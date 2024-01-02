2024'ün partizan bölünmeyi derinleştirmesi nedeniyle Kongre yurtiçinde ve yurtdışında krizle karşı karşıya

Beyaz Saray yarışı Capitol Hill'de nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını etkilemede önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor ve oy pusulasındaki kilit Senato ve Temsilciler Meclisi yarışlarıyla Kongre'deki güç dengesi tehlikede.

En acil konular Ocak ve Şubat aylarında hükümetin kapanması ve sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardım konusunda bir anlaşmaya varma çabası. Ancak milletvekillerinin sınır güvenliği, dış yardım ve kapanmayı önleyecek yasalar konusunda uzlaşmaya varıp varamayacakları henüz belli değil.

2024 seçimleri siyaset sahnesine giderek daha fazla hakim olurken, Capitol Hill'de partizan anlaşmazlıkların üstesinden gelmek daha da zorlaşabilir.

Sınır güvenliği konusunda müzakereler sürüyor

Cumhuriyetçiler bir yardım paketinin sınır güvenliği politikasında önemli değişikliklerle eşleştirilmesinde ısrar ederken, Senato müzakerecileri diğer önceliklerin yanı sıra Ukrayna ve İsrail'e yardımla bağlantılı olabilecek bir sınır güvenliği anlaşması arayışındalar.

Temsilciler Meclisi ve Senato'nun oylama için önümüzdeki haftaya kadar dönmesi beklenmiyor ancak sınır güvenliği görüşmeleri tatil süresince devam etti. Müzakereler hakkında bilgi sahibi olan bir Senato yardımcısına göre, görüşmelere katılan senatörler meclisin tatile girmesinden bu yana görüşüyorlar ve milletvekilleri ile çalışanlar uzaktan toplantı yapıyorlar.

Sınır güvenliği ve göçmenlik konularının uzun zamandır Capitol Hill'deki en çekişmeli politika konuları arasında yer alması nedeniyle olası bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varmak oldukça zor.

Başkanlık yarışı hız kazanırken bir anlaşmaya varmaya çalışmak, özellikle de göç ve sınır konusundaki sert söylemlerin eski Başkan Donald Trump'ın kampanyalarında uzun süredir öne çıkan bir özellik olması nedeniyle bu zorluğu daha da arttırıyor.

Aralık ayında Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Azınlık Lideri Mitch McConnell yaptıkları ortak açıklamada müzakerecilerin "cesaret verici ilerleme" kaydettiklerini ancak "zorlu konuların devam ettiğini" belirttiler.

"Müzakereciler kalan sorunlar üzerinde çalışırken, çabalarının Senato'nun yeni yılın başlarında ulusal güvenlik ek paketi üzerinde hızlı bir şekilde harekete geçmesini sağlayacağını umuyoruz" dediler.

Senato müzakerecileri meclisten geçebilecek bir anlaşmaya varırlarsa, sınır güvenliği ve dış yardım paketi, çok sayıda Cumhuriyetçinin Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasına karşı çıktığı GOP kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde hala zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalabilir.

Hükümet finansmanı kavgası yaklaşıyor

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, milletvekilleri Washington'a dönüp hükümetin finansmanıyla ilgili bir mücadeleye giriştiklerinde son derece dar bir oy farkıyla ve belki de bugüne kadarki en zorlu liderlik sınavıyla karşı karşıya kalacak.

Nadir görülen bir durum olarak, Kongre yeni yılın başlarında 19 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde bir değil iki kez hükümetin kapanma tarihiyle karşı karşıya kalacak.

Kongre Kasım ayı ortasında, askeri inşaat, gazi işleri, ulaştırma, konut ve Enerji Bakanlığı gibi öncelikler için hükümet fonunu 19 Ocak'a kadar uzatan geçici yasayı kabul etti. Hükümetin geri kalanı 2 Şubat'a kadar finanse edilecek.

Amaç milletvekillerine tam yıllık harcama tasarılarını geçirmeleri için daha fazla zaman tanımaktı, ancak hızla yaklaşan son tarihler öncesinde artık çok az zaman var.

Daha geniş kapsamlı bir anlaşma olmaması halinde Kongre yine geçici bir yasa tasarısı geçirme baskısıyla karşı karşıya kalacak, ancak önde gelen milletvekilleri şimdiden sürekli çözüm veya CR olarak bilinen ve tam bir yıl sürecek bir geçici çözüm olasılığına karşı uyarıda bulunuyor.

"Bir yıl için geçici bir çözüm kabul edilemez. Bu özellikle savunma için yıkıcı bir durum ve tüm bu savaşlar devam ediyor, bu nedenle en üst satırda bir anlaşmaya varmamız ve mümkün olan en kısa sürede bir sonuca ulaşmamız gerekiyor," dedi McConnell Aralık ayında.

Johnson'ın Meclis Başkanı seçilmesinden sonra bazı muhafazakârlar, eski Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin muhafazakâr bir isyanla görevden alınmasının ardından ona bu görevde kendini bulması için zaman tanıyacaklarının sinyalini verdiler. Ancak çatlaklar şimdiden ortaya çıkmaya başladı ve yeni meclis başkanının daha ne kadar mühlet alacağı belli değil.

Johnson ayrıca, önümüzdeki haftalarda mikroskop altında olacak olan Başkan Joe Biden hakkındaki GOP azil soruşturması boyunca dar çoğunluğunu yönlendirmek zorunda kalacak.

Aralık ayında Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, soruşturmaları kritik bir noktaya ulaşırken ve sağ kanat baskısı artarken Biden hakkında bir azil soruşturmasını resmileştirmek için oy kullandı.

Yapılan 221-212 oylamada tüm GOP üyeleri soruşturmanın resmileştirilmesi kararını destekledi. Ancak soruşturma Başkan'ın yanlışlarını ortaya çıkarmakta zorlanıyor ki bu da rekabetçi bölgelerdeki ılımlı Cumhuriyetçi üyeler için siyasi bir sorumluluk yaratabilecek bir faktör.

GOP liderliği, parti içinde ve Cumhuriyetçi tabanda baskı artsa da, soruşturmanın resmileştirilmesinin Başkan'ın görevden alınmasının kaçınılmaz olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Johnson Aralık ayında gazetecilere verdiği demeçte "Bunun sonucu hakkında peşin hüküm vermeyeceğiz çünkü veremeyiz" dedi. "Bu siyasi bir hesaplama değil. Yasalara uyuyoruz ve biz hukukun üstünlüğü ekibiyiz ve ben de buna bağlı kalacağım."

CNN'den Morgan Rimmer, Kristin Wilson ve Annie Grayer bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com