26 Aralık için bilinmesi gereken 5 şey: Gazze, Ukrayna, Irak, Aşırı hava koşulları, Sırbistan

İşte Gününüze Hız Vermek ve Devam Etmek için bilmeniz gereken diğer şeyler.

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1. Gazze

Hamas'ın kontrolündeki sağlık bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'de 24 saatlik bir süre içinde en az 250 kişinin öldüğünü ve 500 kişinin de yaralandığını söyledi. Bu rakam ölü sayısını 20,000'in üzerine çıkarırken, İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın yakın zamanda sona ereceğine dair bir belirti yok. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hafta sonu yaptığı açıklamada ordunun Gazze içindeki operasyonlarını yoğunlaştırdığını söyledi. Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada da "uzun bir mücadele" sözü verirken, Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin aile üyeleri sözlerini keserek derhal geri dönmelerini talep etti. Bir kaynağa göre Netanyahu'nun yakın bir sırdaşının savaşın bir sonraki aşamasını görüşmek üzere bugün ABD'li yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu arada Mısır çatışmaları sona erdirmek için üç aşamalı bir plan önerdi ancak bunun savaşan taraflarca nasıl karşılanacağı belirsiz.

2. Ukrayna

Ukrayna, Kırım'da bir Rus tank çıkarma gemisini imha eden bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia ediyor. İddia doğrulanırsa, Rusya bir haftadan kısa bir süre içinde üçüncü kez büyük bir askeri donanım kaybına uğramış olacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Novocherkask gemisinin Ukrayna saldırısında "hasar gördüğünü" kabul etti. CNN bu kaybı bağımsız olarak teyit edemedi ancak Rusya'ya karşı saldırısı zora giren ve savaş çabalarına yönelik uluslararası destek zayıflayan Ukrayna için memnuniyet verici bir başarı olacaktır. CNN'den Nick Paton Walsh analizinde 2024 yılına bakarak "Kiev'in önümüzdeki kış varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğu açık" diyor.

3. Irak

ABD'li yetkililere göre ABD ordusu Irak'ta Kataib Hizbullah ve bağlantılı gruplar tarafından kullanılan üç tesisi hedef alan hava saldırıları düzenleyerek çok sayıda militanı öldürdü. Beyaz Saray, hava saldırılarının, İran destekli militan grubun Pazartesi günü ABD güçlerine düzenlenen ve üç askerin yaralanmasına neden olan saldırıyı üstlenmesinin ardından misilleme niteliğinde olduğunu söyledi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü web sitesine göre Kataib Hizbullah, ABD ve koalisyon güçlerini Irak'tan çıkarmayı ve orada İran'a bağlı bir hükümet kurmayı hedefliyor. Grup aynı zamanda Suriye'de de faaliyet gösteriyor.

4. Aşırı hava koşulları

Büyük bir kış fırtınası Ovalar ve Yukarı Ortabatı'ya kar fırtınası getirerek bu yoğun tatil haftasında tehlikeli seyahat koşullarına neden oluyor. Nebraska, Güney Dakota, Kansas, Colorado ve Wyoming'in bazı bölgeleri kar fırtınası uyarısı altında. Ulusal Hava Durumu Servisi, yoğun kar ve şiddetli rüzgarların ağaçları ve elektrik hatlarını devirebileceğini ve seyahati "zor veya neredeyse imkansız" hale getiren kar fırtınası koşulları getirebileceğini söyledi. Fırtınanın bu geceye kadar zayıflaması bekleniyor, ancak hava durumu servisi kuzey ovaların ve üst Orta Batı'nın bazı bölgelerinin Çarşamba gününe kadar kış karışımının devam etmesini bekleyebileceğini söyledi.

5. Sırbistan

Pazar günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, ülkede geçen hafta yapılan genel seçimlerin sonuçlarının iptal edilmesini talep etti. Protestocular Belgrad'daki Şehir Meclisini basmaya çalıştı ancak polis tarafından çevik kuvvet ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak engellendi. Basında çıkan haberlere göre en az 35 kişi tutuklandı. Kitlesel protestolar, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin geçen hafta yapılan erken seçimde oyların %47'sini kazanarak on yıllık iktidarını pekiştirmesinin ardından geldi. Uluslararası bir gözlemci kuruluş seçimleri "adaletsiz" olarak nitelendirerek Vuçiç ve partisini medya özgürlüğünü engellemek, seçmenleri sindirmek ve rüşvetle suçladı.

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Kaynak: edition.cnn.com