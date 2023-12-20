Aaron Rodgers bu sezonu 'kayıp yıl' olarak nitelendiriyor ama oyun kurucu NFL'de 'daha uzun yıllar oynayabilirim' diyor

Green Bay Packers'ta 18 sezon geçirdikten sonra Rodgers bu yılın başlarında Jets'e takas edildi.

Jets'in Buffalo Bills'e karşı oynadığı sezon açılış maçında sadece dört pozisyonda kenar oyuncusu Leonard Floyd tarafından düşürülen Rodgers sadece 94 saniye oyunda kalabildi.

Dört kez MVP seçilen Rodgers, Eylül ayında sakatlandığı hafta ameliyat olmuş ve iyileşme sürecinde olağanüstü bir ilerleme kaydettiği ve Jets'in playofflara kalması halinde geri dönmesinin mümkün olduğu bildirilmişti.

Spekülasyonlar, 40 yaşındaki oyuncunun Kasım ayında, sakatlıktan sadece 11 hafta sonra antrenmanlara dön mesine izin verilmesiyle daha da yoğunlaştı.

Ancak Jets'in 15. haftada Miami Dolphins'e 30-0 yenilerek sezon sonrası avından resmen çıkmasıyla Rodgers'ın rehabilitasyonu için zaman çizelgesi değişti.

Rodgers ESPN'den Pat McAfee Show'a verdiği demeçte, "Sanırım her zaman hala bu işin içinde olduğumuzu umuyorduk çünkü normal sezonun herhangi bir noktasında tıbbi olarak yüzde 100 iyileşeceğimi düşünmek gerçekçi değildi" dedi.

"Önümüzdeki üç ya da dört hafta içinde yüzde 100'e ulaşmanın çok mümkün olduğunu hissediyorum, ama belli ki orada değilim. Yani konuşmamız, yüzde 100 sağlık izni ile oynama isteği arasında bir yoldu ve bu benim için hiçbir zaman sorun olmadı."

Ciddi bir sakatlık geçirmiş olmasına rağmen Rodgers önümüzdeki NFL sezonunun son sezonu olabileceği fikrini reddetti.

"Gelecek yılın son yılım olacağını sanmıyorum," dedi. "Geçen yıl vücuduma bakarken öğrendiğim bazı şeylerle ve beslenmemde ve fonksiyonel antrenmanlarımda bana akut düzeyde yardımcı olan bazı harika insanlarla kendimi çevreledim.

"Daha uzun yıllar oynayabileceğimi ve 40'lı yaşlarımda da etkili olabileceğimi hissediyorum ki bu çılgınca çünkü 40 yaşında bir yerlerde kanepemde oturuyor olacağımı düşünüyordum."

Rodgers'ın gelecek yıla kadar oynayamayacak olması nedeniyle Jets sezonun geri kalanında alternatif oyun kurucularla devam etmek zorunda kalacak.

Üçüncü yılını dolduran oyun kurucu Zach Wilson bu sezon ilk 11'de sahaya çıkan isimlerin çoğunu oluşturuyor ve eski 2 numaralı seçim potansiyelini göstermiş olsa da hem kendisi hem de hücum düzenli olarak zorlandı.

Wilson, 11. haftada Bills karşısında Tim Boyle'un yerine oyun ortasında kenara alındı. Ancak Boyle da başladığı iki maçta verimli olamadı ve kısa süre sonra sezonu 5-9 geride kapatan Jets tarafından kesildi.

Wilson 14. haftada ilk 11'e döndü ancak Dolphins karşısında beyin sarsıntısı geçirerek oyundan çıktı ve yerini Trevor Siemian'a bıraktı.

Jets taraftarları Rodgers'ın hızlı iyileşmesinden ve New York'ta birkaç yıl geçirme kararlılığından memnun olsa da, birçoğu başlangıçta çok fazla umut vaat eden bir sezonda neler olabileceğini merak edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com