29 Aralık için bilinmesi gereken 5 şey: Trump, Gazze, Ukrayna, Kaliforniya dalgaları, SpaceX

İşte Gününüze Hız Vermek ve Devam Etmek için bilmeniz gereken diğer şeyler.

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1. Trump

Maine'in en üst düzey seçim yetkilisi, eski Başkan Donald Trump'ı, 14. Değişikliğin "isyancı yasağı "na dayanarak eyaletin 2024 önseçim oy pusulasından çıkardı. Karar, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin bu ayın başlarında Trump'ı oy pusulasından çıkaran kendi çarpıcı kararını vermesinin ardından Maine'i Trump'ı görevden diskalifiye eden ikinci eyalet yapıyor. Trump'ın ekibi temyiz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bu gelişme, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre Binası ayaklanmasındaki rolünün 14. Değişikliği ihlal ettiğini düşünen muhalifleri için bir zafer niteliğinde. İç Savaş'tan sonra onaylanan 14. Değişiklik, ayaklanmaya "karışan" Amerikalı yetkililerin gelecekte görev alamayacağını söylüyor. Çoğu hukuk uzmanı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin önümüzdeki aylarda tüm ülke için konuyu değerlendireceğine inanıyor.

2. Gazze

Birleşmiş Milletler, İsrail güçlerinin Gazze sakinlerini acilen bölgeyi terk etmeleri gerektiği konusunda uyarmasının ardından Gazze'nin merkezinde yaklaşık 150.000 kişinin "gidecek hiçbir yeri olmadığını" söyledi. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki operasyonlarını genişlettiği ve Han Yunus bölgesinde keskin nişancılar ve tank ateşiyle Hamas'a karşı mücadele ettiği bir dönemde meydana geldi. Bu arada İsrail ordusu, nadir görülen bir hata kabulüyle, 24 Aralık'ta Gazze'nin merkezine düzenlediği hava saldırıları sonucunda sivillere "kasıtsız zarar" vermekten üzüntü duyduğunu açıkladı. Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'na göre saldırılarda yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölenlerin sayısının 21.300'ü aştığını, yaklaşık 60.000 kişinin de yaralandığını söyledi.

3. Ukrayna

Ukrayna ordusu, Rusya'nın geniş çaplı işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yönelik en büyük hava saldırısını başlattığını ve bugün ülke genelinde saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırı dalgası gece saatlerinde başladı ve başkent Kiev, merkez şehir Dnipro, doğu şehri Kharkiv, güneydoğu limanı Odesa ve batı şehri Lviv'de - cephe hatlarından uzakta - meydana gelen patlamalarla ülke çapında etkili oldu. Ukraynalı yetkililer en az 12 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi. Gece boyunca süren bu büyük saldırı, Ukrayna 'nın Kırım'da Rus Donanmasına ait bir çıkarma gemisini vurarak gemide ciddi hasara yol açmasından ve Moskova'nın Karadeniz filosuna bir darbe daha indirmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

4. Kaliforniya dalgaları

Güçlü bir açık deniz fırtınası, Perşembe günü Ventura Plajı'nda birkaç kişinin bir dalga nedeniyle yaralanmasının ardından, Kaliforniya kıyı şeridine yükselen dalgaları sürükleyerek su baskınlarını tetikledi ve hasar verici dalgalara karşı uyarılarda bulundu. En az bir büyük dalga bir bariyere çarptı ve sürücüler hızla uzaklaşmaya çalışırken arabaları ezdi. Ventura yetkilileri, olayda yaklaşık 20 kişinin kısa süreliğine sürüklendiğini ve sekiz kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yüksek su ve tehlikeli rip akıntıları olasılığı nedeniyle Batı Kıyısı'nın büyük bölümü hafta sonu boyunca sel uyarıları ve yüksek sörf uyarıları altında.

5. SpaceX

SpaceX'in Falcon Heavy roketi Perşembe günü Florida'dan havalanarak ABD ordusu için gizemli bir uzay aracı taşıdı. Mürettebatsız X-37B uzay uçağı potansiyel olarak kozmosun derinliklerine inecek ve burada en son araştırmaları yürütecek. Bu görevdeki çalışmalar arasında, sert ve topraksız ortamlarda nasıl yiyecek yetiştirileceği de dahil olmak üzere, gelecekteki derin uzay görevlerinde astronotları ayakta tutmanın yollarını bulmayı amaçlayan bir NASA deneyi de yer alıyor. Bu, taze malzeme sağlamanın zor olduğu Ay'a ya da ötesine yapılacak uzun görevlerde astronotlar için çok önemli olabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com