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Aaron Wise annesinden yer istedi ve ilk PGA Tour galibiyeti için 1,39 milyon dolar kazandı

Aaron Wise, 21 yaşında, 1,39 milyon dolar kazandı

Amerika ilk PGA Tour şampiyonluğunu elde etti

Amerikalı oyuncu Dallas'taki AT&T Byron Nelson turnuvasında ilk PGA Tour şampiyonluğunu kazanarak 1,386,000$'ın sahibi oldu.

Bu ayın başlarında Quail Hollow'da Jason Day 'in arkasında ikinci olan Wise, kapanışta 65 atarak 23 altına ulaştı ve deneyimli Avustralyalı Marc Leishman'ı üç atış farkla yendi.

Güney Afrika doğumlu Wise, üç turun ardından liderlik için berabere kaldı ve aklı "ya olursa? "larda dolaştığı için uykusuz bir gece geçirdi.

Pazar sabahı spor salonunda Trinity Forest'ta dört saatlik bir yağmur gecikmesi olacağını bildiren bir mesaj aldığında odaklanmasına yardımcı olmadı. Zamanı doldurmaya çalışırken annesi Karla, ilk PGA Turu galibiyetinin getireceği avantajlarla düşüncelerini daha da karmaşıklaştırdı. Wise harekete geçmek zorunda kaldı.

Wise gazetecilere "Onu odadan çıkardım" dedi.

"Gitti ve bir süre kendi işini yaptı. Bu konuyu düşünmeyi bırakıp kendi alanıma dönebildim... Ondan sonrası benim için bir nevi işti."

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'Büyük'

Karanlığa yakın bir ortamda son vuruşunu par için yapan Wise, Tiger Woods'un ardından prestijli Byron Nelson'ı kazanan en genç ikinci oyuncu oldu.

PGATour.com'a verdiği demeçte, "En iyi dönemime yaklaştığımı düşünmüyorum, umarım bu kadar erken bu deneyimi edinebilirim - bu sadece ileride birçok golf turnuvasında mücadele ederken bana yardımcı olacak" dedi.

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Büyük bir çekin yanı sıra, zafer Wise'a PGA Tour'da iki yıllık bir muafiyet kazandırdı, yani gelecek sezon için oyun ayrıcalıklarını korumak için belirli bir miktar kazanması gerekmiyor.

Wise, "Genç yaşta programınızı planlayabilmek, tüm büyük etkinliklere katılabilmek ve bu deneyimi elde etmek çok önemli" dedi.

"Jordan (Spieth), Rory (McIlroy), JT (Justin Thomas) gibi adamlara bakıyorsunuz, 24, 25 yaşlarındayken, biraz da en iyi dönemlerini yaşarken ve tüm bu deneyimi şimdiden edinmişken bunun karşılığını nasıl aldıklarını görüyorsunuz.

"Çok sayıda golf turnuvası kazanabildiler ve ben de bunu benim de yapmama yardımcı olacak bir şey olarak görüyorum."

Kendi evindeki turnuvada oynayan dünya 3 numarası Jordan Spieth, turnuvayı 11'in altında bir dereceyle, son şampiyon Billy Horschel ile birlikte 21. sırada tamamladı.

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Spieth, 2013 yılında 19 yaşındayken John Deere Classic'i kazanarak 82 yıl sonra PGA Tour'u kazanan en genç oyuncu oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com