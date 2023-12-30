Aaron Judge'ın tarihi sayı koşusunu yakalayan taraftar onunla ne yapacağından emin değil

Youmans, CNN'e bağlı WFAA'ya verdiği demeçte, topla ne yapacağı sorulduğunda "Bu iyi bir soru" dedi ve "Bunu düşünmedim" diye ekledi.

Youmans, Arlington, Texas'ta topu yakaladıktan sonra güvenlik tarafından eşlik edildi.

Maçtan sonra Judge'a vurduğu home run topunu geri alıp almadığı soruldu.

"Henüz değil," dedi. "Nerede olduğunu bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz. Geri almak harika olurdu ama bu bir taraftar için hatıra. Orada harika bir yakalama yaptılar ve buna hakları vardı."

Roger Maris'in 61 yıllık tek sezonluk Amerikan Ligi home run rekorunu kırdıktan sonra Judge, ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Bill Clinton tarafından tebrik edildi.

"62. home run için tebrikler @TheJudge44. Tarih yazıldı, yazılacak daha çok tarih var," diye yazdı Biden Salı günü Twitter 'da.

Clinton da Salı günü attığı tweet 'te "62. sayı için @TheJudge44'ü tebrik ederim! Her yerdeki beyzbol hayranlarına heyecan verici bir sezon yaşattığınız için teşekkürler ve Ekim ayı için en iyi dileklerimi gönderiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com