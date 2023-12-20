3D baskılı elektrikli motosiklet yeşil seyahatin geleceğine bir bakış sunuyor

Bir Alman üretim şirketi olan BigRep, 3D baskılı e-Motosikleti "NERA "nın ilk prototipini yarattı.

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Dünyanın ilk tamamen 3D baskılı ve tamamen işlevsel elektrikli motosikletidir ve şu anda müşterilerin satın alması için üretilmemiş olsa da, Berlin merkezli şirket prototipin 3D baskının potansiyelini göstermesini ummaktadır.

Sadece 60 kg ağırlığındaki bisiklet, özelleştirilebilir sırtlı havasız lastikler, programlanabilir gömülü LED ışıklar, özelleştirilebilir koltuk ve göğüs desteği ve görsel olarak çarpıcı eşkenar dörtgen jant gibi çeşitli fütüristik özelliklere sahip.

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BigRep'in inovasyon departmanı NOWlab'in kurucu ortağı ve Genel Müdürü Daniel Büning, "Bu bisiklet ve diğer prototiplerimiz mühendislik yaratıcılığının sınırlarını zorluyor ve bildiğimiz AM (Katmanlı Üretim, 3D baskı) teknolojisini yeniden şekillendirecek" dedi.

"NERA, NOWlab tarafından geliştirilen havasız lastik, işlevsel entegrasyon ve gömülü sensör teknolojisi gibi çeşitli yenilikleri bir araya getiriyor."

Tamamen elektrikli motor özelleştirilebilir bir kasaya yerleştirilmiş ve bisiklette standart süspansiyon yerine esnek tamponlar bulunuyor.

Elektrikli parçalar haricinde, NERA'nın lastiklerine kadar her bileşeni 3D olarak basılmıştır.

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BigRep CEO'su ve kurucu ortağı Dr. Stephan Beyer, "NERA'yı inşa ederken mühendisler sadece mevcut motosiklet tasarımlarını uyarlamakla kalmadılar, bunun yerine geniş formatlı FFF (bir tür 3D baskı) teknolojisi için bir bisiklet tasarlayarak gerçekten yaratıcı tasarım için bir ölçüt belirlediler; geleneksel makine mühendisliğinin sınırlarını aştılar" dedi.

Tasarım şüphesiz suçla savaşan süper kahramanların ilgisini çekecek olsa da, bisiklet aynı zamanda yeşil seyahatin geleceğine dair heyecan verici bir bakış açısı sunuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com