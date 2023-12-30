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ABD Açık 2016: Oakmont 'muhtemelen dünyanın en zor parkuru'

ABD Açık Oakmont, PA'da gerçekleşiyor

Parkur rekor düzeyde dokuzuncu ABD Açık'a ev sahipliği yapıyor

Phil Mickelson kariyerinde grand slam peşinde

Tiger Woods hala formda değil

Pittsburgh'un dışındaki efsanevi mekan, dokuzuncu ABD Açık'a ev sahipliği yapıyor ve yılın ikinci büyük turnuvası için acımasız bir zemin oluşturuyor.

Oakmont Country Club genellikle golfün "en zor" sahası olarak adlandırılıyor ve turnuva ilgi çekici hikayelerle dolu olacak.

Perşembe günkü açılış turunda 46 yaşına girecek olan Phil Mickelson, altı kez ikinci olduktan sonra nihayet ABD Açık'ı kazanmak için mücadele ediyor. Zafer, kariyerindeki dört büyük şampiyonluğu da tamamlayacak ve onu 45 yaşındaki Hale Irwin'in önünde en yaşlı şampiyon yapacak, ancak tecrübeli solak 2013 Britanya Açık'tan bu yana kazanamadı.

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Dünyanın en iyi üç oyuncusu - Jason Day, Jordan Spieth ve Rory McIlroy - hepsi de büyük başarılarına yenilerini eklemek ve oyun tarihindeki statülerini yükseltmek umuduyla üstünlük mücadelelerine devam ediyor.

Sürpriz Masters şampiyonu Danny Willett tek bir büyük mucize olmadığını kanıtlayabilecek mi, yoksa başka bir isimsiz oyuncu ilgi odağı olacak mı?

Oakmont çapkın ününe layık olabilecek mi?

2006'nın şampiyonu Avustralyalı Geoff Ogilvy CNN'in Living Golf programına verdiği demeçte, "Muhtemelen herhangi bir günde, düzeni bozmadan dünyanın en zor sahasıdır," dedi.

ABD Açık, dar fairway'leri, kalın pürüzleri, kaygan yeşillikleri ve cezalandırıcı pin yerleşimleri ile genellikle golfün dört majöründen kazanılması en zor olanı olarak görülür. Par iyi bir skor olarak kabul edilir.

'Tren kazası yok'

Turnuvayı düzenleyen USGA'nın yönetici direktörü Mike Davis, ABD Açık'taki amacın "en eksiksiz golf sınavını" yaratmak olduğunu söylüyor.

Davis Living Golf'e verdiği demeçte, "Atış yapma yeteneklerinizi, stratejik ve saha yönetimi becerilerinizi test edecekler ve sinirlerinizi de test edecekler" dedi.

Mickelson'a 10 yıl önce belki de en yıkıcı ABD Açık yenilgisini tattıran Ogilvy ise şunları ekledi: "ABD Açıkları gerçekten de bir tür hasar kontrol turnuvalarıdır - beş yerine dört yapmak, altı yerine beş yapmak. Tren enkazı yaşamamak."

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1903'te açılan Oakmont, su ve neredeyse hiç ağaç içermeyen eski bir tarım arazisinden oluşan geniş bir açık alandır.

Ogilvy'ye göre sahanın zorluğu, üçüncü ve dördüncü deliklerdeki meşhur "Church Pews" bunkerleri de dahil olmak üzere ciddi bunkerler ve "Augusta'nınkileri düz ve vuruşu kolay gösteren" son derece dalgalı yeşilliklerde yatıyor.

Mickelson geçen hafta Memphis'te gazetecilere verdiği demeçte "Gerçekten de oynadığımız en zor golf sahası olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Pek çok golf sahası, sizi Oakmont'un yaptığı gibi baştan sona zorladığında, genellikle yeşillikler üzerinde biraz rahatlama sağlar ve Oakmont'ta bunu gerçekten yapamazsınız."

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Avustralyalı Day haftaya dünya 1 numarası olarak konumunu sağlamlaştırmak ve 2015 ABD PGA şampiyonluğuna yenilerini eklemek için girerken, Spieth geçen yıl tartışmalı Chambers Bay'de kazandığı zaferin ardından şampiyonluğunu koruyor.

İlk büyük şampiyonluğu için Masters'ı henüz kazanmış olan 21 yaşındaki Spieth, 12 ay önce Dustin Johnson'ın son delikteki üç vuruşundan yararlanarak 92 yıl sonra ABD Açık'ı kazanan en genç isim oldu.

Ancak Teksaslı, Nisan ayında Augusta'daki savunmasında dokuz delik kala beş vuruşluk bir liderliği kaybettikten sonra Oakmont'ta mücadele etmek için kendi bagajına sahip olacak.

Hatta Spieth, geçen ay Lone Star eyaletinde PGA Tour zaferini perçinlerken "Masters'ı hatırla" diye bağıran bir heckler'a katlanmak zorunda kaldı.

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20'li yaşlarındaki Day ve Spieth gibi Kuzey İrlanda'nın dünya 3 numarası McIlroy da son zaferiyle formda ve 2014 ABD PGA'den bu yana beşinci ve ilk büyük şampiyonluğunu kazanmaya çalışıyor.

McIlroy 2011'de yağmurun yumuşattığı Congressional'da ABD Açık'ı kazanmış, son güne girerken dört vuruşluk bir liderliği heba ettiği Masters çöküşünden iki ay sonra.

Bu haftaki turnuva, eski dünya 1 numarasının geçirdiği çok sayıda sırt ameliyatından sonra yeterince iyileşemediğini açıklamasının ardından Tiger Woods'tan yoksun olacak.

Kaliforniya'daki Torrey Pines'da düzenlenen 2008 ABD Açık'ta 14 büyük turnuvasının sonuncusunu kazanan 40 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana turnuvada oynamıyor.

'Şişko Jack'

Oakmont'un sırrını çözenlerden biri de 1973'te son turda 63 puanla zafere ulaşan Johnny Miller'dı.

Oakmont'taki diğer önemli sahneler arasında efsanevi Ben Hogan'ın 1953'te o yılki Masters, U.S. Open ve British Open'da hala eşsiz bir zafer serisi sırasında dördüncü büyük şampiyonluğu yer alıyor.

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Oakmont aynı zamanda 22 yaşındaki Jack Nicklaus'un 18 büyük şampiyonluk rekorunun ilkini elde ederek gelecekteki büyüklüğünü ilan ettiği yerdir.

Ohio'lu çaylak, yerel kahraman Arnold Palmer'ın kalabalık hayranlarının "Şişko Jack" sataşmalarına meydan okuyarak 18 delikli play-off'ta son Masters şampiyonunu yendi.

O zamanlar beş kez büyükler şampiyonu olan Palmer maçtan sonra, "Artık büyük adam kafesten çıktığına göre herkes kaçsa iyi olur," dedi.

Büyük şampiyonlar skalasının diğer ucunda ise bu hafta 52 yaşındaki bir ABD Açık ilk kez yarışacak.

Teksaslı Wes Short Jr. ilk kez 1982 yılında gençken denediği ABD Açık'a nihayet katılmaya hak kazandı.

Diğer tek büyük turnuvaya 2006 ABD PGA Şampiyonası'nda katılmış ve yarı finali kaçırmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com