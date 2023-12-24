7 ülke, 7 geleneksel Noel ziyafeti

Noel ve Advent dönemi yemek gelenekleri, birçok insanın zorlu bir yıl geçirdiği bir dönemde rahatlatıcıdır. Ve Noel yemekleri birçok evde özellikle özeldir.

Tipik Noel yemeği her yerde farklı olabilir, ancak ister o gün ister bir gece önce olsun, bir ziyafetin tadını çıkarma fikri farklı değildir.

İşte yedi ülkenin mutfağından yerel halkın Noel'i nasıl kutladığına bir bakış. Konaklama uzmanlarına bu gelenekleri sorduk ve hem kendileri hem de aileleri ve arkadaşları için neyin tipik olduğuna dair bakış açılarını paylaştılar.

Fransa

Nice'de büyümüş olan ünlü pasta şefi Francois Payard, Fransızların 24 Aralık'ta lüks tatil yemeklerinin tadını çıkardığını söylüyor.

Yerel halkın akşam yemeği için saat 8 civarında masaya oturduğunu ve deniz ürünlerinden oluşan ilk yemeğin tadını çıkardığını söylüyor. Bu genellikle ıstakoz termidor - hardal, yumurta sarısı ve konyakla karıştırılmış pişmiş kabuklu bir yemek - ya da karides scampi anlamına geliyor.

Ardından büyük bir capon (yumuşaklığıyla ünlü bir erkek tavuk) ve patates püresi ile tereyağında sotelenmiş ve adaçayı ile süslenmiş kestane gibi çeşitli garnitürler geliyor. Payard, "Kestane bizim için her Noel yemeğinin demirbaşıdır" diyor.

Büyük final olan tatlı, Noel pastasının Fransız versiyonu olan yule log ya da bûche de Noël'dir. Genellikle iki tane servis edilir - biri çikolatalı, diğeri kestaneli. İçecek olarak, elinize alabileceğiniz en iyi şarap, genellikle Burgundy'den gelen ve capon için çok dolgun olmayan kırmızı şaraptır.

Noel Günü'nde Fransızlar kremalı çırpılmış yumurta, somon füme ve kızarmış ekmekten oluşan doyurucu bir brunch'ın tadını çıkarır. Payard, yemeğin Brie, Gruyere ve Munster gibi çeşitli peynirlerle tamamlandığını söylüyor.

İtalya

Fransa'ya benzer şekilde İtalyanlar da Noel'i büyük günün arifesinde en büyük ziyafetleriyle kutluyor. Mandarin Oriental Milan'ın genel müdürü Luca Finardi, yerel halkın genellikle gece yarısı ayinine katıldığını ve kiliseye gitmeden önce görkemli bir yemeğin tadını çıkardığını söylüyor.

Tereyağlı crostini ile somon füme ya da tütsülenmiş tuzlu morina ana yemeğin habercisidir. Finardi, Amalfi Sahili gibi kıyı bölgelerinden gelen İtalyanların yemeğe otlu ve deniz tuzlu levrek gibi bir crudo ile başlayabileceğini söylüyor.

Daha sonra tortellini in brodo - tavuk ve Parmesan peynirinden oluşan sıcak bir et suyunda yıkanmış doldurulmuş makarna - ikincisi İtalya'daki adaş bölgeden gelmelidir.

Ana yemek olarak kuzey İtalyanları hindi dolması yerken, deniz kıyısında yaşayanlar fırında pişirilmiş büyük bir levreği, kızarmış patates ve sebzelerle birlikte yiyebilirler.

Finardi, "Nereli olursanız olun olmazsa olmazınız tipik bir tatlı ekmek olan panettone'dir" diyor. "İşin sırrı onu sadece birkaç dakika ısıtmaktır." Köpüklü bir şarap olan Spumante tercih edilen içkidir.

İtalya'nın meşhur Noel yemeği olan yedi balık ziyafetine gelince, Finardi bunun sadece Amalfi Sahili ve Napoli'yi kapsayan Campania bölgesiyle sınırlı olduğunu söylüyor.

Finardi, Noel Günü'nün yemekten çok aileyle bağ kurmakla ilgili olduğunu söylüyor. "Artan yemekleri yeriz ve bir önceki günün yorgunluğunu atarız."

İngiltere

İngilizler genellikle Noel arifesinde büyük tatil yemeklerini yemezler. Londra merkezli lüks seyahat şirketi NoteWorthy'nin sahibi Nicola Butler, "Ayın 24'ü ailelerimizle yemek pişirmek ve bira içmek için yerel pub'a gitmek içindir" diyor.

Asıl şenliklerin Noel sabahı bir kadeh şampanya ve somon füme ve kıyma parçalarından oluşan bir kahvaltıyla başladığını söylüyor. Günün ilerleyen saatlerinde Kraliçe'nin yıllık Noel konuşması yayınlandıktan sonra sıra akşam yemeğine geliyor.

Bu da hindi ya da rosto biftek ve kavrulmuş yaban havucu, tereyağlı bezelye ve Brüksel lahanası gibi bir dizi garnitür anlamına geliyor. Bazı aileler, un, yumurta ve sütten oluşan ve et suyuyla yapılan Yorkshire pudingini de yemeğe dahil eder.

Tatlı olarak ise aslında kuru meyveler, baharatlar ve genellikle bir miktar brendi ile yapılan koyu ve yoğun bir kek olan Noel pudingi yer almaktadır. Butler, "Yemeğin yanında bol bol şarap içiyoruz" diyor.

Yunanistan

Ünlü Yunan şef Maria Loi, ülkedeki bayram kutlamalarının Noel arifesinde akşam 7 civarında başladığını söylüyor.

"Aileler şöminenin etrafında oturur ve sadece Noel'de yaptığımız özel bir buğday ekmeği yerler" diyor. "Bazı evlerde domuz sosisi de yeniyor. Yunanlıların domuz eti yediği tek [durum] bu çünkü et mutfağımızda yaygın değil."

Loi, Noel günü sabah erkenden ayine katıldıktan sonra Yunanlıların tüm gün süren bir yemek festivali için evlerine gittiklerini söylüyor.

Cevizli ya da bademli ev yapımı ballı kurabiyelerin ardından orzo ile tavuk çorbası geliyor. Birkaç saat sonra, kestane ile doldurulmuş kızarmış tavuk ya da ızgara veya kızarmış domuz eti çeşitlerine geçilir. Sote yabani yeşillikler, taze soğan ve beyaz peynirle ince kıyılmış romaine ve kavrulmuş limonlu patates gibi mezeler başlangıçlara eşlik eder.

Tatlı hafiftir ve ballı ve cevizli pişmiş elma ya da ballı Yunan yoğurdu olabilir. Loi, içki olarak Yunanlıların kırmızı şarabı tercih ettiğini söylüyor.

Meksika

Paradero Hotels'in kurucu ortakları Pablo Carmona ve Josh Kremer'e göre Meksikalılar Noel kutlamalarına 24 Aralık'ta başlıyor.

Kremer, "Aileler, acı biber ve demirhindi aromalı her türlü yerel yapım şekerle dolu bir piñata kırarak başlıyor" diyor. Akşam yemeği genellikle akşam 7 ile 10 arasında bir yerde yeniyor.

Yemek posole ile başlıyor - büyük mısır taneleri ve domuz ya da sığır etinden oluşan bir güveç; yanında maydanoz, kişniş, acı biber ve çeşitli peynirler gibi 20 kadar çeşni var.

Meksika'daki Amerikan etkisine bir selam olarak, en azından Carmona ve Kremer için başlangıç yemeği, patates püresi ve yeşil fasulye gibi tüm süslemelerle birlikte bir hindidir.

Tatlı final ise genellikle kremalı bir börek ile çilek ve kremadan oluşuyor. Ancak yemeğe eşlik edecek tekila ve mezkalalar olmadan yemek tamamlanmış sayılmaz.

Ayın 25'inde birçok Meksikalı bir önceki geceden kalan yemekleri ısıtır. Carmona, "Yorgun olduğumuz için yemek pişirmekle uğraşmak istemiyoruz," diyor.

Kosta Rika

Ülkenin kuzeyindeki dağlık bölgelerde bulunan Nayara Otelleri'nin sahibi Leo Ghitis, pek çok Kosta Rikalı'nın Noel'i bir gece yarısı eğlencesi ile kutladığını söylüyor. "Gece yarısı ayinine gidiyoruz ve eve gelip gece 2'de büyük bir yemek yiyoruz" diyor.

Tavuk ya da domuz eti veya sebze ve peynirle doldurulmuş ev yapımı tamaleler yemeğin başlangıcını oluşturuyor. Ardından yeşil fasulye, bezelye, havuç, safran, kişniş ve doğranmış bütün tavukla yapılan Kosta Rika'nın ulusal pirinç yemeği arroz con pollo geliyor.

Üçüncü yemek ise ızgara protein çeşitlerinden oluşuyor. Kıyı boyunca yaşayan Kosta Rikalılar marlin, ton balığı, mahi mahi, karides ve ıstakoz gibi deniz ürünleri yerken, iç kesimlerde yaşayanlar sığır eti, domuz eti ve tavuk yer. Yan yemekler her ikisi için de aynıdır: siyah fasulyeli pilav, ekşi kremalı haşlanmış palmiye meyvesi ve avokadolu palmiye kalbi salatası.

Tatlı olarak genellikle hindistan cevizli börek ve arroz con leche - süt, şeker ve tarçınlı pirinç.

Ghitis, "Yemeğin üzerine bolca rom punch ve eggnog içiyoruz ve sabah 4 ya da 5'e kadar bitirmiyoruz" diyor.

Noel günü ise yemekten arta kalanları bitirmek ve açık hava partileri için sokaklara dökülmekle geçiyor" diyor.

Bahamalar

Rosewood Baha Mar'ın yetenek ve kültür direktörü Vonya Ifill, Noel Günü'nün Bahamalılar için büyük bir yemek kutlaması olduğunu söylüyor.

Yerel halk hindi, jambon, peynirli makarna, bezelye, hindistan cevizi sütüyle yapılmış pilav ve patates salatasından oluşan büyük bir akşam yemeği yiyor.

"Akşam bu ziyafeti çektikten sonra gece yarısı Junkanoo Festivali ile Boks Günü'nü kutlamaya gidiyoruz" diyor. "Bütün akşam ve sabahın erken saatlerine kadar dans edip geçit töreni yaptıktan sonra şenlikleri haşlanmış balık ya da balık yahnisi ile sonlandırıyoruz."

Deniz ürünlerine her zaman patates ekmeği ya da mısır unundan yapılan bir gözleme olan Johnny Cake'in eşlik ettiğini söylüyor.

İlk olarak Aralık 2020'de yayınlanan bu hikaye Aralık 2023'te güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com