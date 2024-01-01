40 bin dolar nasıl milyarlara dönüşür? Peggy Guggenheim'ın sıra dışı hayatı

Bulvarlara bombalar düşüyordu ama bazıları için hâlâ önemli işler vardı. Peggy Guggenheim, Constantin Brancusi'nin atölyesine gitti.

"Savaş sırasında bir Brancusi satın almak istedim," diye hatırlıyor. "'Uzaydaki Kuş' onun en sevdiği heykellerden biriydi. Her gün gidip onu görürdüm... İşin kötü tarafı, onunla bir ilişki yaşarsam 'Kuş'un daha ucuza geleceğini düşünmüştüm.

"Uzaydaki Kuş "u almak için geri döndüğümde Brancusi onu kucağında getirdi ve gözyaşları yanaklarından aşağı süzülüyordu. Benden ayrıldığı için mi yoksa çok sevdiği 'Kuş'tan ayrıldığı için mi olduğunu asla bilemedim."

Başka hiçbir anekdot Peggy Guggenheim'ı bu kadar mükemmel özetleyemez. O, modern sanat dünyasını avucunun içinde tutan bir kadındı: Kimseye borçlu olmayan takıntılı bir koleksiyoncu, sanata bağımlı ve onu yapanlara ilgi duyan biriydi.

Yirminci yüzyılın en büyük beyinlerinden bazılarıyla yattı ve geri kalanların sanat eserlerini topladı. Güçlü bir kadın, duygusal bir kadın olan Guggenheim ne istediğini ve daha da önemlisi nasıl elde edeceğini biliyordu.

Aşırılıklarla dolu ve trajedilerle örülü fırtınalı hayatı, şimdi yönetmen Lisa Immordino Vreeland tarafından yeni belgesel "Peggy Guggenheim: Sanat Bağımlısı."

Vreeland, Guggenheim'ın çağdaşlarının ve etkilediği kişilerin yardımıyla, biyografi yazarı Jacqueline B. Weld tarafından yeni ortaya çıkarılan kayıtlarda bedensizleştirilen Peggy'nin son röportajına da yer veriyor.

Kimileri tarafından aslanlaştırılan, kimileri tarafından ise bir amatör olarak hor görülen Peggy'den daha değerli çok az konu vardır.

Korkunç çocuk

Peggy Guggenheim bir keresinde, "Ben her zaman ailenin en korkunç çocuğu olarak görüldüm," demişti. "Sanırım benim biraz kara koyun olduğumu ve asla iyi bir şey yapamayacağımı düşünüyorlardı. Sanırım ben onları şaşırttım."

Zengin bir ailede doğmasına rağmen ailesi ne yazık ki mesafeliydi. Bir maden patronu olan babası Benjamin 1912'de Titanik'te ölmüş, ancak metresi hayatta kalmıştı. Annesi Florette Seligman, her şeyi üçer üçer yapan eksantrik biriydi. "Beni çok sıkardı," diyor Guggenheim, "bu korkunçtu."

"Çok burjuva, çok sıkıcı" bir hayattı ama bu yakında değişecekti.

Vreeland'ın filmi, Guggenheim'ın oluşum yıllarını, modern sanat camiasıyla tanışmasını ve bütünleşmesini - kendisinin hiçbir sanatsal tutkusu olmamasına rağmen - serbestçe anlatıyor.

Paris'te Sürrealizm'i tam da kendi ayakları üzerinde durmaya başladığı sırada keşfetti: kaba, ham ve radikal alt metinlerle dolu. Londra'da Guggenheim Jeune adında bir galeri açtı, yeni bulduğu sanatsal göçmenlere ev sahipliği yaptı, Modernizm ve Kübizm'e yöneldi.

İsimler hızla akmaya başladı: Önce Paris'te Man Ray (ilham perisi oldu), büyük danışmanı Marcel Duchamp; Brancusi, Yves Tanguy ve Salvador Dali. Sonra Londra'da Cocteau, Kandinsky ve genç bir Lucien Freud (gerçekten de Freud'un eserlerinden herhangi birini sergileyen ilk kişiydi).

Yol boyunca aşklar bulundu ve kaybedildi, çocuklar doğdu ama onun kalıcı ilişkisi sanatla oldu.

New York Eyalet Üniversitesi'nde Emeritus Profesör ve eleştirmen Donald Kuspit'e göre Guggenheim, "Bu benim özgürlüğüm, kurtuluşumdu", "duygusal olarak kendini bulmanın bir yoluydu".

Bu aynı zamanda bir kendini güçlendirme yöntemiydi.

Mutlu bir kaza

Arkadaşlarının eserlerini sergilerken, bazen acıyarak onların sanat eserlerini satın almaya başladı.

Guggenheim, bir zamanlar sevgilisi olan ve bir keresinde bir otel odasında kilitli dört gün geçirdiği oyun yazarı Samuel Beckett'in de teşvikiyle koleksiyonunu genişletmeye başladı.

Londra'da bir müze kurmaya niyetlendi, ancak savaşın patlak vermesiyle taşınmak zorunda kaldı. Paris'e taşındı ve bu istemeden de olsa avantajlı oldu. Modern sanat yıkıcı ve dolayısıyla ucuz olarak nitelendiriliyordu ve Guggenheim alıcı piyasasından yararlandı.

"Günde bir resim almaya çalıştım," diyordu, aralarında Braque, Picasso ve Dali de vardı.

Guggenheim, şimdi milyarlarca dolar değerinde olan kıskanılacak koleksiyonunun çekirdeğini oluşturacak eserleri bir araya getirmişti. Ve bunu 40.000 dolar gibi cüzi bir paraya yapmıştı.

Almanlar ilerledikçe, Guggenheim resimlerini korumak için Louvre'a başvurdu. Dikkat çekici bir şekilde müze, kurtarılmaya değer olmadıklarını iddia etti.

"İstenmeyen" Max Ernst ve anarşist Andre Breton ile birlikte Amerika'ya kaçtı, her ikisi de kısmen onun çabalarıyla toplama kamplarından kurtuldu. Onu bekleyen koleksiyonuydu.

Avrupa Sürrealizmi, bohem şampiyonuyla birlikte Amerika'ya gelmişti.

Guggenheim'ın en büyük başarısı

57. caddede Guggenheim yeniden inşa edildi.

Guggenheim'ın kariyerinin belirleyici dönemi olan yeni galerisi Art of This Century, bize onun inanılmaz hayal gücüne en net bakışı sunuyor. Vreeland'ın filmi bizi eski görüntülerin yanı sıra Duchamp'ın galeride çektiği "Cadının Beşiği" filminden kesitlerle sergiye götürüyor.

Şu anda bile sahneleme radikal görünüyor: kavisli duvarlar, titreyen ışıklar, tavandan tellerle sarkıtılmış, hareket edebilen tablolar. Sanatçıların tedirgin edici eserleriyle uyum içinde olan tedirgin edici bir ortamdı.

Galeri büyük bir başarı kazandı ve Modern sanat camiasında bir titan olarak yerini sağlamlaştırdı. Burası aynı zamanda Jackson Pollock'un olağanüstü yeteneğini besleyen bir potaydı.

Guggenheim, Pollock'u keşfetmesinin, koleksiyonunun da ötesinde, en büyük başarısı olduğunu iddia edecekti ama tarih tamamen onun tarafında değildi. Nitekim Max Ernst'in oğlu Jimmy'ye göre onu Yeni Dışavurumculuğun bayrak taşıyıcısına kazandıran arkadaşı Mondrian olmuştur.

Yine de onun himayesi Pollock'un marangozluk işini (Peggy'nin amcası Solomon için) bırakıp tam zamanlı olarak sanata yönelmesini sağladı. Ayda 300 dolar ve Long Island'da bir ev, sanatçıya zaman, mekan ve Manhattan barlarından ve kulüplerinden uzakta bir yer sağladı. Kısa süre içinde tablolar gelmeye başladı ve Guggenheim sanatçının eserlerinden oluşan kişisel bir sergiye ev sahipliği yapan ilk kişi oldu.

Guggenheim bir keresinde kendisini "ebe" olarak tanımlamıştı ve Pollock'la olan annelik ilişkisi "Sanat Bağımlısı "nda parlıyor.

Pollock öne çıktıkça Peggy kendini kenara itilmiş hissetti. "O zamanlar onların [Pollock ve eşi Lee Krasner] çok nankör olduklarını hissediyordum" diyor.

Vreeland'in filmindeki bu gibi anlar gerçek Guggenheim'ı ortaya çıkarıyor. Sosyetik, sokulgan ve çoğu zaman taşkın kişiliğinin altında nazik bir ruha sahipti; kişisel meseleler söz konusu olduğunda çekingen ve utangaçtı; kız kardeşi, yeğenleri ve büyük aşkı olduğunu iddia ettiği John Holms'un zamansız ölümleri de dahil olmak üzere yaşadığı pek çok kişisel trajediden derinden etkilenmişti.

Belli ki çekingenliği başarıya engel değildi: Guggenheim sadece sanatının onun adına konuşmasına izin verdi. Şaşırtıcı mirası, son yıllarını geçirdiği Venedik Palazzo'sunda, yirminci yüzyılın en büyük 100'den fazla sanatçısının üç yüz yirmi altı eserinden oluşan koleksiyonuyla çevrili olarak hala bulunabilir.

"Sanat Bağımlısı" dolu dolu ve renkli bir yaşamın ıslık çalarak anlatıldığı bir tur, ancak Vreeland size bu yaşamın içinde sanat camiası ve daha da önemlisi Peggy için nelerin önemli olduğunu göstermeye yetiyor. Ve bu anlamda, büyük kadının hakkını veriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com