620 millik yeni demiryolu Çin ve Laos'u birbirine bağlıyor

Çin'in ilk uluslararası demiryolu ağı olan hat, geniş kapsamlı Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki en son proje. Daha önce "Bir Kuşak, Bir Yol" olarak adlandırılan bu iddialı strateji, Çin'in ekonomik gücü aracılığıyla bir dizi Asya ve Afrika ülkesini birbirine bağlamayı hedefliyor.

Laos'un başkenti Vientiane ile Çin'in Yunnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'i birbirine bağlayan ağ, sonunda her iki ülke arasında toplam 45 istasyonu birbirine bağlayacak ve bunların yaklaşık 20'si yolcu hizmeti verecek.

Çin Demiryolu Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre Çin-Laos treni, küçük ülkeyi "karaya kilitlenmiş bir ülkeden karayla bağlantılı bir ülkeye" dönüştürmeye yardımcı olacak. Hem yük hem de insan yolcuları 2021 yılı sonuna kadar iki ülke arasında trenle seyahat edebilecek.

Şu anda demiryolunun toplam uzunluğu 1,000 kilometreden (621 mil) fazla. Kunming'den Çin'in sınır kenti Jinghong'a seyahat etmek yaklaşık üç saat sürüyor.

Çin son on yılda demiryolu yapımına büyük yatırım yaptı ve 2008'den bu yana 37.900 kilometre (yaklaşık 23.500 mil) yüksek hızlı hat ekledi . Ayrıca Kenya'daki tartışmalı 3.6 milyar dolarlık ağ gibi diğer ülkelerdeki demiryolu projelerine de yatırım yaptı.

Devlet medyasına göre Çin-Laos treninin Aralık 2021'de "tamamen faaliyete geçmesi" bekleniyor.

Güneydoğu Asya pek çok Çinli gezgin için popüler bir destinasyon olsa da, Laos listede çok üst sıralarda yer almıyordu. Ancak yeni erişim kolaylığı bu durumu değiştirebilir.

Uluslararası uçuş istatistikleri ve veri toplama grubu OAG'ye göre, pandemi öncesinde Çinli turistler için en hızlı büyüyen pazarlar Vietnam, Tayland ve Japonya'ydı.

Hem Laos hem de Çin'den seyahat edenlerin diğer ülkeyi ziyaret etmek için vizeye ihtiyaçları var.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan Çin Turizm Akademisi'ne göre 2019 yılında 155 milyondan fazla Çinli turist uluslararası seyahat gerçekleştirdi.

Laos'un Luang Prabang kentindeki ÇHC Başkonsolosluğu'nun bildirdiğine göre 2019 yılının Ocak ayından Eylül ayına kadar yaklaşık 760.000 Çinli turist Laos'u ziyaret ederek bir önceki yıla göre %26'lık bir artış kaydetti.

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Kaynak: edition.cnn.com