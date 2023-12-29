Aaron Judge 62 sayıyla tek sezonluk Amerikan Ligi sayı turu rekorunu kırdı

Judge, Arlington, Teksas'ta oynanan çift kale maçın ikinci karşılaşmasının ilk vuruşunda Rangers'ın atıcısı Jesus Tinoco'yu geçerek rekor sayıya ulaştı.

Yankees'in ilk vurucusu Tinoco'ya karşı ilk vuruşunun üçüncü atışını sol sahadaki koltuklara doğru fırlattı. Bir taraftarın ya zıpladığı ya da yakındaki sol saha duvarının üzerinden düşerek çitlerin arkasında kaybolduğu görüldü.

Judge maç sonrası basın toplantısında gazetecilere "Vuruştan sonra içimde iyi bir his vardı," dedi. "Sadece nereye düşeceğini ya da neye çarpacağını bilmiyordum."

Judge sonunda rekor kıran vuruşu yapmanın büyük bir rahatlama olduğunu söyledi.

"Şimdiye kadar bunu yapma şansını yakalamak çok eğlenceliydi," diye ekledi. "Sahip olduğumuz ekip, etrafımı saran çocuklar ve tüm bu süreç boyunca yanımda olan ailemin sürekli desteği. Bu büyük bir onurdu."

Hiçbir zaman rekor bir sayı vuruşuna odaklanmaya çalışmadığını söyledi. O sadece kendi oyununu oynamak istiyordu.

"Eğer yeterince iyiysem ve Tanrı da isterse, bu gerçekleşecektir" dedi.

Maçtaki muhabirlere göre, tarihi topu yakalayan bir taraftar güvenlik tarafından koltukların olduğu bölümden çıkarıldı.

Taraftar CNN'e bağlı WFAA 'ya yaptığı açıklamada topla ne yapacağını henüz düşünmediğini söyledi.

Judge topa sahip olmak istediğini ancak taraftarın topu saklamasını ya da satmasını anlayışla karşılayacağını söyledi. Bazı gözlemciler topun şu anda milyonlarca dolar değerinde olduğunu düşünüyor.

"Ne olacağını göreceğiz. Onu geri almak harika olurdu," dedi Judge. "Ama bu bir taraftar için hatıra. Orada harika bir yakalama yaptılar ve buna hakları var."

Yankees oyuncuları, takım arkadaşları kaleye dokunduğunda onu coşkuyla selamlamak için yedek kulübesinden dışarı akın etti.

30 yaşındaki Judge, geçtiğimiz Çarşamba günü Toronto Blue Jays'in atıcısı Tim Mayza'nın yedinci vuruşunun başında attığı sayıylaMaris 'i beraberliğe taşımıştı.

Judge Salı günü ikinci vuruşta oyun dışı kaldı ve vuruşun yarısının sonunda Yankees menajeri Aaron Boone onu Globe Life Field'daki kalabalığın coşkulu tezahüratları eşliğinde oyundan aldı.

Maris 61 yıl önce 1961'de 61 home run yaparak Babe Ruth'un 1927'de kırdığı 60 sayılık rekoru kırmıştı.

Judge, bazıları Judge'ın rekoru kırmaya çalıştığı önceki maçlara da katılmış olan Maris ailesine teşekkür etti.

"Bu (onlar için) zor bir durum. Babanızın mirasını korumak istiyorsunuz ama aileleriyle tanışma fırsatı buldum, onlar harika insanlar" dedi. "Ve ismimi Roger Maris, Babe Ruth ve bu adamlar kadar büyük biriyle yan yana koyma şansını elde etmek inanılmaz."

Barry Bonds 2001 yılında 73 home run ile Major League rekorunu kırmıştı.

Bir sezonda Judge'dan daha fazla home run yapan diğer iki oyuncu Mark McGwire (bunu iki kez yaptı) ve Sammy Sosa (üç kez).

Judge'ın Çarşamba günü normal sezonun son maçında oynayıp oynamayacağı belli değil, ancak Amerikan Ligi üçlü tacını (vuruş ortalaması, vurulan koşular ve ev koşularında liderlik) kazanma şansı var.

Judge home run ve RBI'da birinci sırada ancak vuruş ortalamasında Minnesota Twins'in yıldızı Luis Arráez'in gerisinde.

Oynamak istediğini ancak bunun takımını playofflara hazırlamak zorunda olan Boone'a bağlı olduğunu söyledi.

Sayı turu rekorları Judge için yeni değil. Kendisi 2017'de 52 ile çaylaklar arasında Amerikan Ligi rekorunu da elinde tutuyor. Bu rekor o dönemde Major League'e ait olsa da, New York Mets'ten Pete Alonso 2019'da çaylak olarak 53 sayıya ulaşmıştı.

CNN'den Jill Martin bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com