içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlermotor sporları

3D baskılı elektrikli motosiklet yeşil seyahatin geleceğine bir bakış sunuyor

Robocop filminin setine hiç yakışmayan bu motosiklet yakınlarınızdaki bir sokağa gelebilir.

 and  Yaroslav Smith
4 dakikada okunur
Hayır, bu bir bilimkurgu filminden fırlamış bir sahne değil... Bu, dünyanın ilk tamamen 3D baskılı....aussiedlerbote.de
Hayır, bu bir bilimkurgu filminden fırlamış bir sahne değil... Bu, dünyanın ilk tamamen 3D baskılı ve çalışır durumdaki elektrikli motosikleti..aussiedlerbote.de

3D baskılı elektrikli motosiklet yeşil seyahatin geleceğine bir bakış sunuyor

Bir Alman üretim şirketi olan BigRep, 3D baskılı e-Motosikleti "NERA "nın ilk prototipini yarattı.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN/com/sport adresini ziyaret edin

Dünyanın ilk tamamen 3D baskılı ve tamamen işlevsel elektrikli motosikletidir ve şu anda müşterilerin satın alması için üretilmemiş olsa da, Berlin merkezli şirket prototipin 3D baskının potansiyelini göstermesini ummaktadır.

Sadece 60 kg ağırlığındaki bisiklet, özelleştirilebilir sırtlı havasız lastikler, programlanabilir gömülü LED ışıklar, özelleştirilebilir koltuk ve göğüs desteği ve görsel olarak çarpıcı eşkenar dörtgen jant gibi çeşitli fütüristik özelliklere sahip.

OKU: Klasik otomobiller elektrikli araçlar olarak yeniden doğuyor

İZLEYİN: VR test sürüşü "geleceğin yarış otomobili"

BigRep'in inovasyon departmanı NOWlab'in kurucu ortağı ve Genel Müdürü Daniel Büning, "Bu bisiklet ve diğer prototiplerimiz mühendislik yaratıcılığının sınırlarını zorluyor ve bildiğimiz AM (Katmanlı Üretim, 3D baskı) teknolojisini yeniden şekillendirecek" dedi.

"NERA, NOWlab tarafından geliştirilen havasız lastik, işlevsel entegrasyon ve gömülü sensör teknolojisi gibi çeşitli yenilikleri bir araya getiriyor."

Tamamen elektrikli motor özelleştirilebilir bir kasaya yerleştirilmiş ve bisiklette standart süspansiyon yerine esnek tamponlar bulunuyor.

Elektrikli parçalar haricinde, NERA'nın lastiklerine kadar her bileşeni 3D olarak basılmıştır.

Tasarlayan ve basan NOWlab ve BigRep şirketleri tarafından
Sadece 60 kg ağırlığındaki NERA, özelleştirilebilir sırtlı havasız lastiklere, özelleştirilebilir oturma ve göğüs desteğine ve görsel olarak çarpıcı eşkenar dörtgen janta sahiptir.
BigRep CEO'su ve kurucu ortağı Dr. Stephan Beyer,
Özelleştirilebilir LED ışıklar motosikletin yenilikçi özelliklerinden bir diğeridir.
Yapılan açıklamada, NERA'yı inşa ederken mühendislerin
0'dan 100 km/s hıza sadece 1,85 saniyede çıkabilen tamamen elektrikli Rimac Concept Two, şimdiye kadar yapılmış en hızlı otomobillerden biri.
Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Hırvat hiper otomobil 258mph (412kph) azami hıza sahip ve
Tasarımcılar Concept Two'nun 400 milin (650 km.) üzerinde bir menzile sahip olduğunu iddia ediyor. Geleneksel anahtar yerine yüz tanıma özelliğine sahip olan Concept Two, 2018'i aydınlatan çok sayıda elektrikli süper otomobil konseptinden biri.
İpek ve kaşmir halıların yanı sıra sürücüsüz araç, hareket halindeyken yüz yüze görüşmeyi kolaylaştırmak için 180 derece dönebilen ön koltuklara sahiptir.
Massachusetts Institute of Technology ile işbirliği içinde tasarlanan yeni Lamborghini konsepti, yollardaki başka hiçbir şeye benzemiyor.
İtalyanca
Lamborghini CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Domenicali, projenin
Çin'den tamamen elektrikli dört koltuklu sedan LVCHI Auto Venere, 403 mil (650km) menzile sahip olduğunu iddia ediyor.
Bir Range Rover'dan daha uzun ama bu vites değiştirmesine engel değil. Auto Venere'nin 0-100kph (62mph) hızlanmasını 2,7 saniyede tamamladığı ve 168mph (270kph) azami hıza ulaştığı bildiriliyor.
Aynı anda altı kişiye kadar yolcu taşımak üzere tasarlanan EZ-GO konsepti Renault'nun
Paylaşılan, elektrikli sürücüsüz araç
Direksiyon simidi devri yakında sona erebilir. Japon üreticiye göre IMx Kuro'daki çoğu kontrol, el hareketleri ve göz hareketleriyle kontrol edilebiliyor.
Beyinden Araca veya B2V teknolojisi KURO'nun insan beyninden gelen sinyalleri yorumlamasını sağlayarak tepki sürelerini hızlandırıyor ve birbirlerinden öğrenen otomobillerin önünü açıyor. Sürücü arkasına yaslanıp işi arabaya bırakmak isterse, koltukları yatıyor ve direksiyon simidi gösterge paneline geri çekiliyor.
Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan aracın şarjlar arasında 413 mil (665 km) menzile ve beşinci seviye otonom sürüşe sahip olduğu söyleniyor - yani bir insanın müzakere edebileceği her durumun üstesinden gelebilir.
0-60mph hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayabilen ilk tamamen elektrikli Jaguar, 395 bg güce ve 298 mil menzile sahip.
İkonik İngiliz üreticiden yapılan açıklamada
671bhp güç üreten
İsviçre-Alman yapımı dört kapılı otomobilin azami hızı 155mph (250 kph) ile sınırlı olacak, ancak tek bir şarjla 600 km'den fazla menzile sahip olacak.
Hyunda, Le Fil Rouge'un doğada bulunan matematiksel bir desen olan altın orana bağlı kaldığını ve
Fransızca
Bu tek kişilik araç en hızlısı olmayabilir - tahmini azami hızı sadece 82mph (130kph) - ancak bu küçücük üç tekerlekli araç sadece 15,500 $ karşılığında sizi şehirde çok az aracın gidebileceği yerlere götürecektir.
BMW i3 ve BMW i8'in bir karışımı olan i Vision Dynamics konsepti 373 mil menzile sahip ve 0-62mph hızlanmasını dört saniyede tamamlıyor.
2018'i aydınlatan elektrikli süper arabalar

BigRep CEO'su ve kurucu ortağı Dr. Stephan Beyer, "NERA'yı inşa ederken mühendisler sadece mevcut motosiklet tasarımlarını uyarlamakla kalmadılar, bunun yerine geniş formatlı FFF (bir tür 3D baskı) teknolojisi için bir bisiklet tasarlayarak gerçekten yaratıcı tasarım için bir ölçüt belirlediler; geleneksel makine mühendisliğinin sınırlarını aştılar" dedi.

Tasarım şüphesiz suçla savaşan süper kahramanların ilgisini çekecek olsa da, bisiklet aynı zamanda yeşil seyahatin geleceğine dair heyecan verici bir bakış açısı sunuyor.

Hindistan'dan dört tekerlekten çekişli bir SUV konsepti olan fütüristik görünümlü e-Survivor, her tekerlekte çift elektrik motoru ile güçlendirilecek ve otonom seyahat için donatılacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu