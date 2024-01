3 Ocak için bilinmesi gereken 5 şey: Tokyo uçak kazası, Başkanlık yarışı, İsrail, Harvard, Sınır krizi

1. Tokyo uçak kazası

Japan Airlines'a ait bir uçak Salı günü Tokyo'nun Haneda havaalanında deprem yardım çalışmalarına yardım eden bir Sahil Güvenlik uçağıyla çarpıştıktan sonra alevler içinde kaldı. Uçakta yaklaşık 400 kişi bulunuyordu ve hepsi hafif yaralanmalarla kurtuldu. Ancak Sahil Güvenlik uçağının beş mürettebatı hayatını kaybetti ve kaptan pilotun durumu kritik. Havayolu şirketi, 100'den fazla uçuşun iptal edildiğini ve kazanın nedenine ilişkin bir soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda, Japonya'daki kurtarma ekipleri Pazartesi günü ülkenin batı kıyılarını vuran 7.5 büyüklüğündeki depremden kurtulanları çılgınca arıyor. Binlerce kişi tahliye merkezlerinde kalırken depremde ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

2. Başkanlık yarışı

GOP'un 2024 adayları arasında açık ara önde olan eski Başkan Donald Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırıdaki rolü nedeniyle Maine'deki ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılması kararına itiraz etti. Maine Eyalet Sekreteri Demokrat Shenna Bellows, İç Savaş döneminden kalma ve "ayaklanmaya karışanların" görevde kalmasını yasaklayan Anayasa hükmü uyarınca Trump'ı oy pusulasından çıkarma konusunda yasal bir yükümlülüğü olduğunu söyledi. Yine de son anketler Iowa seçimlerine iki haftadan az bir süre kala Trump'ın bazı kilit eyaletlerde Başkan Joe Biden'ın önünde olduğunu gösteriyor. Öte yandan Trump, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis, CNN'in 10 Ocak 'ta Iowa'da düzenleyeceği Cumhuriyetçi önseçim tartışmasına katılmaya hak kazandı ancak eski başkan tartışmaya katılmayacak.

3. İsrail

ABD'li bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'da düzenlediği bir saldırıda Hamas'ın üst düzey liderlerinden Salih El Aruri'nin öldüğünü söyledi. Doğrulandığı takdirde Aruri, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısıyla başlayan savaşın başından bu yana İsrail güçleri tarafından öldürülen en üst düzey Hamas yetkilisi olacak. Arouri'nin örgütün silahlandırılmasının arkasındaki beyin olduğu düşünülüyor ve ölümü bölgedeki çatışmalarda potansiyel bir tırmanma korkusunu körüklüyor. İsrail saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ancak Gazze Şeridi'ndeki operasyonların Hamas ortadan kaldırılana kadar devam edeceğini defalarca söyledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Salı günü yaptığı açıklamada "Yakında duracağımız hissi yanlış - net bir zafer olmadan Orta Doğu'da yaşayamayacağız" dedi.

4. Harvard

Harvard Başkanı Claudine Gay, okulun antisemitik olaylara tepkisi ve devam eden intihal skandalıyla ilgili tartışmaların ardından Salı günü istifa ettiğini açıkladı. Gay, Harvard camiasına gönderdiği mektupta, "Kalbim kırık ama Harvard'a duyduğum derin sevgiyle, başkanlığı bırakacağımı paylaşmak için yazıyorum" dedi. Harvard'ın yaklaşık 400 yıllık tarihindeki ilk Siyah başkan olan Gay, üniversite tarihindeki en kısa dönem olan altı aydan biraz fazla bir süre görev yaptı. Şu anda Harvard'da provost ve baş akademik sorumlu olarak görev yapan Alan M. Garber, okul yeni bir lider bulana kadar geçici başkan olarak görev yapacak.

5. Sınır krizi

Biden yönetimi Yüksek Mahkeme'den ABD Sınır Devriyesi'nin ABD-Meksika sınırındaki jiletli telleri kaldırmasına izin vermesini istedi. Anlaşmazlık, Sınır Devriyesinin Teksas'ın Rio Grande kıyılarına yerleştirdiği teli kesmek için yasal yetkiye sahip olup olmadığı konusunda. Biden yönetimi mahkeme belgelerinde, ajanların teli ihtiyacı olan göçmenlere tıbbi yardım sağlamak ya da ABD topraklarına çoktan geçmiş olan göçmenleri yakalamak için kestiğini söyledi. Teksaslı Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott ise tellerin kesilmesinin güvenliği zedelediğini ve devlet mülkünü yasadışı bir şekilde tahrip ettiğini söyledi. Bu durum, Teksas ve federal hükümetin Biden'ın artan göçmen geçişlerini ele alış biçimi konusunda defalarca tartıştığı bir dönemde meydana geldi.

2023yılında ABD gişelerinde sinema bileti satışlarından elde edilen gelir bu kadar. Bu rakam, viral "Barbenheimer" fenomeni sayesinde Covid-19 pandemisinden bu yana elde edilen en yüksek rakam. Greta Gerwig'in "Barbie" filmi yurt içinde yaklaşık 636 milyon dolar, Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filmi ise 326 milyon dolar kazandırdı.

"Bu yeni iddialar hiçbir şeyi değiştirmiyor."

Senatör Bob Menendez'in avukatı, New Jersey'li Demokrat'ın yıllar süren yolsuzluk planınınbir parçası olarak Katar'dan yarış arabası biletleri ve diğer hediyeleri kabul ettiğine dair yeni iddialara yanıt veriyor.

