90 yaşındaki kadın Kuzey Teksas Üniversitesi'nde derslerini tamamlayan en yaşlı öğrenci oldu

Üniversiteye göre, aslen Güney Carolina'lı olan Minnie Payne, disiplinlerarası çalışmalar alanındaki lisans programını Temmuz ayında online olarak tamamladı.

UNT Toulouse Graduate School'da lisansüstü çalışmalar dekan yardımcısı olan Billy Roessler bir basın açıklamasında, "'Yaşam boyu öğrenen' terimini kullanıyoruz, ancak Minnie bunu gerçekten sergiliyor" dedi. Roessler, çalışmaları sırasında Payne'in danışmanı olarak görev yaptı.

"90 yaşında diplomasını tamamlama konusundaki ısrarı etkileyici. Bu dereceyi tamamlamakta bir amacı vardı" dedi.

Yaşını başını almış iki çocuk annesi Payne, 17 Aralık'ta Teksas Denton'da düzenlenen mezuniyet töreninde sahneye torunu Payne Billings ile birlikte çıktı.

Payne bültende "Her şeyi günü gününe yaşadım" dedi.

Yazarlık odaklı bir eğitim alan Payne, yıllar boyunca Dallas, Houston ve Teksas'ın diğer bölgelerindeki yayınlarda serbest ve kadrolu yazar olarak çalıştı.

"Çoğu yazar zevk aldığı için yazar. Ben bunu sevdiğim için yapıyorum," diyor Payne. "Bunu yapıyorum çünkü tedavi edici. Bunu yapıyorum çünkü bana yapacak yapıcı bir şey veriyor."

Yüksek lisans derecesini almadan önce, 2006 yılında Texas Woman's Üniversitesi'nden genel çalışmalar alanında lisans derecesiyle mezun oldu.

Payne, 90 yaşında iki ileri derece almış olsa da eğitimle işinin bitmediğini söylüyor.

"Öyle ya da böyle öğrenmeye devam etmek istiyorum," diyor.

Erken eğitim ve ilerisi

Üniversiteye göre Payne, "yoksul bir Güney Carolina tekstil fabrikası topluluğunda" büyümüş. Üniversite, 1950 yılında liseden mezun olduğunu ve bir emlak firmasında katip olarak çalışmaya başlamadan önce bir ortaokulda kısa bir süre kaldığını söyledi.

Açıklamada, 1961 yılında merhum eşi Dale ile evlendiği ve çocukları doğana kadar Güney Carolina Sanayi Komisyonu'nda mahkeme muhabiri olarak çalıştığı belirtildi.

Birkaç yıl evde anne olarak kaldıktan sonra, vekil öğretmen olarak çalışmaya devam etti.

Açıklamada, ailesinin farklı eyaletlere taşındığı ve sonunda Carrollton, Teksas'a yerleştiği belirtildi. Transkripsiyonist ve kelime işlemci olarak 30 yıllık kariyerinden 68 yaşında emekli oldu ve Texas Woman's Üniversitesi'ne kaydoldu. Lisans eğitiminin bir parçası olarak UNT kampüsünde gazetecilik dersleri ve bir işletme kursu da aldı.

"Her zaman kelimelerle çalıştım ve yazmayı hep sevdim, bu yüzden neredeyse hemen okula geri döndüm" dedi. "Kendimi geliştirmek istedim."

Lisans derecesini aldıktan sonra Payne daha sonra gazetecilik yüksek lisans derecesi almak için UNT'ye geri döndü.

Üniversiteye göre, çevrimiçi derslerinin birçoğu yüz yüze görüşmeye başladığında disiplinlerarası çalışmalar derecesine geçti.

Payne'e göre, geleneksel olmayan bir öğrenci olarak üniversiteye devam etmek kolay değildi.

"Gerçekten çalışmak zorundaydım ve geceler boyu çalıştım," diyor. "Ama başardım."

Payne, yüksek lisans derecesini almanın kendisini ve ailesini daha iyi hale getirdiğini düşündüğünü söylüyor.

Payne, "Hayatımı iyileştiriyordum," dedi. "Her gün hayatımı ve etrafımdakileri iyileştirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum."

Bir üniversite sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, UNT'de derece alan en yaşlı öğrencinin, 1970'lerde son derslerini tamamladıktan yaklaşık 30 yıl sonra, 2009 yılında 97 yaşındayken eğitim alanında yüksek lisans derecesi aldığını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com