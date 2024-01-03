Aaron Rodgers, 'bölücü' aşı durumunun insanların Packers'ın playofflarda kaybetmesini istemesinin 'tek nedeni' olduğunu iddia etti

Son NFL MVP'si Salı günü "The Pat McAfee Show "a katılarak Cumartesi günü San Francisco 49ers'a karşı alınan ve 37 yaşındaki oyuncunun sezonunu erken bitiren ve geleceğiyle ilgili spekülasyonları tetikleyen mağlubiyeti değerlendirdi.

En iyi seri başı olarak gelen, kendi sahasında oynayan ve birçokları tarafından üst üste ikinci kez MVP statüsünü koruyacağı tahmin edilen bir oyun kurucu tarafından yönetilen Packers ve Rodgers için sürpriz bir erken çıkış oldu.

Kasım ayında, Covid-19 protokolleri nedeniyle bir NFL fikstürünü kaçıran Rodgers, McAfee'nin programına katıldı ve medyada gördüğü "cadı avı" muamelesinden duyduğu hayal kırıklığını ifade etmeden önce Covid-19'a karşı aşılanmadığını doğruladı.

Playoff yenilgisinin ardından Rodgers, bazılarının kendisi pahasına kutlama yapmasının "tek bir nedeni" olduğunu söyledi.

Rodgers McAfee'ye verdiği demeçte, "Bir ton insan sadece ve sadece tek bir nedenden dolayı bize karşı kök saldı - bu benim aşı durumum yüzünden," dedi.

"Kaybettiğimizi görmek istiyorlardı, böylece aşı durumumun playofflarda başarılı olamamamızın bir tür nedeni olduğu gerçeğinden keyif alıp eğlenebileceklerdi."

'Hiçbir zaman bölücü, kutuplaştırıcı bir figür olmak istemedim'

Rodgers, durumun zaman zaman "sinir bozucu" olmasına rağmen, son iki yılın insanlar üzerindeki mali ve zihinsel etkisine - özellikle de Covid-19 salgınının neden olduğuna inandığı "korkuya" - empati duyduğunu söyledi.

Rodgers, "İnsanların uğraştığı en büyük şey korku - sağlık korkusu, para kaybetme korkusu, ailenizin geçimini sağlayamama korkusu... ve bunda medyanın büyük bir rolü var" dedi.

"Haberleri izlemediğim ya da zaman zaman aynı türden ana akım anlatılara katılmadığım için; ve kendi kişisel sağlığımı ve sağlığımın sorumluluğunu kendi ellerime almaya karar verdiğim için; araştırmamı yaptım ve bir şeyleri inceledim; ve ayrıca benzer şeyler yapmış diğer insanlarla olan ilişkim, yoluma atılan öfke var ama bunun kökeninin korku olduğunu düşünüyorum."

Rodgers "izole edildiğini" ve kendisine yöneltildiği iddia edilen nefreti görmediğini söyledi ancak sezon boyunca istemeden "bölücü" olduğu için sorumluluk aldı.

Rodgers, "Bu sezon aşı olma durumum ve bu konuda konuşma isteğim - yaptığım araştırmalar ve kendi görüşlerim hakkında konuşmak - nedeniyle bölücü olduğumun farkındayım ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

"Bu konuda asla bölücü, kutuplaştırıcı bir figür olmak istemedim. İnsanları cesaretlendirmek ve kendi başlarına düşünmeleri, sağlıklarını kendi ellerine almaları için onlara ilham vermek istedim... umarım insanlara ilham vermişimdir."

Sırada ne var?

Rodgers, playoff yenilgisinin ardından seçeneklerini değerlendiren bir başka tecrübeli oyun kurucu Tom Brady'nin izinden giderek gelecek planlarını da uzun uzun tartıştı.

ESPN Stats and Info'ya göre, Brady'nin Tampa Bay Buccaneers'ının Pazar günü Los Angeles Rams karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atamamasının ardından, 2009 yılından bu yana ilk kez ne Rodgers ne de Brady bir konferans şampiyonluğu maçında yer almayacak.

Wisconsin'deki 18 yıllık kariyeri boyunca Lambeau Field ile özdeşleşen ve Packers'ı 2011'de tek Super Bowl zaferine taşıyan Rodgers, takımla bir sezon daha geçirmeden önce "uzaklaşması" ve kendisine bazı önemli sorular sorması gerektiğini kabul etti.

"Hâlâ oynayabilir misin? Oyuna hala aynı bağlılığı ve zevki duyuyor musun ve bu eziyete tekrar katılmak istiyor musun?" dedi Rodgers.

"Bunu bilmenin tek yolu biraz uzaklaşmak, zihninizi boşaltmak ve görevin büyüklüğünü ve size en çok neyin keyif vereceğini - o noktada yaşam kaliteniz için en iyisinin ne olduğunu düşünmektir."

Brady gibi Rodgers da kariyeriyle ilgili herhangi bir kararı, seçimin "muazzamlığı" göz önüne alındığında, sevdiklerine danışacağını söyledi.

Serbest oyuncu olmak dışında tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyen oyun kurucu, emekli olup bir yıl sonra spora dönme ihtimalini de "mantıklı değil" diyerek eledi.

Ancak kararının Packers oyuncularının ve personelinin geleceği üzerindeki etkisi göz önüne alındığında Rodgers, 16 Mart'ta serbest oyuncu piyasası başlamadan önce bir karar vereceğini, çünkü bunu yapmamanın organizasyona "saygısızlık" olacağını söyledi.

Geleceğinin belirsizliğine rağmen Rodgers, emeklilik konusunda hiçbir korkusu olmadığında ısrar etti.

"Belirsizlik hiç de tedirgin edici değil, hayatın ileride nasıl görüneceğini düşünmek neredeyse heyecan verici.

"Bu ilginç bir zaman çünkü sezonun yas tutma süreciyle uğraşıyorsunuz ve o belirli insan ekibinin aynı olmayacağını biliyorsunuz - her zaman değişiklikler olur."

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Kaynak: edition.cnn.com