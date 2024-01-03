2024'ün en iyi diyeti genel sağlık için kanıtlanmış bir kazanandır

Rapora göre Akdeniz diyeti aynı zamanda takip edilmesi en kolay diyet, en iyi aile dostu diyet, sağlıklı beslenme için en iyi diyet ve diyabet, kemik ve eklem ve kalp sağlığı için en iyi diyet kategorilerinde de birinci sırada yer aldı.

DASH diyeti (hipertansiyonu durdurmak için diyet yaklaşımları) en iyi diyet dalında ikinci olurken, MIND diyeti (nörodejeneratif gecikme için Akdeniz-DASH müdahalesi) 30 diyetlik listede üçüncü sırada yer aldı. En iyi üç diyet de meyve ve sebzeler, tam tahıllar, fasulye ve tohumlara odaklanan bitki bazlı diyetlerdir.

Beslenme uzmanlarından oluşan 43 kişilik ödül komitesi, en iyi bitki temelli diyetler arasında üçüncü sırayı alan vegan diyetini ilk kez değerlendirdi. 2024'te yeni değerlendirilen diğer diyetler arasında Dukan diyeti (30 en iyi genel diyet arasında 28); Herbalife Nutrition diyeti (30 diyet arasında 29); HMR (Health Management Resources) (30 diyet arasında 21) ve kardeş markası Profile Plan (30 diyet arasında 19); ve en iyi genel diyet kategorisinde 15. sırada yer alan Plantstrong (eski adıyla Engine 2) diyeti yer aldı.

U.S. News & World Report'un sağlık editörü Gretel Schueller bir e-postada, "Diyet ve beslenme dünyası bunaltıcı olabilir ve yanlış bilgiler ve hatalı sağlık iddialarıyla dolu olabilir" dedi.

"İşte bu nedenle U.S. News, ulusal çapta tanınan tıp ve beslenme uzmanlarından görüş alarak hangi diyetlerin besinsel bütünlük, takip kolaylığı ve uzun vadede sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etme açısından zirveye çıktığını belirlemek için kullanıcıları için ayak işlerini yapıyor."

Akdeniz tarzı beslenme nedir?

Araştırmalar Akdeniz diyetinin diyabet, yüksek kolesterol, bunama, hafıza kaybı, depresyon ve meme kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koymuştur. Kısıtlı bir diyetten ziyade bir beslenme tarzı olan yemek planı, daha güçlü kemikler, daha sağlıklı bir kalp ve daha uzun bir yaşamla da ilişkilendirilmiştir.

Diyet, her öğünün çoğunluğunun meyve ve sebzelere, tam tahıllara, fasulye ve tohumlara, birkaç kuruyemişe ve sızma zeytinyağına odaklandığı basit, bitki bazlı yemek pişirme özelliğine sahiptir. Tereyağı gibi zeytinyağı dışındaki yağlar nadiren tüketilir, şeker ve rafine gıdalar ise özel günler için ayrılır.

Kırmızı et, genellikle sadece bir yemeği tatlandırmak için az miktarda kullanılır. Omega-3 yağ asitleriyle dolu sağlıklı, yağlı balıkların tüketilmesi teşvik edilirken, yumurta, süt ürünleri ve kümes hayvanları geleneksel Batı diyetine kıyasla çok daha küçük porsiyonlarda yenir.

Yemek sırasında sosyal etkileşim ve egzersiz Akdeniz tarzı beslenmenin temel taşlarıdır. Diyetin bir parçası olan yaşam tarzı değişiklikleri arasında arkadaşlarla ve aileyle birlikte yemek yemek, yemek sırasında sosyalleşmek, sevilen yiyecekleri dikkatli bir şekilde yemek ve dikkatli hareket ve egzersiz yapmak yer almaktadır.

Uzmanlar tarafından son sırada

Rapora göre, en iyi 30 diyet listesinin son sırasında "pişirilmemiş, işlenmemiş, mikrodalgada pişirilmemiş, ışınlanmamış, genetiği değiştirilmemiş ya da böcek ilacı veya herbisitlere maruz bırakılmamış" yiyecekleri yemeyi öneren çiğ gıda diyeti yer aldı.

U.S. News & World Report web sitesine göre, bu özellikler sağlıklı görünse de, diyet beslenme açısından aşırı kısıtlayıcıdır ve bazı insanlar için güvenli olmayabilir. Washington DC'deki Barnard Tıp Merkezi'nin klinik direktörü ve iç hastalıkları doktoru Dr. Vanita Rahman, aslında bazı yiyecekleri pişirmenin "daha fazla çeşitlilik sağladığını ve protein ve diğer temel besin maddelerinin alımını artırdığını" söyledi.

Rahman, web sitesinin değerlendirmesinde "Çiğ gıdaların tadını çıkarmanın en güvenli ve sağlıklı yolu, çiğ meyve ve sebzeler ile pişmiş mercimek, fasulye, tahıl ve sebzeler açısından zengin olan bütün gıdalar, bitki bazlı bir diyetin parçası olmaktır" dedi.

Rapora göre, popüler keto diyeti genel sıralamada 25. sırada yer aldı ancak en iyi hızlı kilo verme kategorisinde 1 numaraya yerleşti. Ancak uzmanlar, karbonhidratları günde yaklaşık 20 ile sınırlandırmayı gerektiren bu diyetin uzun süre uygulanamayacak kadar kısıtlayıcı olduğunu söylüyor.

"Kilo vermek istediklerinde ketoya başlayan ve daha fazla yapamadıklarında ketoyu bırakan birçok insan görüyorum. Bu diyete sadık kalmak zor ve birçok insan aslında keto değil, düşük karbonhidratlı bir diyet uyguluyor," diyor kayıtlı diyetisyen ve panelist Amanda Sauceda U.S. News & World Report sitesindeki bir değerlendirmesinde.

Raporda, kalp, karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları ve belirli kanser türleri olan kişilerin diyete devam etmemesi gerektiği belirtildi. Bir doktor tarafından kilo vermesi söylenmemiş çocuklar, hamile insanlar ve yüksek performans gösteren sporcular da keto diyetine devam etmemelidir.

2023 yılında yapılan bir araştırma, iki yıldan uzun süre keto diyetine devam etmenin bilişsel gerilemeye, beslenme yetersizliklerine, böbrek taşlarına, kalp hastalıklarına ve kas kaybına neden olabileceğine dair endişeler olduğunu ortaya koymuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com