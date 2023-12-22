84 yaşındaki bir kadın yaklaşık 30 yıl önce vahşice öldürüldü. DNA gelişmeleri polisi komşusuna götürdü.

Yetkililer Mobley'in 10 Ağustos 1995'te Jerome, Idaho'da ölü bulunduğunu, boğularak öldürüldüğünü ve "balta tipi bir aletle" saldırıya uğradığını söyledi.

Polis birkaç potansiyel şüphelinin kimliğini tespit etmiş, ancak hiçbir zaman birinin sorumlu olduğu sonucuna varmak için yeterli kanıt elde edememişti. Jerome polis şefi Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında , yeni gelişmeler ve Mobley'in öldürüldüğü sırada iç çamaşırından toplanan DNA'nın yetkilileri komşusuna götürmesiyle bu durumun bu yıl değiştiğini duyurdu.

PolisŞefi Duane Rubink, şüpheli Danny Lee Kennison'ın 2001 yılında Filer, Idaho'daki evinde intihar ederek öldüğünü söyledi.

Polis şefi, Kennison'ın soruşturma boyunca üç olası şüpheliden biri olduğunu, ancak kesin kanıtlar olmadan davanın sonunda soğuduğunu söyledi.

Rubink, yetkililerin katili yakalamak için FBI ve Idaho Eyalet Polisi laboratuvarından yardım isteyerek davaya geri dönmeye devam ettiklerini söyledi.

2022 yazında, yeni bir dedektif davayı ve cinayet sırasında toplanan kanıtları gözden geçirdi ve Mart 2023'te test için eyalet polisi adli tıp laboratuvarına eşyaları gönderdi.

Polis şefi, davadaki kırılmanın nihayet bu hafta eyalet polis laboratuvarı teknisyenlerinin Mobley'in test için gönderilen iç çamaşırının tokasında Kennison'la eşleşen "önemli miktarda DNA profili" bulduklarını bildirmesiyle gerçekleştiğini söyledi.

Idaho Eyalet Polisi bir Facebook paylaşımında "DNA bilimindeki gelişmeler, yıllar süren belirsizlikten sonra bile gerçeği ortaya çıkarma gücüne sahiptir" dedi. "Bilim, amansız bir araştırma azmiyle birleştiğinde, gizemleri çözebilir ve kurbanlara ve ailelerine kapanış getirebilir."

Polise göre Kennison ve Mobley öldürüldüğü sırada komşuydular, ancak kişisel bir ilişkileri yoktu.

Rubink, "Dava dosyasında adı geçen diğer şüpheliler hariç Kennison'la eşleşen DNA miktarı ve başka bir DNA profilinin bulunmaması nedeniyle Jerome Polis Departmanı bu davayı kapatıyor" dedi.

Polis, davayı devralan dedektifin Salı günü aile üyeleriyle bir araya geldiğini ve haberi verdiğini söyledi.

Rubink, "Jerome Polis Departmanı, yıllar boyunca bu dava üzerinde çalışan ve bu test için mevcut olan kanıtların korunmasına yardımcı olan memurlara, dedektiflere ve savcılara teşekkür eder," diye ekledi.

Jerome, Boise'in yaklaşık 115 mil güneydoğusunda yer almaktadır.

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Kaynak: edition.cnn.com