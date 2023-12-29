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ABD Açık 2016: Çaylak Landry Oakmont'ta rekor kırdı

Çaylak Landry ilk maçında rekor kırdı

Oakmont'ta ilk turda 66 kart

Spieth 72, McIlroy 77 atış yaptı

Kötü hava koşulları turnuvayı sekteye uğrattı

Golfün en büyük dört turnuvasından birinde ilk kez boy gösteren PGA Tour çaylağı, Cuma günü hava koşullarından etkilenen ABD Açık'ta erken liderliği ele geçirdi.

Dört-under-par 66'lık derecesi, Amerika'nın ulusal golf etkinliğine ev sahipliği yapan dokuz kez zorlu Oakmont sahasında elde edilen en düşük ilk tur skoru oldu.

28 yaşındaki oyuncu, efsanevi ikili Ben Hogan (1953) ve Gary Player'dan (1973) bir adım daha ileri giderek Cuma sabahı erken saatlerde sahaya döndü ve 10 metrelik birdie putt vuruşunu yaptı.

Bu vuruş günün tek vuruşu oldu - Landry ikinci turuna Cumartesi günü başlayacak.

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Teksaslı sporcu bu sezonki en iyi skorunu yaptıktan sonra "Gidip çamaşır yıkayacağım ve biraz kestireceğim" dedi.

Dünyada 624. sırada yer alan Landry, PGA Tour'daki ilk sezonunda 11 başlangıçta altı yarıyı kaçırdı ve en iyi derecesi 41. oldu.

Ancak, zorlu sahalarıyla bilinen bir turnuvada bundan daha iyi bir sonuç almayı umuyor.

Landry, "Par'ın iyi bir skor olduğu golf sahalarını severim," dedi. "Bir golf sahasına aşırı güç vermeyeceğim. Kimse (ABD Açık'ta) bir sürü birdie yapmayacak ve oyunumun o kadar düzgün olduğunu hissediyorum ki daha dar fairway'lerde vurabilirim."

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Fırtınalar nedeniyle Perşembe günü sadece dokuz oyuncu açılış turlarını tamamladı.

Landry, daha tecrübeli olan ABD'li Dustin Johnson ve İngiliz Lee Westwood'un bir atış önünde yer aldı.

Bu ikisi hala ilk büyük şampiyonluklarını arıyor, ancak Landry'nin küçük bir avantajı olabilir - antrenörü Chuck Cook, Tom Kite, Payne Stewart ve Corey Pavin'i ABD Açık zaferlerine yönlendirdi.

Cook, PGA Tour web sitesine yaptığı açıklamada, "Par'ın gerçekten iyi bir skor olduğu bir sahada oynadığında, çekişme içinde olma eğilimindedir" dedi. "Girdiği her turnuvayı kazanabileceğini düşünüyor. Her zaman zorlu oynamıştır."

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Son şampiyon Jordan Spieth dört bogey içeren 72'lik derecesiyle altı atış geride kalırken, dünya 1 numarası Jason Day 76'lık derecesiyle daha da kötü bir performans sergiledi.

Üçüncü sıradaki Rory McIlroy, Cuma günü son üç çukurunda atışlarını düşürerek 77 ile bu sıralamayı geçti. 2011 ABD Açık şampiyonunun oyun ortakları ise daha iyi durumda değildi.

Nisan ayındaki Masters'ta ilk büyük ödülünü kazanan Danny Willett 75, dünya 5 numarası Rickie Fowler ise 76 vuruş yaptı.

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Bu turnuvada altı kez ikinci olarak rekor kıran tecrübeli Phil Mickelson, büyükler koleksiyonunu tamamlama çabasına 74 ile başladı.

ABD Açık'a ilk kez katılan bir başka isim olan 52 yaşındaki Wes Short Jr. ise Landry'nin masalsı başlangıcını taklit edemedi.

Amerikalı oyuncu bir triple bogey ve bir double ile 78 puan aldı.

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Kaynak: edition.cnn.com