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30 lig maçını kazanamayan Schalke, 4-0'lık galibiyetle çürümeyi durdurdu

En son bir yıldan kısa bir süre önce Almanya Bundesliga maçını kazanan Schalke, Cumartesi günü Hoffenheim'ı rahat bir şekilde 4-0 yenerek bu kötü rekora son verdi.

 and  Wendy Allen
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

30 lig maçını kazanamayan Schalke, 4-0'lık galibiyetle çürümeyi durdurdu

Matthew Hoppe, Bundesliga'da hat-trick yapan ilk Amerikalı oyuncu olarak Schalke şovunun yıldızıydı. Faslı oyuncu Schalke'nin dördüncü golünü atmadan önce Armine Harit, Hoppe'nin üç golünün de asistini yaptı.

Hoppe Schalke'deki ilk maçına Kasım ayında çıktı ve Cumartesi günü Bundesliga'da ilk kez gol atmış oldu.

Schalke'nin 19 yaşındaki ABD'li forveti Matthew Hoppe, Bundesliga'daki ilk maçına Kasım ayında çıktı.

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Schalke'nin galibiyeti Tasmania Berlin'in 31 maçlık Bundesliga galibiyetsizlik rekorunu elinde tutmaya devam etmesini sağladı.

Tasmania Berlin, Schalke'nin Bundesliga'nın galibiyetsizlik rekorunu egale edememesinin ardından resmi Facebook sayfasında "Ne kadar havalı değil mi?" şeklinde bir paylaşımda bulunarak rekoruyla gurur duyduğunu gösterdi.

Tasmania, Alman futbolunun en üst liginde oynadığı tek sezon olan 1965-1966 sezonunda 31 maç boyunca galibiyet alamayarak bu rekoru kırmıştı.

Ancak Bundesliga'nın internet sitesine göre, Schalke'nin 358 günlük kısır dönemi en uzun süre. Cumartesi günkü galibiyetten önce Schalke'nin bir önceki galibiyeti 17 Ocak 2020'de Ruhr merkezli kulübün Borussia Monchengladbach'ı 2-0 yendiği maçta gelmişti.

Hoppe'nin hat-trick'i Amerikalı oyuncunun Bundesliga'da ilk golü oldu.

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Christian Gross'un Aralık ayında göreve gelmesinin ardından Schalke'nin bu sezon dört teknik direktörü oldu. David Wagner'in yerine Eylül ayında Manuel Baum getirildi ve ardından Huub Stevens birkaç maçı yönetti.

Cumartesi günkü 4-0'lık galibiyet Schalke'nin 26 maçlık temiz sayfa çıkaramama serisini de sona erdirdi.

Bu galibiyet Schalke'yi Bundesliga tablosunun dibinden uzaklaştırdı - Gross'un takımı yedi puanda ve Mainz'ın bir önünde.

"Rahatlama büyük, hatta çok büyük. Ama bu sadece bir adımdı. Şimdi yolumuza devam etmeliyiz," dedi Schalke'nin spor müdürü Jochen Schneider gazetecilere. Hoppe ise "Umarım savaşmaya devam ederiz" diye ekledi.

Mainz, Eintracht Frankfurt'a evinde 2-0 mağlup olarak Schalke'nin yerini alırken, 31 puanla son sırada yer alan Tasmania Berlin

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Kaynak: edition.cnn.com

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