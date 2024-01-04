3.300 dolarlık sürücüsüz bebek arabası bu yılki CES'te. Ebeveynler hazır mı?

Kanada merkezli bebek ekipmanı startup'ı Gluxkind, Las Vegas'ta düzenlenen ve en ileri -ve sıra dışı- yeni teknolojilerden bazılarını sunan tüketici elektroniği fuarı CES'te bu yıl Ella AI Powered Smart Stroller'ı tanıttı.

Akıllı bebek arabası, yokuş yukarı yürüyüşler için çift motorlu bir sistem ve yokuş aşağı otomatik fren desteği de dahil olmak üzere otonom arabalarda ve teslimat robotlarında görülen teknolojinin çoğunu sunuyor. "Autopilot" özelliğine sahip bir Tesla gibi, Gluxkind'in bebek arabasının yerleşik teknolojisi de etrafındaki nesneleri algılayan sensörlere sahip - ancak şirketin web sitesine göre, bir bakıcının yerine geçmesi değil, "ekstra bir çift göz ve ekstra bir çift el" olarak hizmet etmesi amaçlanıyor.

Ella bebek arabası, eller serbest gezinti için kendi kendini sürebiliyor - ancak yalnızca içinde bir çocuk olmadığında. Çevresini izlemek ve kaldırımlarda gezinmek için kameralar kullanıyor.

Gluxkind, bebeklerini kendi başına hareket edebilen bir bebek arabasına bindirme konusunda muhtemelen ve anlaşılır bir şekilde tedirgin olan ebeveynler için bazı kullanım örneklerini içeren bir YouTube videosu hazırladı. Bebek arabasıyla yokuş aşağı yürüyen bir ebeveyn, çocuğunun yere düşen ve yuvarlanmakta olan oyuncağını kurtarmak için acele ediyor. Bebek arabası kendi kendine fren yapıyor.

Başka bir demoda, bir çocuk bebek arabasında oturmaktan yoruluyor ve taşınmak istiyor. Ebeveyn çocuğu taşırken Ella kendi kendine yürüyor.

Yine de kendi kendine sürüş teknolojisi tamamen kanıtlanmış değil ve kesinlikle prime time için hazır değil. Bu teknolojiyi otomobillere uygulayan şirketler, doğru kullanıldığında ve sürücü dikkatini verdiğinde bir güvenlik unsuru eklediklerini söylese de, çocukları yapay zekanın gözetimine vermek herkes için uygun olmayabilir.

2020'de kurulan Gluxkind, Ella'ya "Otomatik Rock-My-Baby" ve uyuyan bebekleri yatıştırmak için yerleşik bir beyaz gürültü makinesi gibi bebek arabasına özgü ek özellikler de ekledi. Sistemin tamamı bir araba koltuğu, bebek beşiği ve yürümeye başlayan çocuk koltuğu ile donatılmıştır.

Gluxkind CPO'su ve kurucu ortağı Anne Hunger, Kasım ayında yaptığı basın açıklamasında, "Geliştirme, yeni ebeveynler olarak kendi deneyimlerimiz tarafından yönlendirildi" dedi. "Bu ürün için çok çalıştık ve 2023'te daha fazla müşterinin eline geçeceği için heyecanlıyız."

Ebeveynler, 2023 CES fuarında İnovasyon Ödülleri Onur Listesi'nde yer alan tüketici teknolojisi ürünlerinden biri olan 30 kiloluk Ella için 3.300 dolar karşılığında ön sipariş listesine katılabilirler. Şirketin web sitesine göre, bebek arabasının teslimatlarının Nisan 2023'te başlaması bekleniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com