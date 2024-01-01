25 yıl ve 185 milyon doların ardından İspanya'nın yeni Kraliyet Koleksiyonları Müzesi nihayet açılıyor

İspanya, uzun zamandır beklenen Kraliyet Koleksiyonları Galerisi'ni önümüzdeki hafta Madrid'de açarken, Kraliyet Sarayı'nın yanındaki ikonik bir yamaca tünemiş sekiz katlı şık yeni binası da sergilenen Eski Ustalar'dan bazı dikkatleri çalabilir. İspanyol mimarlar Emilio Tuñon ve Luis Mansilla, beyaz beton, granit ve meşe ile inşa edilen ve Kraliyet Sarayı'nın altındaki yapraklı bahçelere ve ötesindeki geniş Casa de Campo parkına bakan yüzlerce pencereye sahip bu tasarımla 2017 Amerikan Mimarlık Ödülü'nü ve bir düzine başka ödülü kazandı.

Maliyeti 172 milyon Avro (186,8 milyon Dolar) olan yeni müze, aralarında Velazquez, Caravaggio, Goya'nın başyapıtları ve Cervantes'in "Don Kişot "unun ilk baskısının da bulunduğu beş yüzyıla yayılan 650 eserle 29 Haziran'da açılıyor. Organizasyonun başkanı Ana De la Cueva geçtiğimiz ay galeriyi gezerken CNN'e yaptığı açıklamada, bu serginin genellikle İspanya'daki 19 saray ve Patrimonio Nacional (Ulusal Miras) tarafından yönetilen diğer kraliyet alanları arasında dağıtılan 170.000 resim, heykel, duvar halısı ve dekoratif sanat eserinin "temsili" bir seçkisi olduğunu söyledi.

Patrimonio Nacional, eskiden kraliyete ait olan ancak artık İspanyol devletine ait olan sarayları, manastırları, manastırları ve bunların kapsamlı sanat koleksiyonlarını denetleyen bir hükümet organıdır.

Nadiren görülen sanat eserleri için yeni bir yuva

Yeni müzede sergilenen bazı eserler daha önce halk tarafından hiç görülmedi.

Bunlardan biri, İspanyol sarayına heykeltıraş olarak atanan ilk kadın olan Luisa Roldan tarafından 1692 yılında tamamlanan ahşap bir heykel olan "Şeytanı Yenen Başmelek Aziz Mikail".

Kraliyet Koleksiyonları Müdürü Leticia Ruiz CNN'e telefonla yaptığı açıklamada, sergilenen 650 eser arasında kadın sanatçılar tarafından imzalanmış sadece üç eser bulunduğunu söyledi. Ruiz, 16. ve 17. yüzyıllarda kadınların sanat eserlerini kendi isimleriyle imzalamalarının nadir olduğunu, çünkü erkeklerin - genellikle kocaları ya da babaları - sanatçı ya da zanaatkâr unvanına sahip olduklarını ve bu nedenle övgüyü aldıklarını açıkladı. Kadın sanatçılar tarafından sergilenen eserlerin gerçek sayısı bilinmiyor.

Ruiz, "Roldan'la ilgili en önemli şey, anonimlikten kurtulmasını ve atölyenin başına geçerek kocasından daha yüksek bir konuma gelmesini sağlayan kalitesiydi," dedi. "Muhtemelen aile (sanatçı) atölyelerinde başka pek çok kadın vardı. Ama kimlikleri gizli kalmıştır."

Daha önce bitişikteki Kraliyet Sarayı'nda saklanan bir başka görünmeyen eser de Diego Velazquez'in 1634-1638 tarihli "Beyaz At" adlı tablosu. Resimde, adı geçen at arka ayakları üzerinde yükseliyor, ancak alışılmadık bir şekilde binicisi yok. "Bu eserde büyüleyici olan da bu," diyen Ruiz, Velazquez'in önce atı resmetmiş olabileceğini, daha sonra üzerine bir binici -muhtemelen bir kraliyet mensubu- resmetmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İspanya'da bulunan dört Caravaggio'dan biri olan Caravaggio'nun 1607 tarihli "Vaftizci Yahya Başlı Salome" adlı eseri de koleksiyonda yer alıyor.

'Muhteşem' yeni bir bina

Bu ayın başlarında galeriyi gezen de la Cueva yeni bina için "Sade hatlara sahip modern bir bina, boyutları muhteşem" dedi. "Klasik sanat ve Barok'un bu çizgilerle birleşimi çok güçlü."

Bu müze fikri 1930'larda İspanya'nın İkinci Cumhuriyeti döneminde ortaya çıkmış ancak 1998'de binaya yeşil ışık yakılana kadar ilgi görmemiş. İnşaat öncesinde yapılan çalışmalarda Mağribiler tarafından inşa edilen savunma kulelerinin yanı sıra dokuzuncu yüzyıldan kalma şehir surlarının bir kısmı da bulunmuştu ve 2006 yılında çalışmalar başladığında bunlar hızla keşfedildi.

Madrid'in erken dönemlerindeki bu İslami kökler restore edildi ve ziyaretçilerin büyük bir cam pencereden görebilecekleri müze sergisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. De la Cueva geçen ay düzenlediği basın toplantısında gazetecilere "Bu alanda, Madrid'in en eski kısmı, 21. yüzyılın bu muhteşem binasında en modern olanla bütünleştirildi" dedi.

Sergiler, yüksek tavanlı uzun dikdörtgen galerilerde, büyük sanatçılara eser siparişi vermek için yüklü bir cüzdanı olan İspanyol imparatorluğu dönemi de dahil olmak üzere üç seviyede kronolojik olarak düzenlenmiş. Sergi, Hapsburg hükümdarlarının kraliyet koleksiyonları ile başlıyor - eski şehir duvarı sergisinin yanında yer alıyor - ve ardından bir kat aşağıda Bourbon hanedanı koleksiyonları yer alıyor.

Ruiz, bunun altındaki bir katta ise Kraliyet Koleksiyonlarından ve bazıları başka kurumlardan ödünç alınan arabalarla başlayan geçici sergilerin yer aldığını söyledi. Bir saraydan diğerine giderken hükümdarlarla birlikte seyahat eden duvar halıları müzede iyi bir şekilde temsil ediliyor.

Ruiz, bunlardan birinin Kraliçe Katolik Isabel'in daha sonra sattığı ve İspanyol hükümetinin kısa süre önce özel bir koleksiyondan bir milyon doların (1 milyon avro) biraz üzerinde bir fiyata geri satın aldığı 16. yüzyıl başlarına ait Flaman duvar halısı "Zamanın Zaferi" olduğunu söyledi.

Müzedeki 650 parçanın üçte biri her yıl kraliyet saraylarına ve diğer Patrimonio alanlarına geri gönderilecek ve onların koleksiyonlarından başka parçalarla değiştirilecek.

Yakındaki Kraliyet Sarayı'nın batıya bakan pencerelerinden de görülebilen İspanya başkentinin batısındaki aynı geniş yeşillik alanın manzarasıyla, ziyaretçiler içeri girdiklerinden biraz daha muhteşem hissederek ayrılırlarsa affedilebilirler.

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Kaynak: edition.cnn.com