4 Ocak için bilinmesi gereken 5 şey: Sınır savaşı, Yüksek Mahkeme, Jeffrey Epstein, İran, Ford'un geri çağrılması

İşte Gününüze Hız Vermek ve Devam Etmek için bilmeniz gereken diğer şeyler.

'5 Şey'i gelen kutunuza alın

- En son manşetleri takip etmeden gününüz başlamıyorsa, sizi yeni favori sabah düzeltmenizle tanıştırmamıza izin verin. '5 Şey' bültenine buradan kaydolun.

1. Sınır savaşı

Biden yönetimi Çarşamba günü, eyaletin "kendi göçmenlik sistemini yürütemeyeceğini" savunarak, yerel kolluk kuvvetlerine göçmenleri tutuklama yetkisi veren tartışmalı göçmenlik yasası nedeniyle Teksas'a dava açtı. Dava, Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott'un ABD-Meksika sınırının idaresi konusunda tartıştıkları bu hafta Teksas'a karşı açılan ikinci yasal işlem oldu. Abbott geçtiğimiz ay hakimlere insanları ABD'den çıkarma emri verme yetkisi tanıyan bir yasa imzaladı. Beyaz Saray, Mart ayında yürürlüğe girmesi planlanan yasayı "inanılmaz derecede aşırı" olarak eleştirdi. Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, sınır krizini ele alış biçimi nedeniyle İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas 'ı görevden almak için adım atmaya devam edeceklerini söyledi.

2. Yüksek Mahkeme

Yüksek Mahkeme, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nda yaşanan isyandaki rolü nedeniyle kamu görevinden diskalifiye edilip edilemeyeceği sorusunu çözüme kavuşturmak için artan bir baskıyla karşı karşıya. Çarşamba günü Trump, Yüksek Mahkeme 'den Colorado eyaletinin kendisini 14. Değişikliğin "isyancı maddesi" uyarınca eyaletin 2024 oy pusulasından çıkaran kararını bozmasını resmen istedi. Yargıçlar davayı ele alır ve Trump'ın kamu görevi için uygun olmadığı sonucuna varırlarsa, kendisine verilen oylar sayılmayacak. Ayrıca Maine geçen hafta Trump 'ı 2024 ön seçimlerinden çıkarmış ve eski başkanın ekibi Salı günü bu karara itiraz etmişti.

3. Jeffrey Epstein

Seks taciri olmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile ilgili bir davaya ait yüzlerce sayfalık belge Çarşamba günü açıklandı. Bu, Aralık ayında alınan mahkeme kararı uyarınca açıklanan ilk belge grubu olup, önümüzdeki haftalarda daha fazlasının açıklanması bekleniyor. Belgelerde Epstein'ı suçlayanlar, önde gelen iş adamları, politikacılar ve diğerlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 ismin yer alması bekleniyor. Şu ana kadar ifade tutanaklarında, daha önce de bildirildiği üzere, aralarında Prens Andrew ve eski Başkan Bill Clinton'ın da bulunduğu birçok tanınmış isme atıfta bulunuluyor. Clinton'ın bir sözcüsü daha önce eski başkanın Epstein'ın özel uçağıyla uçtuğunu ancak finansçının "korkunç suçları" hakkında hiçbir şey bilmediğini söylemişti.

4. İran

İran'ın Kerman kentinde Çarşamba günü meydana gelen ve onlarca kişinin ölümüne yol açan ikiz patlamalardan İsrail'i sorumlu tutan İran, bu ülkeden intikam almaya yemin etti. Devlet televizyonu, en az birine bir bombanın neden olduğu patlamaların, öldürülen askeri komutan Kasım Süleymani'nin mezarının yakınında meydana geldiğini ve yetkililerin terör saldırısı olarak nitelendirdiğini söyledi. İran'daki yerel yetkililere göre en az 84 kişi öldü ve 284 kişi de yaralandı. Saldırıyı hiçbir grup üstlenmedi ve İsrail ordusu CNN'e konuyla ilgili "yorum yapmayacağını" söyledi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bugün, Gazze'de savaşın patlak vermesinden yaklaşık üç ay sonra bölgede gerilimi tırmandırma tehdidi yaratan patlamaları kınayan çok sayıda ülkeye katıldı.

5. Ford geri çağırma

Ford, yuvarlanma riski nedeniyle 112.000'den fazla kamyoneti geri çağırıyor. Geri çağırma 2021 ila 2023 model yıllarına sahip belirli F-150 araçlarını etkilemektedir. Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, etkilenen kamyonetlerdeki arka aks göbeği cıvatasının "yorulabileceğini ve kırılabileceğini", bunun da aracın park halindeyken yuvarlanmasına veya "tahrik gücü kaybına" neden olabileceğini söyledi. Bir düzeltme geliştirilmektedir ve F-150 sahiplerine mektuplar bu ayın sonunda postalanacaktır. Ford geçen yıl da 870.000'den fazla tam boyutlu F-150 kamyonunu geri çağırmıştı çünkü elektronik park freni herhangi bir zamanda beklenmedik bir şekilde devreye girerek bir kazaya neden olabilirdi.

DAHA SONRA GERÇEKLEŞECEK

CNN,Cumhuriyetçilerin başkanlıkseçimlerineevsahipliği yapacakEski Güney Carolina Valisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis, Iowa 'daki seçmenlerin seçimlerini yapmak üzere sandık başına gitmesine sadece 11 gün kala, bugün arka arkaya düzenlenecek belediye toplantıları için CNN'e konuk olacak. DeSantis'in katılacağı ilk açık oturum saat 21.00'de başlayacak ve Haley'in katılacağı ikinci açık oturum saat 22.00'de başlayacak.

KAHVALTI GÖZ AT

Starbucks artık neredeyse tüm siparişlerde müşterilerin kişisel bardak kullanmasına izinverecekKahve zinciri, şirketin atık üretimini azaltmaya yardımcı olacağını söyleyerek müşterileri kendi bardaklarını getirmeye davet ediyor.

Bir şefin pizzaya ananas koyması İtalya'dabüyük tepkiye yol açtıDünyanın en popüler pizza caddesi Via dei Tribunali'de ananaslı pizza yeni bir hamur ana oldu. Ülkenin bu tartışmalı turta konusunda neden bölündüğünü okuyun.

Elektrikli araç vergi kredileri yeniden değiştiBuyıldahaaz elektrikli araç vergi kredisi almaya uygun ve daha da azı maksimum 7.500 $ için uygun. İşte hala indirim alabileceğiniz yerler.

2023'te dünyanın en dakik havayollarıUçuş gecikmelerinin kaçınılmaz olduğu bir çağda, dünyanın dört bir yanındaki bu havayolları ve havaalanları en iyi zamanında kalkış derecelerine sahip.

Yeni bir araştırmaya göre işitme cihazı almak daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilirYeterli sayıda insan işitme cihazı kullanmıyor, bu da uzun vadeli sağlık için bir sorun olabilir. Bu uzmanlar, cihazların nasıl yardımcı olduğunu ve ne zaman alınması gerektiğini açıklıyor.

BUGÜNÜN SAYISI

Hazine Bakanlığı'nın rakamlarına göre ABD hükümetinin ödenmemiş borcu 34 trilyon dolar. Son yıllarda hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partiler döneminde artmasına rağmen ulusal borç ilk kez 34 trilyon doları aştı. Kongre, 2024 mali yılının geri kalanı için federal kurumlara nasıl fon sağlanacağı konusunda bölünmüş durumda. Kongre'nin harekete geçmemesi halinde hükümetin kısmen kapanmasına iki haftadan biraz fazla bir süre kaldı.

BUGÜNÜN ALINTISI

"Bunun sadece bir mucize olduğunu söyleyebilirim."

-Japan Airlines'ın 516 sefer sayılı uçağında bulunan bir yolcu, Salı günü Tokyo Haneda Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen büyük uçak yangınından kurtulduktan sonra konuştu. Japan Airlines uçağının piste indikten sonra daha küçük bir Sahil Güvenlik uçağına çarptığı çarpışmayla ilgili yeni ipuçları ortaya çıkıyor - küçük uçağın kalkış için izin almadığını gösteren bir transkript de dahil.

BUGÜNÜN HAVA DURUMU

Yerel hava durumunuzu buradan kontrol edin>>

VE SON OLARAK...

Oklahomalı genç yenilmez oyunu yendi: TetrisOklahoma'dan 13 yaşındakibirgencin, piyasaya sürülmesinden yaklaşık 40 yıl sonra klasik video oyununun 157. seviyesine ulaşan ilk insan oyuncu olduğuna inanılıyor. Kazanma anını buradan izleyebilirsiniz.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com