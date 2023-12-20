AB iltica reformu konusunda 'dönüm noktası' niteliğinde bir anlaşmaya vardı ancak anlaşmanın onaylanması hâlâ zor

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada anlaşmanın "iltica ve göç yönetiminin tüm aşamalarına değinen" beş AB yasasının siyasi unsurlarını kapsadığı belirtilerek, bu beş yasanın da Avrupa Komisyonu tarafından 2020 yılında önerilen göç ve iltica anlaşmasının bileşenleri olduğu ifade edildi.

AB Konseyi'nin açıklamasına göre üzerinde anlaşmaya varılan beş AB yasası, düzensiz göçmenlerin taranması, sığınma başvurularının ele alınmasına ilişkin prosedürler, bir sığınma başvurusunun ele alınmasından hangi üye devletin sorumlu olduğunun belirlenmesine ilişkin kurallar ve kriz durumlarının nasıl ele alınacağı gibi konuları ele alıyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni kurallar kabul edildikten sonra Avrupa iltica sistemini daha etkin hale getirecek ve en çok göçmenin geldiği üye devletlerin üzerindeki yükün hafifletilmesini sağlayarak üye devletler arasındaki dayanışmayı arttıracaktır."

Bazı AB üyelerinin diğerlerinden çok daha fazla göçmen kabul ettiğine dair şikayetler uzun süredir dile getiriliyor. Reuters'in haberine göre, öneriler kapsamında, sınırda olmayan ülkeler, 30,000 sığınma başvurusundan kendilerine düşen payı kabul etmek ya da AB fonuna kişi başına en az 20,000 Euro (21,870 $) ödemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Anlaşma, her altı ayda bir üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak görev yapan Avrupa Konseyi'nin mevcut İspanya dönem başkanlığı ile Avrupa Parlamentosu arasında yapıldı.

Anlaşma Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola tarafından tarihi olarak nitelendirilirken, resmi bir anlaşmanın hala Avrupa Birliği'nin 27 üyesi tarafından onaylanması ve birden fazla parlamenter bloğunun anlaşmaya karşı çıktığı Parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa Konseyi, sürecin bir sonraki adımının geçici anlaşmanın onay için üye ülkelere sunulması olacağını kaydetti.

Metsola sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "20 Aralık 2023 tarihe geçecek. AB'nin göç ve ilticayı yönetmek için yeni bir dizi kural üzerinde dönüm noktası niteliğinde bir anlaşmaya vardığı gün."

Avrupa Parlamentosu üyeleri ile birlikte mülteci yardım kuruluşları da anlaşmayı eleştirdi.

Sığınmacıları korumak için çalışan 117 STK'dan oluşan bir ittifak olan Avrupa Mülteciler ve Sürgünler Konseyi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada anlaşmanın "Avrupa için kara bir gün" olduğunu söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Çarşamba günü yaptığı açıklamada anlaşmaya tepki göstererek "sığınmacılar, mülteciler ve göçmenlerin yolculuklarının her adımında acılarının artmasına yol açacağını" söyledi.

Göç politikaları

Göç, özellikle de Avrupa'nın son yıllarda karşılaştığı büyük mülteci akınıyla nasıl başa çıkılacağı sorusu, Avrupa siyasetine, özellikle de sağ siyasete hakim olmaya başladı.

Avrupa'nın coğrafi konumu ve insan hakları ve mültecilere destek konusundaki nispeten dostane sicili, onu çatışmalardan kaçanlar için cazip bir yer haline getirmiştir.

AB, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerine yakın olan Akdeniz'den doğuda Rusya ile olan kara sınırlarına kadar uzanan geniş bir dış sınıra sahiptir. Son birkaç on yıldır dünyanın bu bölgelerinde yaşanan çatışmalar doğal olarak çok sayıda insanın Avrupa'ya giriş yapmak istemesine yol açmıştır.

AB, düzensiz göç söz konusu olduğunda kendine özgü başka zorluklarla da karşılaşmaktadır. 27 AB üye ülkesinden 22'sinin sınırsız Schengen bölgesinin bir parçası olması, blok içindeki hareketlerin izlenmesini biraz daha zorlaştırmaktadır.

Sürtünmesiz hareket, çoğu Avrupalının ekonomik nedenlerle vazgeçmek istemediği bir şeydir, ancak göç üzerindeki kontrol eksikliği madalyonun diğer yüzüdür.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu durum AB karşıtı politikacılar için Brüksel'e vurmak için bolca fırsat yaratıyor ki bu da blok genelindeki politikacılar için denenmiş ve test edilmiş bir siyasi strateji. Muhalefet partileri içinse bu, iç göç politikası konusunda hükümetin ayaklarını ateşe tutabilecekleri anlamına geliyor.

AB'nin göç konusunda anlaşmaya varmasından bir gün önce Fransız parlamentosu, Fransa'nın önde gelen aşırı sağcı siyasetçisi Marine Le Pen'in partisi için "tartışılmaz bir ideolojik zafer" olarak nitelendirdiği tartışmalı bir göç yasa tasarısını kabul etti.

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Kaynak: edition.cnn.com