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27 Aralık için bilinmesi gereken 5 şey: Gazze, Göç, Çin, Hastane bakımı, Apple Watch

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1. Gazze

İsrail Savunma Bakanı ülkenin "çok arenalı birsavaş" içinde olduğunu ve birden fazla yönden gelen saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Diplomatik cephede ise Başbakan Benjamin Netanyahu'nun bir müttefiki Salı günü ABD'li yetkililerle bir araya gelerek diğer konuların yanı sıra Hamas'ın yüksek değerli hedeflerine odaklanmayı azami düzeye çıkarmak üzere çatışmanın bir sonraki aşamasına geçişi görüştü. Bu arada Gazze'deki insani durum yıkıcı olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Gazze'deki hastanelere yaptıkları son ziyaretlerin ardından yaşanan acıları ayrıntılı bir şekilde anlatırken, iletişim ve internet hizmetleri de çökmüş durumda. Geçen hafta BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararın ardından Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için deneyimli bir Hollandalı diplomat görevlendirildi. İsrail'in Gazze'deki savaşı devam ederken, ABD askerlerine ve bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırılar ve diğer olaylar, Orta Doğu'da genişleyen bir savaşa dair yeni endişeler doğuruyor.

2. Göçmenlik

11,000'den fazla göçmen Meksika'daki barınaklarda ve kamplarda ABD'ye girme umuduyla beklerken, ülke güney sınırında eşi benzeri görülmemiş bir artışla boğuşuyor. Son haftalarda her gün binlerce göçmenin sınırı geçerek federal yetkilileri zorlaması ve ABD sınır şehirlerini zorlaması. Birçok göçmenin taşıdığı umuda rağmen, şansları zayıf. Federal hükümet geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana 445.000'den fazla göçmeni sınır dışı etti ya da geri gönderdi ve birçok eyaletteki giriş limanlarını kapatarak kaynaklarını ABD'de bekleyen göçmenlerin işlemleri için kaydırdı. Yine de Teksas'ın Eagle Pass kentindeki bir barınakta kalan pek çok göçmen geçtiğimiz günlerde CNN'e ülkelerini terk etmekten başka seçenekleri olmadığını düşündüklerini söyledi.

3. Çin

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Salı günü yaptığı bir konuşmada Tayvan'ın Çin ile "yeniden birleşmesini" "kaçınılmaz" olarak nitelendirdi. Tayvan'ın kontrolünü ele geçirmeyi Çin'in gücünü ve itibarını küresel çapta yükseltme hedefinin temel taşlarından biri haline getiren Xi, daha önce de benzer yorumlarda bulunmuştu; ancak Tayvan'ın son derece önemli bir seçimle yeni başkanını seçmesine haftalar kala bu yorumlar özellikle önem kazanıyor. Kendi kendini yöneten ada demokrasisinde seçimler genellikle Pekin'e karşı halkın duyarlılığını ölçen bir turnusol işlevi görüyor ve Tayvan oylama öncesinde Çin'den gelen bir dezenformasyon seliyle karşı karşıya. Seçim, Pekin'in Tayvan üzerindeki askeri, siyasi ve ekonomik baskısını arttırdığı ve gerilimin yükseldiği bir döneme denk geliyor.

4. Hastane bakımı

Özel sermaye şirketleri son yıllarda hastaneleri, huzurevlerini ve diğer sağlık hizmeti dağıtım sistemlerini devralıyor ve yeni bir çalışma, bu eğilimin hastalar için bakımı daha riskli hale getirdiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, özel sermaye şirketleri tarafından satın alınmadan önce ve satın alındıktan sonra hastanelerde hastaların belirli olumsuz sonuçlarla ne sıklıkta karşılaştıklarını inceledi ve satın alındıktan sonra hastanelerde hastaların hastane kaynaklı komplikasyon oranlarının %25 arttığını tespit etti. Çalışma, özel sermaye sahipliğinin bakımı tam olarak nasıl azalttığına yanıt vermiyor, ancak yazarlarından biri, önceki araştırmaların bu tür satın almaların genellikle personel kesintileri ve doktor ve hemşirelerin daha düşük maaşlı çalışanlarla değiştirilmesiyle bağlantılı olduğunu gösterdiğini söyledi.

5. Apple Watch

Eğer en yeni Apple Watch'a sahip olmayı umuyorsanız, bu artık çok daha zor olacak. Başkan Joe Biden'ın, teknoloji devinin Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi -diğer yeni modellerin yanı sıra- başka bir şirketin patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle satmasını engelleyen ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu kararını bozmak için Noel gününün sonuna kadar süresi vardı. Ancak Beyaz Saray müdahale etmeyi reddetti. Apple söz konusu modelleri web sitesinden ve fiziksel mağazalarından kaldırdı, ancak hala satın alabileceğiniz birkaç yer var. Şirket, ITC kararını bozmak için temyiz başvurusunda bulundu.

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ANI İÇİNDE

Polis Çarşamba günü, Akademi Ödüllü "Parasite" filmindeki rolüyle uluslararası alanda tanınan Güney Koreli aktör Lee Sun-kyun'un yasadışı uyuşturucu kullandığı iddiasıyla soruşturulurken öldüğünü doğruladı. Kendisi 48 yaşındaydı.

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BUGÜNÜN NUMARASI

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BUGÜNÜN ALINTISI

"Amacım asla incitmek ya da saygısızlık etmek değildi ve neden olmuş olabileceğim her türlü acı için derin pişmanlık duyuyorum."

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VE SON OLARAK...

'OK' nereden geliyorİkiharfli kelime her yerde karşımıza çıkıyor. Görünüşe göre 1830'lardan kalma arsız bir şakaymış ve öylece kalmış. Görüntülemek için buraya tıklayın.

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Kaynak: edition.cnn.com