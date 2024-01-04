80 yıl önce ırkçı bir çete Opal Lee'nin evini yok etti. Şimdi, 'Juneteenth'in Büyükannesi' ailesinin topraklarını geri alıyor

Lee çocukluğunun geçtiği ev için "Ailemiz çok çalıştı... ve sonra Annie Sokağı'ndaki bu evi satın aldılar," diyor. "Annem evi çok güzel döşemişti."

Ancak Lee'nin CNN'e anlattığına göre, eve taşındıktan kısa bir süre sonra, mahallede Siyah bir ailenin ev satın almasına kızan Beyazlardan oluşan bir kalabalık toplanmaya başladı.

"19 Haziran'da insanların toplanmaya başladığına inanabiliyor musunuz? Polisler de vardı ve hiçbir şey yapmadılar," diyor Lee CNN'e. "Ailemiz bizi birkaç blok ötedeki arkadaşlarımıza gönderdi. (Sonra) karanlığın örtüsü altında gittiler."

"O insanlar mobilyaları dışarı attılar. Aşağılık şeyler yaptılar" dedi. Çetenin Lee'nin evini yerle bir ederek yaktığını söyledi.

"Ailemiz bu konuyu bizimle hiç konuşmadı, bir kez bile" diyen Lee, "Her şeyi uzun süre içime gömdüm" diye ekledi.

Ancak saldırının gerçekleştiği tarih - Juneteenth - daha sonra Lee'nin hayatını belirleyecekti. Lee, düşmanlık duygularına tutunmak yerine, duygularını aktivizme kanalize ettiğini söyledi. Hayatını kendi toplumundaki insanlara yardım etmeye ve Siyah Amerikalıların kölelikten kurtuluşunun anıldığı Juneteenth'in önemi hakkında farkındalık yaratmaya adadı.

Lee 2016 yılında, 89 yaşındayken, Juneteenth'in ulusal bir bayram olması için kampanya yürütmek üzere Ft. Worth, Teksas'tan Washington DC'ye bir yürüyüş başlattı. CNN'in daha önce bildirdiğine göre Lee, "Juneteenth'in Büyükannesi" olarak tanındı ve yıllarca süren kampanyaların ardından nihayet Kongre'nin Juneteenth 'i 2021'de bir tatil günü haline getirmesini kutlayabildi.

Ancak son yıllarda Lee, CNN'e verdiği demeçte, ailesine yönelik saldırıyı tekrar düşünmeye başladığını ve bunun da hayat boyu süren aktivizmini teşvik ettiğini söyledi. Bir zamanlar evinin bulunduğu araziyi satın almayı denemeye karar verdi.

Bunun üzerine, eskiden yönetim kurulunda görev yaptığı arazi sahibi Trinity Habitat for Humanity'yi aradı. Lee, yıllardır tanıdığı bir arkadaşı olan CEO Gage Yager'a araziyi kendisine satıp satmayacağını sorduğunu söyledi. O da hayır demiş.

"Bana verecekti!" dedi Lee. "Habitat'ın o arsa üzerinde benim için bir ev inşa etmeyi planladığı planları bana getirdiler. Dönüp dolaşıp aynı yere gelmeye ne dersiniz?"

Yager CNN'e şunları söyledi: "Opal ve korkunç hikayesiyle birlikte, yapılacak en iyi şeyin, üzerinde ne yapmak isterse yapabilmesi için o arsayı ona vermek olduğu sonucuna vardık. Bu yanlışı düzeltmez, ama olayı tam bir döngüye sokar."

Yager, Trinity Habitat'ın Ekim ayında arazinin temelini attığını ve Lee'nin gelecekteki evinin taslaklarını hazırladığını söyledi. Yager, kuruluşun şu anda evi inşa etmek için para toplamak üzere ortaklarla birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

Lee, 50 yıldır yaşadığı mevcut evinin bir müze olmasını istediğini söyledi. Ancak ailesine ait olan araziyi geri almak için de sabırsızlanıyor.

"Kutsal bir dans yapmak istedim," dedi. "Ben mutlu bir kampçıyım kızım, ne kadar mutlu olduğuma inanamazsın!"

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Kaynak: edition.cnn.com