Yeni yıl seyahat kararları

2024'te seyahat için yeni yıl kararları

2024'e doğru ilerlerken, gelecek yılı planlamak için harika bir zaman.

Badem ezmeli domuz yavruları yemek. Kırmızı iç çamaşırı giymek. Yeni bir bavul almak. Dünyanın neresinde olursanız olun, her kültürün yeni yılı karşılamanın ve gelecek aylar için iyi şans getirmenin kendine özgü bir yolu vardır. Bu uluslararası geleneklerin çoğu, Japonya'da soba eriştesi veya İspanya'da üzüm gibi özel bir yiyecek veya yemek yemeyi içerir.

Ve 2024 seyahat planları yapmak söz konusu olduğunda, mesele sadece nereye gidileceği değil, nasıl gidileceğidir.

Önümüzdeki yıl dünyayı keşfederken daha sorumlu bir gezgin olmanın pek çok yolu var. Mümkün olduğunda tren ve otobüs yolculuğunu tercih edebilir veya alternatif yakıtlar kullanan bir havayolu şirketi arayabilirsiniz. Çevre sertifikasına sahip ve sürdürülebilir unsurlar içeren otellerde kalabilirsiniz. Ve Dubai havayolu şirketi Emirates sayesinde, geri dönüştürülmüş uçak parçalarından yapılmış yüksek kaliteli bagajlar satın alabilirsiniz.

Siz kararlarınızı verirken, 2023'ün en talihsiz uçak kazaları ve en kötü davranan turistleri ile ilgili derlemelerimiz ne yapmamanız gerektiğine dair pek çok ipucu sunuyor.

Soneva Fushi sivrisinek eradikasyon programı

Böceklere güle güle mi?

Lüks bir ada tesisi, ziyaretçilerinin seyahatlerini sivrisinek ısırıklarını kaşıyarak geçirmemeleri için kararlı.

Maldivler'deki Soneva Fushi tesisi, kimyasallar kullanan yok etme programlarına güvenmek yerine, insan gibi kokarak böcekleri çeken özel tuzakları deniyor. Daha da iyisi mi? Sivrisineklerin azalması yerli bitki ve çiçeklerin gelişmesine yardımcı oluyor.

2024 seyahat planlarınız arasında bir Maldiv adası olsun ya da olmasın, CNN'e ait bir ürün inceleme ve tavsiye rehberi olan CNN Underscored'daki ortaklarımız piyasadaki en iyi böcek kovucuları derecelendirdi ve inceledi.

Türk lokumu

Tüm Kuzey Yarımküre'de kışın soğuğu etkisini göstermeye başladı. Isınmanın bir yolu da sıcak, buharlı bir yerde olduğunuzu hayal etmektir - örneğin bir Türk hamamı gibi.

Yaklaşık 500 yıldır İstanbul'a hizmet veren ünlü Zeyrek Çinili Hamam kısa bir süre önce yeniden halka açıldı. Şu anda bir müze olan hamam, Mart 2024'te erkekler ve kadınlar için ayrı bölümleri olan bir hamam olarak yeniden faaliyete geçecek.

Ziyaretçiler üç farklı seviyeyi deneyimleyebiliyor: soğuk oda, kuru oturma alanı ve en önemli parçası "göbek taşı" olan 50C (122F) buhar dolu hararet. Müzede, hamamın orijinal göz kamaştırıcı çinili görünümünü sergileyen bir artırılmış gerçeklik ekranı bulunuyor.

Yazar Alice Barnes-Brown'ın ifadesiyle Zeyrek Çinili Hamam, "şehirde yeni bir şeyler öğrenebileceğiniz, AR deneyimi yaşayabileceğiniz, bir fincan kahve içebileceğiniz, herkesin içinde soyunabileceğiniz ve dışarı çıktığınızda hala rahat hissedebileceğiniz tek yer olmaya hazırlanıyor."

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Birisi neden ortasında buluşmayan bir köprü inşa eder?

Cevap romantizmle ilgili.

Bu dükkâna sadece via ferrata ile gidebilirsiniz.

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Bu oranın 2022 yılındaki bayram dönemine kıyasla nasıl olduğunu görün.

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Kaynak: edition.cnn.com