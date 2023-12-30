800 milyon dolarlık kadroya rağmen, bir başka 'kabul edilemez' Manchester United çöküşünün ardından Erik ten Hag için gerçekler yüzüne çarptı

Erik ten Hag'ın takımının Perşembe günü Sevilla karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından, İspanyol kulübünün toplamda 5-2'lik galibiyetle Avrupa Ligi yarı finallerine geçmeyi hak etmesiyle birlikte, kulübün sezonunda çöküşler devam eden bir tema haline geldi.

Doğrusu Ten Hag, United 'ın her alanda en iyi ikinci olduğu bir gecede takımının sadece üç golle kaybetmesinden dolayı kendini şanslı sayacaktır.

Herhangi bir uyum ve koordinasyon eksikliği Hollandalı için büyük bir endişe kaynağı olsa da, belki de en endişe verici husus oyuncularının gösterdiği çaba, gurur ve kararlılık eksikliğiydi.

Ramón Sánchez-Pizjuán'da profesyonel futbolculardan çok bir komedi ikilisini andıran David de Gea ve Harry Maguire'ın ilk felaket hataları Youssef En-Nesyri'ye Sevilla'nın açılışını hediye ettiği andan itibaren United bir kez bile beraberliğe geri dönecek gibi görünmedi.

Lucas Ocampos'un ilk yarıdaki vuruşunun ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından United'a bir erteleme verildi, ancak Loïc Badé ikinci yarının sadece 90. saniyesinde Sevilla'nın liderliğini ikiye katlayınca bu sadece kaçınılmaz olanı geciktirdi.

Takımın sefil gecesi, De Gea'nın hatalı bir dokunuşla En-Nesyri'ye maçtaki ikinci golünü atması için açık bir ağ hediye ettiği bir başka saçma hatayla daha da kötüleşti.

Maç sonrası basın toplantısında Ten Hag, United'ın İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool'a 7-0 ve Brentford'a 4-0 yenilmesine atıfta bulundu - geçen hafta Sevilla'ya karşı ilk ayaktaki çöküşten bahsetmeden - ve takımının bu sezon gösterdiği tutarlılık eksikliğinden yakındı.

Ten Hag kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada "Kendimizi ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattığımızı kabul etmeliyiz" dedi. "Kupalar kazanmak istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız, tüm karakterlere ihtiyacınız var.

"Bence onlar [oyuncular] geçmişte [performans gösterebileceklerini] gösterdiler ama bu gece yeterince iyi değildik. Bu çok açıktı, çok netti.

"Manchester United gibi bir takımdan bekleyebileceğiniz standartları karşılayamadık. Daha iyi olmak zorundayız. Herkes Manchester United'dan daha yüksek standartlar bekleyebilir."

Manchester United son beş sezonda oyuncu transferi için yaklaşık 860 milyon dolar harcayarak dünya futbolunun en pahalı kadrolarından birini kurdu.

Ancak takımın performansı çoğu zaman bu büyük mali harcamayla örtüşmedi.

United taraftarları, takımın Dünya Kupası'ndan sonra 19 maçta sadece bir yenilgi almasının ardından kulübün nihayet köşeyi döndüğüne dair umutlanmıştı, ancak Liverpool'un ellerinde 7-0'lık aşağılanma ile bu cephe paramparça oldu.

Ten Hag bir bütün olarak performanstan dolayı anlaşılabilir bir şekilde hayal kırıklığına uğramış olsa da, özellikle oyuncuların çaba eksikliğinden dolayı sabrının tükenmekte olduğu görüldü ve takımının Sevilla'ya karşı üstünlük sağladığını kabul etti.

"Kabul etmek zorundayım, gerçek bu," dedi Ten Hag. "Zor, zor ama gerçek bu. Böyle bir şey olamaz. Bu kabul edilemez.

"Bence geçmişte çok çabuk toparlanabileceğimizi gösterdik. Bu sezon bunu birçok kez yaptık, öğrenmemiz gereken şey maçlara daha iyi başlamak, daha fazla istek, pres ve topa daha fazla hakim olmak. Bir aksilik yaşadığınızda bununla başa çıkmalı ve yolunuza devam etmelisiniz.

"Evet, daha iyi olmamız gerektiği bir gerçek. Bu oyun becerileriyle ilgili değil, karakterle ilgili. Yani sakin olun, arzu ve tutkuya sahip olun. Kazanmak için daha istekliydiler; bu olamaz. Bence bu kabul edilemez."

Lig Kupası gibi bir gümüş madalya, United'ın geçmişine ve itibarına sahip bir kulübün alışık olduğu düzeyde bir başarı olmasa da, Ten Hag yönetimindeki bazı ilerlemelerin somut kanıtını sunuyor.

Takım şimdi Pazar günü, son 17 maçında sadece iki yenilgi alan formda bir Brighton takımına karşı çok önemli bir FA Cup yarı finaliyle karşı karşıya.

FA Cup'ı kaldırmak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmak - ki United'ın beşinci sıranın sadece altı puan gerisinde olduğu düşünüldüğünde bu hiç de kesin değil - bu sezonun analizini ve bittiğinde nasıl hatırlanacağını kesinlikle büyük ölçüde değiştirecektir.

Ten Hag BT Sport'a verdiği demeçte, "Sadece zihniyetin değişmesi gerekiyor, tamamen farklı bir rakip ve tamamen farklı bir tarz olacağını biliyoruz, bu yüzden yarından itibaren Brighton'a odaklanacağımızı düşünüyorum" dedi.

MUTV'ye konuşan oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "[Bunun çok büyük bir maç olduğunu] biliyoruz ve soyunma odasında [oyunculara] da bunu söyledik. Ne yapacağımızı biliyoruz ve Brighton'ı yenmek için ileriye doğru büyük bir adım atmamız, daha yüksek standartlara, daha iyi bir performansa ihtiyacımız var çünkü bu zorlu bir takım.

"Enerji vermeliyiz, bu kesinlikle açık. Ancak o zaman bugün yaptığımız gibi farklı bir performansa ihtiyacımız var."

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Kaynak: edition.cnn.com