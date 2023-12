2024'te ziyaret edemeyeceğiniz yerler

Ancak pandeminin başlangıcından bu yana dünya çok değişti. İnsanlar uzaktan çalışmaya geçtikçe birçok işletme kapandı ve her turistik cazibe merkezi bu dönemden zarar görmeden kurtulamadı.

İster kalıcı ister geçici olarak kapansın, işte 2024'te ziyaret edemeyeceğiniz yerlerin bir listesi.

Pompidou Merkezi, Paris

Paris'in içi dışı bir olan müzesi hala şaşırtıcı derecede modern görünse de, Centre Pompidou aslında altıncı on yılını yaşıyor. Bu yaz Fransa'nın başkentinde düzenlenecek Yaz Olimpiyatlarının ardından Pompidou, 260 milyon avroluk (282 milyon dolar) bir modernizasyon programından geçmek üzere dinlenmeye çekilecek.

"Our Lady of the Pipes" 2030 yılına kadar kapalı kalacak. Bu arada Pompidou'nun Brüksel'deki kardeş müzesinin 2025 yılında açılması öngörülüyor .

B Planı: Sanatseverlerin Paris'teki en büyük sorunu seçeneklerini daraltmak. Palais de Tokyo da muazzam bir modern sanat koleksiyonuna sahiptir. 2006 yılında açılan Musee de Quai Branly ise dünyanın dört bir yanından sanat eserleri ve tarihi eserlerle doludur.

Splash Mountain, Orlando, Florida ve Anaheim, Kaliforniya

Disney'in en tanınmış atraksiyonlarından biri 2023'te son sürüşünü gerçekleştirdi: Splash Mountain. Kütük kanalı yolculuğu aslında NAACP'nin bir zamanlar "köleliğin tehlikeli bir şekilde yüceltilmiş bir resmi" olarak adlandırdığı için uzun süredir eleştirilen "Song of the South" filminden esinlenmiştir.

Kaliforniya'daki Disneyland ve Florida'daki Disney World'de bulunan Splash Mountains, "The Princess and the Frog" filminden esinlenen Tiana's Bayou Adventure olarak değiştirilmiş haliyle yeniden açılacak.

B Planı: Asya'nın yeniden açılması, Disney hayranlarının şirketin Japonya ve Çin'deki parklarını ziyaret etmeleri için ideal bir zaman. En küçük park olan Disneyland Hong Kong, 2023 sonbaharında ilk kez Karlar Ülkesi Dünyası 'nı tanıttı.

Noma, Kopenhag

Dünyanın en iyi restoranı tacını resmen asıyor.

Yeni İskandinav mutfağını popülerleştiren Kopenhag restoranıNoma, 2024 yılında son müşterilerine hizmet verecek. Ancak tamamen ortadan kalkmayacak.

Web sitesinde yapılan açıklamaya göre Noma, 2025 yılında "gıda inovasyonu ve yeni lezzetlerin geliştirilmesi çalışmalarına adanmış öncü bir test mutfağı" olarak yeniden açılacak.

B Planı: Dünyanın şu anki en iyi restoranı Lima'da bulunan Central. Bir masa bulamasanız bile Peru'nun başkentinde kinoa, patates, otlar, balık, biber ve diğer yerel malzemeleri sergileyen pek çok harika yer var.

Phantom of the Opera, New York

İkonik müzikal "Phantom of the Opera", 35 yıl ve yaklaşık 14.000 performansın ardından 2023 yılında New York sahnesinde son gösterimini yaptı.

"Cats", "Les Miserables" ve "A Chorus Line" gibi diğer popüler müzikalleri geride bırakarak Broadway'in en uzun soluklu gösterisi olma onuruyla emekliye ayrıldı.

B Planı: Phantom gecenin içinde kaybolup gitmiş olsa da, Broadway tiyatro izleyicileri için hala her zamanki kadar eğlenceli. Ancak bugünlerde, ünlü TKTS kuyruğunda beklemek yerine TodayTix uygulamasından "Spamalot" veya "Kimberly Akimbo" için bilet kapmak daha kolay. Yerinizi ayırttıktan sonra, en züppe New Yorkluların bile ziyaret etmeyi sevdiği şaşırtıcı derecede havalı yerlere göz atmak için erkenden Times Meydanı'na gidin.

Pergamonmuseum, Berlin

Dünyaca ünlü İştar Kapısı'na ev sahipliği yapan Pergamonmuseum, Berlin'in UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Müzeler Adası kompleksinin bir parçasıdır.

Müze, yeni bir merkezi yaya bölgesi oluşturacak, sergi salonlarını ve daha fazlasını genişletecek iddialı bir yükseltme projesinin bir parçası olarak 2027 yılına kadar kapalı olacak.

B Planı: Pergamonmuseum'un tadına bakmak isteyen gezginler, yenileme çalışmaları sırasında müzeden bazı parçaların sergileneceği yakındaki Das Panorama'yı ziyaret edebilirler. Neues Museum (zengin bir Mısır sanatı ve eserleri koleksiyonuna sahip) da dahil olmak üzere Müze Adası'nın diğer cazibe merkezleri de açıktır.

Fil Hortumu Kayası, Tayvan

Aslında bir filin hortumuna benzeyen bu popüler Tayvan fotoğraf noktası 15 Aralık 2023'te denize çöktü.

Adanın kuzeydoğu kıyısında yer alan bölge erozyon nedeniyle uzun süredir risk altındaydı ve 2010 yılından beri halkın erişimine kapalıydı.

B Planı: Tayvan'ın güzelliğini deneyimlemek isteyen gezginlerin pek çok seçeneği var. Dünyanın ilk sertifikalı "sessiz patikası" olan Cuifeng Gölü Dairesel Patikası geçen yıl görücüye çıktı. Eğer araba kullanmayı tercih ederseniz, Güney Cross-Island Otoyolu Tayvan'ın en güzel kırsal bölgelerinden bazılarının içinden geçmektedir.

Park Hyatt, Tokyo

1994'te açıldığında Japonya'nın başkentindeki ilk Batı tarzı lüks otel olarak kabul edilen Park Hyatt'ın göz alıcı bir hayatı oldu.

Ancak 30. doğum gününde otel, Hyatt'ın deyimiyle "tesis çapında bir yenilenme" sürecinden geçmek üzere Mayıs 2024'te kapanacak.

Film hayranlarının "Lost in Translation" filminden tanıyacakları çatı katındaki New York Bar, Ocak ayında tadilatına başlanarak daha erken kapanacak. Yeniden açılış 2025 yılında gerçekleşecek.

B Planı: Tokyo'dan çıkıp ülkenin geri kalanını ve diğer birinci sınıf konaklama yerlerini keşfetmek için zaman ayırmayı düşünün. Dünyanın en eski oteli olan bir ryokan olan Nishiyama Onsen Keiunkan ve Okinawan ormanının derinliklerinde bir dizi el yapımı ağaç ev olan Treeful, dikkate değer iki kırsal kaçamak.

Notre Dame, Paris

2019 yılında Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin alev almasını dünya dehşet içinde izledi ve popüler ikonun restore edilmesi için hızla bağış yağdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başlangıçta ünlü kilisenin daha modern bir şekilde yeniden inşa edilmesini destekledi, ancak gelenekçiler kazandı ve 850 yıllık cazibe merkezi orijinal görünümüne kavuşturulacak.

Notre Dame'ın Aralık 2024 'te yeniden açılması planlanıyor.

B Planı: Söz konusu kiliseler olduğunda Fransa'nın zenginlikten yana yüzü güler. Başkentin ötesinde, Marsilya'daki heybetli Notre-Dame de la Garde, pembe renkli Strasbourg Katedrali veya Le Corbusier'in Ronchamp kasabasındaki Colline Notre Dame du Haut gibi daha modern bir tasarım öne çıkıyor.

Smithsonian Kalesi, Washington, DC

Smithsonian adını taşıyan ilk bina yenilenmek için bir süre ara veriyor.

Müze kompleksinin genellikle Smithsonian Kalesi olarak adlandırılan ana binası Şubat 2023'te kapanacak ve 1855'te açılan yapıdaki onarım ve yükseltmeleri tamamlamak için "yaklaşık beş yıl" kapalı kalacak. Bu süre zarfında dijital turlar, konuşmalar ve diğer etkinlikler devam edecek.

B Planı: Şato şimdilik kapalı olsa da Washington DC'nin iki büyük müzesi kendi yenileme çalışmalarının ardından yeniden açıldı: Ulusal Hava ve Uzay Müzesi ve Ulusal Sanatta Kadın Müzesi.

Leonardo Da Vinci'nin Üzüm Bağı, Milano

Yarım asırdır turistik bir yerdi ama milyarder bir alıcı Leonardo Da Vinci'nin İtalyan üzüm bağından geriye kalanları özel mülkiyetine aldı.

Lüks holding LVMH'nin CEO'su Fransız milyarder Bernard Arnault, Milano'daki mülkü Aralık 2022'de satın aldı ve gezginlerin burayı tekrar ne zaman ziyaret edebilecekleri ya da edip edemeyecekleri konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

B Planı: Da Vinci'nin eski mülkü halka açık olmasa bile, en ünlü sanat eserlerinin çoğu hala halka açık. Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde bir otoportresi de dahil olmak üzere birçok tablosu sergilenmekte, "Son Akşam Yemeği" Milano'daki Santa Maria delle Grazie kilisesinde ve "Vitruvius Adamı" Venedik'teki Galleria dell'Accademia'da bulunmaktadır.

Yıldız Savaşları: Galaktik Kruvazör, Disney World

Walt Disney World'deki Star Wars temalı Galaktik Kruvazör, görkemli bir açılışa ve dünyanın en tanınmış fikri mülkiyet parçalarından biriyle olan bağlantısına rağmen 2023 yılında kapandı.

Bu sürükleyici deneyim tam hizmet veren bir otel olmasının yanı sıra ışın kılıcı eğitimi, droidlerle ve film karakterleriyle karşılaşma ve Oga's Cantina'da içki içme imkanı da sunuyordu. Disney, Galactic Cruiser'ı kapatma kararını "ticari bir karar" olarak nitelendirdi.

B Planı: Gerçek hayattaki bazı Star Wars çekim yerleri harika tatil destinasyonları oluşturuyor. Tunus'taki Hotel Sidi Driss, Tatooine'deki Skywalker ailesinin evi rolünü oynadı ve İzlanda'daki Reynisfjara'nın siyah kumlu plajı "Rogue One "daki Eadu gezegeniydi.

Kaynak: edition.cnn.com