu yüzden onun ve içinde bulunduğu durumun önünde çok neşeli olmamaya çalışmak biraz garip bir andı ama oldukça heyecanlıydım. Sonraki birkaç saat ise tamamen bulanıktı."

Hatta vatandaş Adam Scott, Ernie Els'in kalkan özel jetinden inerek kutlamalara katılmak üzere Winged Foot'a geri döndü.

Dokunaklı

Mickelson için bu, kazanmayı çok istediği bir turnuvada dördüncü ikincilikti.

İlk büyük ABD Açık hayal kırıklığını 1999'da Kuzey Carolina'daki Pinehurst'te, dört ay sonra bir uçak kazasında ölen Payne Stewart tarafından geride bırakıldığında yaşadı. 2002 yılında Long Island'daki Bethpage Black'te Tiger Woods'un ardından ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

2004'te, o yılki Masters'ta kazandığı zaferle ilk büyük şampiyonluğunu elde etmişken, Shinnecock Hills'teki ABD Açık'ta Retief Goosen'a yenildi ve yine New York'lu hayran kalabalığın önünde kaybetti.

Ve 2009'da Bethpage'de - ve eşi Amy'ye meme kanseri teşhisi konulduktan sonra anlatı daha da dokunaklı hale geldi - Mickelson, kalfa Lucas Glover'ın arkasında ikinci oldu.

'Başarısızlık motive etti'

Ancak Mickelson yutulması en zor hapın 2013'te Merion'da İngiliz Justin Rose'a yenilmek olduğunda ısrar ediyor.

"Biliyorum. Bu değişmedi," dedi geçen yıl Chambers Bay'de düzenlenen ABD Açık öncesinde. "Kazanmam gerektiğini düşündüğüm, kazanmak için yeterince iyi oynadığım bir turnuvaydı. Turnuvanın sonlarına doğru yaptığım birkaç hata bana pahalıya mal oldu.

"Justin'den bir şey çalmak istemem - olağanüstü bir final turu oynadı - ama bundan daha düşük bir skor elde etmek için olağanüstü oynamam gerekmediğini hissettim ve bunu yapamadım."

Arkasında böyle bir ıskalama silsilesi varken, birbirini izleyen her ABD Açık Mickelson'ın üzerinde ekstra bir baskı yaratıyor.

Sadece iki oyuncu 46 yaşın üzerinde modern bir büyük turnuvayı kazandı - Julius Boros 1968 ABD PGA'yı kazandığında 48 yaşındaydı ve Nicklaus 1986 Masters'da 18 büyük şampiyonluğunun sonuncusunu kazandığında 46 yaşındaydı.

Ancak Mickelson hala bu mücadeleye motive olmuş durumda.

Şu anki dünya 18 numarası geçen yıl gazetecilere verdiği demeçte "Çocukluğumdan beri her zaman başarısızlıkla motive olan biri oldum" dedi.

"Bazı insanların cesareti kırılıyor ve bu onları neredeyse uzaklaştırıyor. Ama benim için daha çok çalışmaya devam etmek ve o tümseği aşmak için bir motivasyon kaynağı oldu."

Şöyle ekledi: "Bu mücadeleden keyif alıyorum. Bununla eğleniyorum. Bu bir yük değil. Heyecan verici bir fırsat gibi. Ve her yıl bu fırsatı yakalamak ve grand slam'i tamamlamak için heyecanlanıyorum. Bunu seviyorum."

Ogilvy, Amerikalı oyuncunun tarihi Oakmont'ta Jason Day, Jordan Spieth ve Rory McIlroy gibi gençleri geride bırakabileceğinden hiç şüphe duymuyor.

Ogilvy, "Açıkça yetenekli, eğer hafta sonu bir şans yakalarsa yenilmesi gerçekten zor olacak çünkü dişlerinin arasına o ısırığı aldığında, kafası doğru yere gittiğinde, golf sahasında gördüğümüz en iyi yarışmacı olacak," dedi.

"Eğer hafta sonuna bir şansla gelebilirse, bence herkes kadar şansı var."

