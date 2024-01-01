2024'te tam güneş tutulması, dolunay ve meteor yağmurlarına dikkat edin

Dolunay ve meteor yağmurları gökyüzünü aydınlatacak. Güneş aktivitesindeki artışın renkli görüntüler yaratacak auroralara neden olması bekleniyor. Ve tutulma takipçileri 2017'deki "Büyük Amerikan Tutulması "ndan bu yana 2024'e geri sayıyor - çünkü tam güneş tutulması Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'ni boydan boya geçecek.

Birçok gece, farklı gezegenleri tespit etme veya Dünya'nın yörüngesinde dönen Uluslararası Uzay İstasyonu 'nu izleme fırsatları olacak.

Teleskoplarınızı ve dürbünlerinizi hazırda tutun ve tam güneş tutulmasını güvenle izleyebilmek için bir çift tutulma gözlüğü almayı unutmayın.

Dolunaylar ve Süper Aylar

EarthSky'a göre, 2024 yılı boyunca on iki dolunay gerçekleşecek ve Eylül ve Ekim aylarındaki ay olayları da süper ay olarak kabul edilecek.

Süper ay tanımları değişebilir, ancak terim genellikle Dünya'ya normalden daha yakın olan ve bu nedenle gece gökyüzünde daha büyük ve daha parlak görünen bir dolunayı ifade eder. Bazı gökbilimciler bu fenomenin Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğu zaman olan perigee'nin %90'ında gerçekleştiğini söylüyor.

Farmers' Almanac'a göre her ayın dolunayı belirli bir isimle ilişkilendirilir. Ancak dolunayların farklı yerli kabilelere göre çeşitli isimleri ve anlamları vardır.

İşte 2024 yılının dolunayları:

25 Ocak: Kurt Ayı

24 Şubat: Karlı Ay

25 Mart: Solucan Ayı

23 Nisan: Pembe Ay

23 Mayıs: Çiçek Ayı

21 Haziran: Çilekli Ay

21 Temmuz: Buck Ayı

19 Ağustos: Mersin balığı ayı

17 Eylül: Hasat ayı

17 Ekim: Avcı Ayı

15 Kasım: Kunduz ayı

15 Aralık: Soğuk Ay

Güneş ve Ay tutulmaları

Old Farmer's Almanac'a göre 2024 yılında iki tür ay tutulması ve iki tür güneş tutulması olmak üzere çok sayıda tutulma gerçekleşecek.

Bu olaylardan en merakla bekleneni 8 Nisan'da gerçekleşecek olan ve Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dakiler tarafından görülebilecek olan tam güneş tutulmasıdır. Tam güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçerek Güneş'in yüzünü tamamen kapatmasıyla gerçekleşir.

Tam tutulma yolu içinde olanlar ya da ayın gölgesinin güneşi tamamen örteceği yerler tam güneş tutulması görecekler. Tam tutulma yolu dışında kalanlar ise Ay'ın Güneş'in sadece bir kısmını örttüğü kısmi Güneş tutulmasını görebileceklerdir.

Tam güneş tutulması, Ağustos 2044'e kadar bitişik ABD'de bir daha görülemeyecek.

Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde 2 Ekim'de gökyüzünde halkalı bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu tür bir tutulma tam güneş tutulmasına benzer, ancak ay Dünya'dan yörüngesinin en uzak noktasındadır, bu nedenle güneşi tamamen engelleyemez. Bunun yerine, halkalı güneş tutulmaları, güneşin ateşli ışığı ayın gölgesini çevrelediği için gökyüzünde bir "ateş çemberi" oluşturur.

Bu arada, 24-25 Mart tarihleri arasında Avrupa, Kuzey ve Doğu Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da birçok kişi tarafından penumbral ay tutulması görülebilecek.

Ay'ın karanlık ya da soluk görünmesine neden olan ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı hizaya gelerek Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşir. Yarım ay tutulması daha inceliklidir ve ay Dünya'nın dış gölgesinden ya da yarım gölgesinden geçtiğinde gerçekleşir.

Dünya'nın Güneş ile dolunay arasında tam olarak hizalanmadan hareket ettiği parçalı ay tutulması, 17-18 Eylül tarihleri arasında Avrupa ile Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın büyük bölümünde görülecek.

Bu tutulmaların her birinin ne zaman gerçekleşeceğini görmek için Time and Date'in web sitesini kontrol edin.

Güneş aktivitesi ve auroralar

Güneş'in 2024 yılının ortalarından sonlarına doğru solar maksimuma ya da 11 yıllık aktivite döngüsünün zirvesine ulaşması bekleniyor.

Güneş aktif olduğunda, güçlü güneş patlamaları ve koronal kütle atımları ya da plazma adı verilen büyük iyonize gaz bulutları ve güneşin dış atmosferinden püsküren manyetik alanlar yayar. Güneş tarafından üretilen güneş fırtınaları elektrik şebekelerini, GPS ve havacılığı ve alçak Dünya yörüngesindeki uyduları etkileyebilir. Bu olaylar ayrıca radyo kesintilerine neden olur ve hatta mürettebatlı uzay görevleri için risk oluşturur.

Boulder, Colorado'daki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından işletilen Uzay Hava Tahmin Merkezi, güneşi yakından izleyecek ve Dünya'yı etkileyebilecek güneş aktivitesi hakkında uyarılar ve tahminler yayınlayacak. Bilim insanları, Nisan ayındaki tam güneş tutulması sırasında güneşi gözlemleyerek güneşin aktivitesi hakkında neler öğrenebileceklerini merakla bekliyorlar.

Bununla birlikte, artan güneş aktivitesinin daha olumlu bir yan etkisi, kuzey ışıkları veya aurora borealis ve güney ışıkları veya aurora australis olarak bilinen, Dünya'nın kutupları etrafında dans eden auroralardır.

Koronal kütle atımlarından gelen enerjili parçacıklar Dünya'nın manyetik alanına ulaştığında, atmosferdeki gazlarla etkileşime girerek gökyüzünde farklı renklerde ışıklar oluştururlar.

2023'te Güneş'in neden olduğu jeomanyetik fırtınalar, ABD'de New Mexico, Missouri, Kuzey Carolina ve Kaliforniya'nın güneyi ile İngiltere'nin güneydoğusu ve Birleşik Krallık'ın diğer bölgeleri de dahil olmak üzere nadiren görüldükleri yerlerde auroraların görülmesine neden oldu.

Bulunduğu yere bağlı olarak, auroralar her zaman tepeden görülemeyebilir, ancak ufukta renkli bir görüntü oluştururlar.

Meteor yağmurları

Yeni yıl neredeyse hemen bir meteor yağmuruyla başlıyor. EarthSky'a göre Quadrantid meteor yağmurunun 3-4 Ocak tarihleri arasında zirve yapması bekleniyor. Quadrantid'lerden sonra meteor yağmuru aktivitesinde biraz durgunluk yaşanacak ve bir sonraki meteor yağmuru Nisan ayına kadar gerçekleşmeyecek. Neyse ki, uzun bekleyiş sırasında beklenecek pek çok gök olayı var.

İşte Amerikan Meteor Derneği'ne göre 2024 yılında gerçekleşecek meteor yağmurlarının tam listesi.

Quadrantids: 3-4 Ocak

Lyrids: 21-22 Nisan

Eta Aquariids: 4-5 Mayıs

Güney delta akvaryumları: 30-31 Temmuz

Alpha Capricornids: 30-31 Temmuz

Perseidler: 12-13 Ağustos

Draconids: 7-8 Ekim

Orionidler: 21-22 Ekim

Güney Tauridleri: 5-6 Kasım

Kuzey Tauridleri: 11-12 Kasım

Leonidler: 17-18 Kasım

Geminidler: 13-14 Aralık

Ursidler: 21-22 Aralık

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Kaynak: edition.cnn.com