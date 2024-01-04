72 yaşındaki Floridalı adam Kongre üyesini ve üyenin çocuklarını öldürmekle tehdit etmekle suçlanıyor

Mahkeme kayıtlarına göre Michael Shapiro, 19 Aralık akşamı Greenacres'teki evinden üyenin ofisini aradı ve beş adet tehdit içerikli sesli mesaj bıraktı. Mahkeme belgelerinde üyenin kimliği belirtilmiyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, bir mesajda "Peşinden geleceğim ve seni öldüreceğim" dedi.

Müfettişler mahkeme kayıtlarında Shapiro'nun başka bir sesli mesajda "Çocuklarını öldüreceğim" tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Kayıtlara göre Shapiro bazı küfürlü mesajlarında üyeye "Çinli casus" ve "yağ tulumu" dedi.

ABD Kongre Binası Polisi Soruşturma Bölümü, Tehdit Değerlendirme Bölümü'nden bir müfettiş, mahkeme belgelerinde telefon kayıtlarının üyenin ofisini arayan telefonla Shapiro'ya ait bir telefonla eşleştiğini yazdı.

Shapiro Çarşamba günü Florida Güney Bölgesi'ndeki mahkemeye ilk kez çıktı ve mahkeme dosyasına göre "muhtaç olduğu tespit edildi". Kendisini temsil etmesi için kamu avukatı ofisi görevlendirildi.

CNN yorum için kamu avukatlığı bürosuna ulaştı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "şikayette ayrıca Shapiro'nun 2019 yılında federal mahkemede başka bir mağdurla tehdit içerikli iletişim kurmaktan suçlu bulunduğu iddia ediliyor" denildi.

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Kaynak: edition.cnn.com