4.700 kişilik stadyumda maçlar - UEFA ve FA kadın futbolunu eksik mi satıyor?

Camp Nou'da Barcelona Femení, bu yılın başlarında Katalanların VfL Wolfsberg'e karşı oynadığı maçı izleyen 91.648 taraftarla bir kadın futbol maçına en yüksek seyirci katılımında art arda dünya rekorunu kırdı; İngiltere kadınları 2019'da 77.768 ile Lionesses'in iç saha fikstürüne en yüksek katılım rekorunu kırdı - ve hatta Newcastle United, St James' Park'taki ilk maçında İngiliz kadın futbolunun dördüncü kademesindeki maçını 22.134 kişinin izlemesiyle seyirci rekorunu kırdı.

Özellikle Avrupa'da talep hiç bu kadar yüksek olmamıştı, bu nedenle şu anda İngiltere'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak üzere seçilen stadyumlar konusunda kaşlar kalktı.

Eleştirmenler, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın zamanı iyi değerlendiremediğini savunuyor.

10 ev sahibi stadyum arasında Wembley Stadyumu ve Old Trafford gibi devasa stadyumlar yer alsa da - ki bu stadyumlar birer maça ev sahipliği yapacak - maçlar 8,000 kişilik Leigh Sports Village stadyumunda ve Rotherham'daki 12,000 kişilik New York Stadyumunda da oynanacak.

En küçük ev sahibi stadyum, İngiltere Premier Lig kulübünün son teknoloji eğitim kompleksinin bir parçası olan ve sadece 4.700 kapasiteli Manchester City Akademi Stadyumu. Greater Manchester'daki Leigh Sports Village stadyumunda olduğu gibi, ayakta durmayı engelleyen düzenlemeler nedeniyle kapasite sınırlı.

'Biraz hayal kırıklığına uğradım'

Manchester City'nin kadın takımına ev sahipliği yapan Manchester City Academy Stadyumunda oynanacak üç maçtan ilki Belçika'nın 10 Temmuz'da İzlanda ile oynayacağı D Grubu maçı.

Nisan ayında Juventus ve İzlanda'nın orta saha oyuncusu Sara Björk Gunnarsdóttir 'Their Pitch' podcast'ine yaptığı açıklamada stadyum seçiminden dolayı "biraz hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

"Bu şok edici. İngiltere'de oynarken o kadar çok stadyum var ki ve City'nin antrenman sahası 4,000 seyirci mi alıyor?" dedi Gunnarsdóttir.

"Bu utanç verici. (Hak ettiğimiz) saygı bu değil. Bugün kadın futbolunu izleyin, stadyumları dolduruyorlar. Barcelona ve Madrid'i görüyorsunuz, (Camp Nou'daki) maçı 95,000 kişi izliyor. Bizim 4,000'den fazla bilet satacağımıza hazırlıklı değiller.

"Bu kadın futboluna karşı saygısızlık çünkü kadın futbolu insanların düşündüğünden çok daha büyük. Kadın futbolunun iki adım ilerlediğini düşünüyorsunuz ama sonra böyle bir şey oluyor, bu sadece bir geri adım."

Kadın futbolu uzmanı ve medya kuruluşu Girlsontheball'un kurucularından Rachel O'Sullivan, büyük bir turnuva için 10.000'in altında kapasiteye sahip iki stadyumun seçilmesinin "biraz iddiasız" olduğunu söyledi.

CNN Sport'a verdiği demeçte stadyum seçimlerini gördüğünde "hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını" söyleyen O'Sullivan, "Kadın oyununda bu kadar büyük olmasını beklememek ve bu şekilde büyümesini beklememek gibi bir alışkanlık var" dedi.

"Kanıtlara bakarsanız, katlanarak büyüyor - ve 2019 Dünya Kupası bize bunu gerçekten gösterdi. Birçok kişi futbolu benimsemek ve futbola dahil olmak isteyenlerin sayısına şaşırdı - ve şaşırmamalıyız. Bunu bekliyor olmalıyız."

Büyüme

İngiltere'nin dört yıl önce Euro 2022'ye ev sahipliği yapmak için teklif vermesinden bu yana kadın futbolundaki manzara büyük ölçüde değişti.

Uluslararası kadın futbolu için yeni bir şafağın yaklaştığını gösteren seyirci ve izleme rakamlarında rekorlar kıran bir Dünya Kupası'nın yanı sıra özellikle Avrupa'da kulüp oyununda büyük adımlar atıldı.

2019 Dünya Kupası tüm platformlarda yaklaşık 1,12 milyar izleyici tarafından izlendi - bu da yarışma için rekor bir izleyici kitlesi anlamına geliyor. ABD ve Hollanda arasında oynanan final, 2015 finali izleyicisine göre %56'lık bir artışla 82,18 milyonluk ortalama canlı izleyici sayısıyla şimdiye kadar en çok izlenen Kadınlar Dünya Kupası maçı oldu.

Ancak Euro 2022'nin ilk stadyum seçim süreci 2019'da gerçekleştiğinde, kulüpler ve konseyler kendilerini öne sürmekte isteksiz davrandıkları için FA, uygulanabilir mekanlar bulmakta zorlandı ve FA CEO'su Mark Bullingham geçen ay bunu açıkladı.

Bullingham gazetecilere verdiği Zoom röportajında "İşin aslı şu ki, ülkedeki tüm büyük sahalarda ve şehirlerde bir ihale süreci yürüttük ve Kadınlar Euro'suna ev sahipliği yapmak isteyen çok az kişi oldu" dedi.

"Aslında birkaç kulübü ve şehri öne çıkmaya ikna etmek zorunda kaldık, bu yüzden geldiğimiz noktadan çok memnunuz.

"Bazı harika mekanlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz, ancak insanların maçlara ev sahipliği yapmak için kapımızı çaldığını düşünüyorsanız, durum böyle değildi."

2019'dan bu yana kadın futbolunun gelirleri, taraftar kitlesi ve izleyici sayısı artarak sporu farklı bir stratosfere fırlattı.

Wembley (89.000), Old Trafford (74.000), Leigh Spor Köyü ve Manchester City Akademi Stadyumu'nun yanı sıra Sheffield United'ın Bramall Lane'i (30.000), Southampton'ın St Mary's Stadyumu (32.000) diğer ev sahibi mekanlar,000), Brighton and Hove Albion'ın Amex Stadyumu (30.000), Milton Keynes Dons'ın MK Stadyumu (30.000), Brentford'un Brentford Community Stadyumu (17.000) ve Rotherham United'ın New York Stadyumu.

Kadın futbolu yazarı Richard Laverty, seçim sürecinin şimdi, belki de yaklaşan bir Dünya Kupası için yapılması halinde tamamen farklı bir hikaye olabileceğini söyledi.

"Bence bunu şimdi yapıyor olsalardı, belki de farklı bir seçim yaparlardı. Bence kadın oyunu artık çok büyüdü ve muhtemelen seyahat eden taraftarlardan, tarafsız taraftarlardan, İngiliz taraftarlardan gelen talebi hafife aldıklarını düşünüyorum," dedi Laverty CNN Sport'a.

Sporun hızlı büyümesi göz önüne alındığında, O'Sullivan ilerlemenin tek yolunun hırslı olmak olduğunu söyledi.

"Her seferinde şaşırmak yerine büyümesini beklemeliyiz, çünkü istatistiklere bakarsanız ve yıllar boyunca ve her turnuvada izlenme rakamlarına bakarsanız, her seferinde daha büyük ve daha iyi olduğunu görürsünüz. Ve bizim de hedeflememiz gereken şey bu."

'Gerçek bir utanç'

Turnuvanın yapılacağı stadyumların yerleri de eleştirildi.

İngiltere'nin kuzeybatısında ve güneyinde - Londra da dahil olmak üzere - bir dizi stadyum bulunurken, sporun geleneksel merkezleri olan orta bölgelerde veya kuzeydoğuda hiç stadyum bulunmuyor.

Belediye ve kulüplerin kendilerini öne sürme konusundaki isteksizliği FA'in seçeneklerini kısıtlasa da O'Sullivan, bu bölgelerden, özellikle de futbol tarihi açısından zengin bir bölge olan kuzeydoğudan hiçbirinin öne çıkmamasının "gerçekten utanç verici" olduğunu söyledi.

Ancak ev sahibi stadyumlar arasında yine de dört Premier Lig sahası, ülkenin en önemli sahası olan Wembley, yeni bir üst düzey saha ve FA'in dahil etmek istediği bir kriter olan Kadınlar Süper Ligi maçlarına ev sahipliği yapan iki saha bulunuyor.

Wembley'deki kapalı gişe finalin, 1964'te erkekler Avrupa Şampiyonası'nda kırılan 79,115 kişilik mevcut rekoru geçerek, erkekler ya da kadınlar tarihindeki en büyük katılımlı Avrupa finali olması bekleniyor.

FA'in kadın futbolu direktörü Sue Campbell, Haziran ayında Independent 'a verdiği demeçte, stadyum seçimleri sürecinin bir denge süreci olduğunu ve bundan bir şeyler öğrenmeyi umduklarını söyledi.

"Peki dengeyi doğru kurabildik mi? Buna tekrar bakacağız ama Old Trafford ve Wembley'de büyük bir stadyum açıyorsunuz, büyük bir stadyum kapatıyorsunuz," dedi Campbell.

"Dengeyi doğru kurduğumuzu düşünüyoruz. Sonunda iyice bakıp kontrol edeceğiz ve şu anda bulunduğumuz nokta bu."

Turnuvada 10,000'in altında iki stadyum olmasına rağmen UEFA CNN'e yaptığı açıklamada turnuvanın "tarihteki en büyük kadın Avrupa spor etkinliği" olmasını umduğunu söyledi.

Bir UEFA sözcüsüne göre 31 maç için 700,000'den fazla bilet mevcut. Turnuvanın başlamasından birkaç gün önce 500,000'in üzerinde bilet satılmıştı ki bu da Kadınlar Euro'su için bir rekor.

Manchester City Academy'de yapılacak maçlarla ilgili olarak UEFA ve FA, stadyumun "Kadınlar Euro'suna yakışır harika bir atmosfer yaratacağını" söyledi.

UEFA CNN'e gönderdiği e-postada "Birçok maçın biletlerinin tükeneceğinden eminiz ve Hollanda'daki UEFA Kadınlar Euro 2017'nin toplam katılımını iki katından fazla artırmayı ve şimdiye kadarki en iyi UEFA Kadınlar Euro'sunu sunmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Kapasite olarak daha küçük salonlar en azından boş büyük arenalardan daha iyi bir TV gösterisi sağlıyor.

Hem O'Sullivan hem de Laverty 2019 Dünya Kupası'nda Nice'te oynanan ve seyrek katılımın olduğu maçlara atıfta bulundular.

Laverty, stadyum seçimleri konusunda "kesinlikle bazı dar görüşlülükler" olduğunu düşünse de, sahada iyi bir ürün ve kapasiteli stadyumlar olduğunda insanların tartışmaları unutacağını söyledi.

"Bence futbol başladığında ve stadyumlar dolu göründüğünde, insanlar muhtemelen bunu çabucak unutur çünkü sahadaki ürüne odaklanırsınız ve bence bu şimdiye kadarki en iyi Kadınlar Euro'su olacak."

