350'den fazla göçmen Chicago'ya götürülmeden önce Teksas'tan Rockford'a uçtu

Rockford Belediyesi bir Facebook paylaşımında Winnebago İlçe Şerifi Gary Caruana, Winnebago İlçe Yönetim Kurulu Başkanı Joe Chiarelli ve Rockford Belediye Başkanı Tom McNamara'nın göçmenleri taşıyan bir uçağın Cumartesi gecesi Rockford Uluslararası Havaalanına ineceği haberini aldıklarını söyledi.

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson Pazar günü, eskiden Twitter olarak bilinen X'te yaptığı açıklamada, "Teksas'tan herhangi bir iletişim olmadığını" ve Chicago Belediyesi yetkililerinin San Antonio'dan gelen uçuşu ilk olarak Rockford yetkililerinden öğrendiğini söyledi.

Johnson X'te "Bu, Teksas valisinin sığınmacıları özel uçakla taşıdığına dair kayıtlara geçen ikinci örnektir" diye ekledi.

Rockford yetkilileri Facebook üzerinden yaptıkları açıklamada uçağın gece 1 sularında inmesinin ardından uçaktaki 355 göçmenin derhal otobüslere bindirildiğini belirtti.

Rockford yetkilileri başlangıçta yolcuların Chicago'nun şehir merkezindeki "iniş bölgesine" götürüleceğini belirtti. Yetkililer daha sonra Facebook üzerinden yaptıkları açıklamada otobüslere Winnebago İlçe Şerif yardımcılarının eşlik ettiğini ve iniş bölgesinin yaklaşık 60 mil kuzeybatısındaki McHenry İlçe sınırına götürüldüklerini belirttiler.

Yetkililer otobüslerin yol boyunca herhangi bir mola vermediğini de sözlerine ekledi.

Johnson, Pazar günkü bir X gönderisinde Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott'un otobüsleri kiraladığını ve otobüstekilerin "çevredeki çeşitli banliyölere bırakıldığını ve şehre giden yolu bulmaları için bırakıldığını" ekledi.

CNN Pazar günü Abbott'un ofisine Rockford uçuşu ve Chicago'ya giden otobüsler hakkında ulaştı.

Valilik tarafından Cuma günü açıklanan rakamlara göre Abbott'un talimatıyla Teksas, Nisan 2022'den bu yana 90,000'den fazla göçmeni Washington, DC, New York City, Chicago, Philadelphia, Denver ve Los Angeles gibi Demokratlar tarafından yönetilen "kutsal şehirlere" otobüslerle taşıdı. Özellikle Chicago'ya Ağustos 2022'den bu yana 28.000'den fazla sığınmacı geldi.

Abbott geçen yıl yaptığı bir açıklamada, güney sınırını geçen göçmenlerin otobüslere bindirilmesini haklı göstererek, "tüm kaosun ve beraberinde gelen sorunların yükünü sadece Teksas ve Arizona'nın çektiğini" söyledi.

"Artık Amerika'nın geri kalanı neler olup bittiğini tam olarak anlayabilir" dedi.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, göçmenlerin çoğu son derece sınırlı kaynaklarla geliyor. Amerikan Dostları Hizmet Komitesi'nin ABD / Meksika Sınır Programı'nın San Diego program direktörü Pedro Rios, CNN'e Cuma günü yaptığı açıklamada, Sınır Devriyesi ajanları tarafından sıcak tutan giysilerinden soyulduklarını ve eşyalarını tek bir çantaya sıkıştırdıklarını, genellikle soğuk kuzeydoğu şehirlerine "sadece tek bir tişörtle" geldiklerini söyledi.

Rockford şehir yetkilileri Facebook'ta yaptıkları açıklamada, daha fazla uçağın inmesi halinde, "bu süreç boyunca ilgili herkesin güvenliğini sağlamak için lojistik ve planlamayı koordine etmek üzere" yerel Acil Durum Operasyon Merkezi'ni harekete geçireceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Pazar günü CBS'in "Face the Nation" programında durumu "yerel yönetimlerden sübvanse etmeleri istenen uluslararası ve federal bir kriz" olarak tanımladı.

Mevcut durumun "sürdürülemez" olduğunu söyledi.

Johnson, "Yapmaya çalıştığımız şey bu insani kriz etrafında bir yapı ve koordinasyon oluşturmaktı ve ne yazık ki Teksas Valisi, Vali [Greg] Abbott, kaos tohumları ekmeye devam etmeye kararlı" dedi. "Bireyleri uçaklara yerleştirmek ve çeşitli şehirlerimize uçurmak gibi çok tehlikeli bir görevi üstleniyor. Bu kesinlikle sadece ulusal güvenliğimizle ilgili bir mesele değil, aynı zamanda bu valinin yönetmeye kararlı olduğu bir kaos türüdür."

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, Chicago bu ayın başlarında Teksas'tan gelen ve kentin çeşitli yerlerinde göçmenleri bırakan "haydut otobüslerle" mücadele etmek için bir şehir yönetmeliği çıkardıktan sonra otobüslere el koymaya ve çekmeye başladı.

Teksas'tan gelen uçuşlar ve otobüsler aynı zamanda güney sınırından ABD'ye geçen göçmen sayısındaki artışın da bir parçası. CNN ile paylaşılan ön İç Güvenlik istatistiklerine göre, sınır yetkilileri bu ay ABD-Meksika sınırı boyunca 225.000'den fazla göçmen le karşılaştı ve bu 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık toplamı işaret ediyor.

CNN'den Travis Nichols ve Alisha Ebrahimji bu habere katkıda bulundu

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com