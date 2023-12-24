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93 Yaşındaki Golfçü Emekli Olmadan Önce İlk Deliğe Girme Başarısını Gösterdi

93 yaşındaki golfçü ilk deliğe tek vuruşunu yaptı

Kısa bir süre sonra oyundan emekli olduğunu açıkladı

'Tanrı bunun benim son turum olduğunu biliyor gibiydi'

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşayan 93 yaşındaki golfçü Ben Bender, 65 yıldır golf oynamasına rağmen bir kez bile deliğe girememişti.

Geçen ay ilk vuruşunu yaptığında her şey değişti.

Bender, Zanesville Times Recorder'a verdiği demeçte, "Bazı delik-içinde-birlere yaklaşmıştım ama bu seferki deliğe doğru kıvrılıp içeri girmeden önce yeşilin üzerinde düz duruyordu" dedi.

Bir zamanlar üç handikaplı bir golfçü olan Bender, azalan sağlığı nedeniyle oyun günlerinin sayılı olduğunu biliyordu ve kısa bir süre sonra oyundan emekli olduğunu açıkladı.

"İzlerken hayranlık içindeydim. Birkaç delik daha oynadım ama kalçalarım ağrıyordu ve bırakmak zorunda kaldım," diye ekledi. "Tanrı bunun benim son raundum olduğunu biliyor gibiydi, bu yüzden bana bir delikte bir verdi."

Bender golf oynamaya 28 yaşında, iş arkadaşlarının kendilerine katılmasını istemesi üzerine başlamış ve hemen oyunun öğrencisi olmuş.

"Oraya gittiğimde topumu tee'ye koymaya hazırdım ki başka bir adam bunu yapamayacağımı söyledi. Sadece topu sürdüğün zaman tee'ye koyabilirsin. Topa vurdum ve bir tavşan gibi çimlerin üzerinden zıpladım," dedi.

"Oynamayı böyle öğrendim. Birbirimizle konuştuk ve birlikte çalıştık. Sonuna kadar oyundan keyif aldım."

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'Sağlık faydaları'

Edinburgh Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, golf oynamak sağlık açısından birçok fayda sağlıyor ve ortalama yaşam süresini artırabiliyor.

Araştırmanın baş araştırmacılarından Dr. Andrew Murray CNN 'e yaptığı açıklamada, "Bu sporun çok gençlerden çok yaşlılara kadar herkes tarafından oynanabildiği göz önüne alındığında, bu durum her yaştan insan için çok çeşitli sağlık yararları olduğunu göstermektedir" dedi.

"İsveç'te yapılan bir çalışmada düzenli golf oynayanların golf oynamayanlara kıyasla ortalama beş yıl daha uzun yaşadıkları tespit edilmiştir.

"Golfün sağladığı ılımlı fiziksel aktivitenin yaşam beklentisini artırdığını biliyoruz,

"Ayrıca kalp krizi, felç, diyabet, meme ve kolon kanseri gibi 40'tan fazla önemli kronik hastalığın önlenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olabilir."

Bender'in ası kariyerine uygun bir son getirdi.

"Bu kadar uzun süre golf oynadığım için şanslıydım ama (bir delikte bir vuruş) hiç beklemiyordum," dedi. "Bu oyunu çok sevdim ve bırakmaktan nefret ediyorum ama sonsuza kadar oynayamam."

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Kaynak: edition.cnn.com