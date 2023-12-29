2024'te nereye seyahat etmeli? Ziyaret edilecek en iyi yerler

Uluslararası turizm 2023 yılında salgın öncesi seviyelerin yaklaşık %90 'ına ulaştı ve Amerika Birleşik Devletleri rekor sayıda pasaport verdi. Ve yaz boyunca herhangi bir popüler destinasyonu ziyaret ettiyseniz, muhtemelen her zamankinden daha kalabalık olduğunu iddia edersiniz.

Belki de hala büyük ölçüde keşfedilmemiş ya da sezon dışında cazip olan veya daha büyük ilk şehirleri veya komşuları için sıklıkla gözden kaçan yerlere bakmanın zamanı gelmiştir. Belki de turistlerin ziyaret etmesini kolaylaştıran ve sürdürülebilir turizmi teşvik etmeye özen gösteren yerlere yönelmenin zamanı gelmiştir.

CNN Travel, bunları göz önünde bulundurarak 2024 planlarınızı yaparken göz önünde bulundurmanız gereken 24 yeri seçti:

Sumba, Endonezya

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Toplum bilincine ve sürdürülebilirliğe öncelik veren bir sahil destinasyonu arayanlar için Endonezya'nın Sumba adası bunu sağlıyor.

Uzak köyleri, el değmemiş ormanları, antik ritüelleri ve dünya standartlarındaki sörf molalarıyla Sumba, sadece bir saatlik uçuş mesafesindeki Bali'nin kalabalığına karşı mükemmel bir panzehirdir. Henüz uluslararası üne sahip olmayabilir, ancak bu küçük olduğu anlamına gelmez. Sumba 4.000 mil kareden (10.000 kilometre kareden) daha büyüktür - Bali'nin iki katı büyüklüğündedir.

Bu adayı lüks arayanların gözdesi haline getiren, 2012 yılında ilk kez açılan Nihi Sumba tatil köyü oldu. On yılı aşkın bir süredir Sumba, birkaç yeni lüks eko-tatil köyüne ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar arasında 2022'de açılan bir dizi sahil villası olan The Sanubari ve adanın güneybatısında bulunan Cap Karoso yer alıyor. -Karla Cripps

Tartu, Estonya

Büzüşün. Estonya'nın güneyindeki Tartu, 2024 Avrupa Kültür Başkenti seçildi - öpüşmeye özel bir önem veriliyor. Bu üniversite şehrinin en ünlü manzaralarından biri tutkulu bir kucaklaşmaya kilitlenmiş iki öğrenci heykelidir, ancak burada "İyi Düşünceler Şehri "nde sevişme cinsel olmaktan çok yüksek fikirlidir.

Estonya'nın entelektüel merkezi olarak bilinen Tartu, en eski üniversitesinin yanı sıra mutlaka ziyaret edilmesi gereken Estonya Ulusal Müzesi ve Baltıkların en büyük bilim müzesi olan etkileyici Bilim Merkezi AHHAA'ya ev sahipliği yapmaktadır.

Eski Şehir üslenmek için mükemmel bir yerdir, ancak şehir merkezinin hemen kuzeyinde Emajõgi Nehri kıyısındaki Supilinn ("Çorba Şehri") de görülmeye değerdir. Şirin, ahşap evlerle dolu bu tarihi mahalle eskiden bir gecekondu mahallesiyken şimdi şehrin en cazip adreslerinden biri haline gelmiştir. -Maureen O'Hare

Türkiye'nin Karadeniz kıyısı

Türkiye'nin Turkuaz Sahili'nin Akdeniz'in yat mıknatısı tatil beldelerine kıyasla çok daha az bilinen Karadeniz bölgesi, diğer adıyla Karadeniz, ülkenin çok farklı bir yönünü sunmaktadır. Daha az turist çeken ve daha serin, daha nemli iklimiyle yemyeşil manzaralar ve lezzetli siyah çay üreten bölge, tarihi kasaba ve köylerin yanı sıra plajlara ve adrenalin üreten aktivitelere sahiptir.

Yaz aylarında, Türkiye'nin daha bunaltıcı bölgelerinden ferahlatıcı bir kaçıştır. Ziyaretçiler Safranbolu'da hala demirci çekiçlerinin seslerinin yankılandığı antik sokakları keşfedebilir, Amasra'da plaj yaşamının tadını çıkarabilir ve Sümela'da dünyanın en eski manastırlarından birinin uçuruma tutunduğu yere tırmanabilirler.

Heyecan arayanlar için beyaz su raftingi var ve kış yoğun kar yağışı getirdiğinde bölgenin doğusundaki Kaçkar Dağları bir helikopterli kayak cennetine dönüşüyor. -Barry Neild

Tainan, Tayvan

2024'te 400. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Tainan, uluslararası sahnede Tayvan'ın gözde noktalarından biri haline gelmiştir. Bu güney şehri, başkent Taipei'yi geride bırakarak son iki yılda Tayvan'daki en yüksek genel otel doluluk oranına sahip oldu.

Burayı bu kadar özel kılan nedir? Tainan Tayvan'ın sokak yemekleri başkenti olarak kabul edilir ve sığır eti çorbaları ve istiridye omletleri, dünya dışı doğal manzaraları (Tsao Shan Ay Dünyasına göz atın), tuz çiftlikleri üzerinde doğal gün batımları, renkli eski tapınakları ve havalı yeni müzeleri ile sevilir.

Ayrıca Booking.com'un 2023'teki en iyi 10 sürdürülebilir turizm destinasyonu arasında yer aldı. -Maggie Hiufu Wong

Kuzeybatı Michigan

Serinletici, tuzsuz Michigan Gölü yaz aylarında tekne dolusu turisti cezbeder, ancak Kuzeybatı Michigan'ın kıyı şeridi, şirin kasabaları ve inişli çıkışlı kırsal kesimi yıl boyunca sunacak çok şey vardır. Grand Traverse Körfezi'ndeki Traverse City, Old Mission ve Leelanau yarımadalarındaki şarap imalathanelerini keşfetmek ya da mevsiminde kiraz veya elma toplamak için harika bir ana merkezdir. Daha sonra sonbaharın yaprakları dikizlemek için olgunlaşır ve ardından kışın davetkar kar örtüleri gelir.

Traverse City'den doğal M-22 otoyolu Leelanau Yarımadası'na doğru kıvrılır ve tarihi bir balıkçı köyüne ve ilginç mağaza ve galerilere ev sahipliği yapan Leland'a doğru geri döner. Glen Arbor, Sleeping Bear Dunes National Lakeshore'a giden yolda görülmeye değer bir başka kasabadır; burada M-109'dan Büyük Göl'e giden devasa kum tepeleri üzerinde 3,5 millik tamamen kumdan bir yürüyüş ve geri dönüş, cesur yürüyüşçüleri lezzetli bir akşam yemeği için hazırlar.

Traverse City şehir merkezine yedi mil uzaklıktaki bir çiftlik-restoran karışımı olanFarm Club, dışarıya taşan minimalist, ahır benzeri bir alanda bölgenin malzemelerini (çoğu tesiste yetiştirilen) sergileyen güzel hazırlanmış yemekler sunuyor. -Marnie Hunter

Trans Dinarica Bisiklet Yolu, Balkanlar

2024 yılında başlayacak olan Trans Dinarica Bisiklet Rotası, Batı Balkanlar'daki sekiz ülkeyi birbirine bağlayan ilk ve tek bisiklet rotası olacak. 100 etaptan oluşan rota tüm yeteneklere sahip bisikletçiler için tasarlanmıştır ve 4.000 kilometresi (2.485 mil) sakin asfalt yollar, orman patikaları ve bisiklet yollarından oluşmaktadır.

Bisikletçiler Arnavutluk ve Hırvatistan'ın muhteşem sahillerinin, Kosova'nın milli parklarının, Karadağ'ın engebeli dağlarının ve yemyeşil ormanlık alanlarının ve Slovenya, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'daki pırıl pırıl nehirlerin tadını çıkarabilirler.

Sürücüler transdinarica.com adresinden daha fazla bilgi alabilir ve rota güncellemeleri, haritalar, konaklama ve hizmetlerle ilgili haberler için kaydolabilirler. -MO

Culebra, Porto Riko

Porto Riko büyüktür ve harika bir ada kaçamağı sağlar. Peki ya büyük ada kaçamağınızdan bir kaçış istiyorsanız? İşte burada küçük Culebra devreye giriyor. Porto Riko'nun doğu kıyısının yaklaşık 20 mil (32 kilometre) açığındadır ve San Juan'ın gürültülü, romlu gece hayatından çok uzaktadır.

Burada açık hava etkinliklerine ve dinlenmeye önem verilmektedir. Korunaklı bir koyun etrafında yaklaşık bir mil boyunca kıvrılan Flamenco Plajı'na mutlaka göz atın. Dalgaların çok az olması burayı şnorkel ve yüzme için mükemmel bir nokta haline getirmektedir. ABD ordusuna ait grafitili bir tank ise çarpıcı bir fotoğraf karesi sunmaktadır.

Adanın büyük bir kısmı doğal bir sığınaktır ve ayrıca yürüyüş, şnorkelle yüzme, tüplü dalış, kano ve balık tutmaya da gidebilirsiniz. Günübirlik bir geziye çıkın ya da konaklayın ve burayı ana hedefiniz haline getirin. -Forrest Brown

Angola

Bu güney Afrika ülkesi, kısa bir süre önce hızlı onaylı turizm e-vizesini uygulamaya koyarak turizm sahnesinde bir mola vermek için çok çalışıyor. Büyük turizm altyapısı henüz hız kazanmamış olsa da, seyahat radarının hala dışında olan bir ülkeyi keşfetmek için bir şans.

Başkent Luanda pahalı bir parti şehri olarak ün yapsa da, Angola'nın ötesindeki geniş açık alanlarda hayranlık uyandıran manzaralar ve kültürel güzellikler var. İkinci şehir Lubango, Portekiz kolonyal mimarisi, etkileyici Rio tarzı Kral İsa tepesi heykeli ve serin yaylalardan parıldayan tozlu ovalara baş döndürücü bir dalış olan Tundavala Gap'a erişim sunmaktadır.

Ayrıca 1.300 fit genişliğindeki (396 metre) dramatik Calendula Şelaleleri ve Barra do Kwanza ve Cabo Ledo gibi Atlantik kıyı şeridi sörf cennetleri de görülmeye değerdir. -BN

Saint John, New Brunswick, Kanada

Newfoundland'ın başkenti St John's ile karıştırılmaması gereken Saint John, yine Kanada'nın doğu kıyısında yer alan New Brunswick'in başkentidir. Bu büyüleyici küçük şehir, dünyanın en yüksek gelgitlerine sahip olmasıyla ünlü yakındaki Fundy Körfezi'nin tadını çıkarmak için mükemmel bir üstür.

Şehrin kendisi, Kanada Ulusal Tarihi Sit Alanı olan Saint John Şehir Pazarı da dahil olmak üzere tarihi mimariyle doludur. 1874-1876 yılları arasında inşa edilen pazar, mağazalar ve yemek mekanlarıyla doludur. Saint John Sanat Merkezi beş dakikalık yürüme mesafesindedir. Şehrin tarihi Carnegie Binası'nda yer alan bu merkez, Kanada'nın doğusundaki tek eski Carnegie Kütüphanesi'dir.

Konaklama açısından deniz kenarında kır evleri, oteller, moteller, kamp alanları, tarihi hanlar ve B&B'ler bulunmaktadır. Buradaki yemekler, ucuz yemeklerden kaliteli yemeklere kadar geniş bir yelpazede, Kanada'daki bir deniz kentinden bekleyebileceğiniz kadar mükemmeldir. -KC

Güney Kore

Netflix'te hala en çok izlenen dizi olan "Squid Game "in 2024'te yeni sezonuyla geri döneceği haberiyle birlikte, bir kez daha K dalgasını kucaklamanın zamanı geldi.

Neyse ki ülkeye seyahat etmek her zamankinden daha kolay. Hükümet, Kore'yi Ziyaret Yılı kampanyasının bir parçası olarak 2024 yılının sonuna kadar 22 ülkeden gelen yolcular için Güney Kore için elektronik seyahat vizesi olan K-ETA zorunluluğundan feragat ediyor.

Burası gerçekten her şeye sahip bir ülke. Seul ve Busan gibi fütüristik şehirleri keşfettikten sonra, eski Kore'nin kültürel ve tarihi yönü "Güney Kore'nin Ruhu" olarak adlandırılan Andong'da veya 2023'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni giren antik Gaya Tümülüsleri'nin yedi mezarlığında sizi bekliyor. -MHW

Arnavutluk

Adriyatik kıyısında Yunanistan ve Karadağ arasında sıkışmış olan Arnavutluk'un daha önce bir plaj destinasyonu olarak daha popüler olmaması şaşırtıcıdır. Ancak cüzdan dostu fiyatları son birkaç yılda burada turizmin patlamasına neden oldu - öyle ki 2023'te rekor sayıda İtalyan ucuz yaz tatili için Adriyatik'e akın etti.

2024 yılında sahildeki Vlorë'de yeni bir havaalanı açılacak ve bu da plaj gezilerini kolaylaştıracak. Ancak Arnavutluk'ta sahilden çok daha fazlası var. Ülke, Berat ve Gjirokastër gibi şehirlerdeki tarihi merkezlerin yanı sıra dudak uçuklatan dağ manzaraları (Theth en popüler olanıdır) ile Hıristiyan ve Müslüman tarihi de dahil olmak üzere zengin bir kültüre sahiptir.

2023 yılında Arnavutluk, 168 mil (270 kilometre) uzunluğundaki Vjosa Nehri çevresinde Avrupa'nın ilk vahşi nehir milli parkına sahip oldu - ya da gerçekten alışılmışın dışına çıkmak için Drive Albania ile kendi kendinize bir tur rezervasyonu yapın. -Julia Buckley

Şili

Tepeden tırnağa yaklaşık 2.700 mil uzanan uzun ve ince Şili, herkes için küçük bir şeyler sunuyor. Kuzeyde, 51 odalı Our Habitas Atacama 'nın sürdürülebilirliği vurguladığı Atacama Çölü'nde muhteşem manzaralar Dünya'daki Mars 'ı simüle ediyor. Yeni otel, Şili'nin Dünya Seyahat Ödülleri'nde üst üste ikinci kez kazandığı "dünyanın önde gelen yeşil destinasyonu" unvanına çok uygun.

Doğal dünya ülkenin her yerinde en iyi şekilde kendini gösteriyor: Batıda binlerce kilometrelik Pasifik kıyı şeridi, doğuda yükselen And Dağları ve güneyde göller, volkanlar ve vahşi Patagonya.

Temmuz ve Ağustos aylarında dünya standartlarında kayak - bunaltıcı Kuzey Yarımküre'den hoş bir mola - başkent Santiago'dan iki saat veya daha az uzaklıktadır. Şehrin yakınındaki yeni yüksek rakımlı Parque Nacional Glaciares ise ülkenin en kalabalık ve tarihsel olarak çok az korunan bölgesindeki toprakları koruyor. -MH

Abrolhos Adaları, Batı Avustralya

Her yıl Büyük Set Resifi'ni çevreleyen pembe dizide yeni bir bölüm var - UNESCO tarafından listeden çıkarılacak mı? Mercanların yeniden büyümesi bu sezon iyi gitti mi?

Durumun içine girmek istemeyen turistler için Avustralya'nın muhteşem sualtı cömertliğinin bir kısmını deneyimlemenin başka bir yolu var. Batı Avustralya kıyılarının yaklaşık 50 mil (80,5 kilometre) açığında yer alan ve daha az bilinen Abrolhos Adaları, ülkenin Mercan Kıyısı'nın suyun üstünde ve altında kalan en güzel kısımlarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır.

Kambur balinalar Güney Yarımküre'nin kış mevsiminde adalardan geçer ve şanslı gezginler Avustralya Deniz Aslanlarını görebilirler. Adalarda otel bulunmadığından, cesur ziyaretçiler ya Geraldton kasabasında geceleyebilir ya da Hint Okyanusu üzerinde parlak gün batımlarını izleme ve balıkların en aktif olduğu erken saatlerde tüplü dalış yapma fırsatları sunan bir canlıaboard teknesi için para harcayabilir. -Lilit Marcus

Makedonya, Yunanistan

Atina ve adalar her yıl daha da kalabalıklaşıyor, ancak Yunanistan'ın kuzeyindeki Makedonya bölgesi aşırı turizmden nispeten uzak. Yine de ziyaretçilerin görmek için Yunanistan'ın başka yerlerine akın ettiği her şeye sahiptir: arkeolojik alanlar, tarih açısından zengin kasabalar ve bolca plaj.

Burası Büyük İskender'in ülkesiydi. Babası Makedonyalı Philip II, mezarının buluntuların sergilendiği dünya standartlarında bir yeraltı müzesine dönüştürüldüğü Vergina'da gömülüdür. Yakınlarda, tepedeki şehir Veria'da Bizans kalıntıları ve Naousa çevresindeki inişli çıkışlı tepelerde Kir-Yianni gibi muhteşem şarap imalathaneleri bulunmaktadır.

Bölgenin başkenti ve Yunanistan'ın ikinci şehri olan Selanik, mimari ve arkeolojik dönemlerin bir karışımı olmasının yanı sıra bir gastro merkezidir. Şehrin yakınlarında Halkidiki'nin kumsalları; Trakya sınırına doğru antik Philippi gibi arkeolojik noktalar ve Osmanlı geçmişi her binada kendini gösteren Kavala şehri bulunmaktadır. -JB

Panama

En çok Panama Kanalı adlı mühendislik harikasıyla ünlü olabilir, ancak bu Orta Amerika ülkesi bir transit geçiş noktasından çok daha fazlasıdır.

Panama sadece UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi bir eski mahalleye sahip canlı bir başkente sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Panama'nın en yüksek noktası olan Parque Nacional Volcán Barú da dahil olmak üzere bir düzineden fazla milli parka ev sahipliği yapıyor.

Panama City aynı zamanda şehir sınırları içinde tropikal yağmur ormanı bulunan tek dünya başkentidir. Panama'nın kültürel manzarasını sürdürülebilir bir şekilde daha yakından incelemek isteyen ziyaretçiler, gezginleri kırsal topluluklar ve turizm işletmeleriyle buluşturan SOSTUR Network adlı dijital portal aracılığıyla toplum temelli turistik maceralar için rezervasyon yaptırabilirler. -Tamara Hardingham-Gill

Galicia, İspanya

Vahşi Atlantik Okyanusu ile çevrili ve Islas Atlánticas Ulusal Parkı'nın engebeli manzarasıyla çerçevelenmiş boş plajlar. Ağız sulandıran deniz ürünleri. Ve ünlü Camino de Santiago ile sonsuza dek iç içe geçmiş tarihi bir şehir. İspanya'nın kuzeybatı ucunda özerk bir bölge olan Galiçya'ya hoş geldiniz.

Galiçya'nın bölgesel başkenti Santiago de Compostela, her yıl Camino de Santiago hac yolculuğuna çıkan yüz binlerce yürüyüşçünün son noktası olan 12. yüzyıldan kalma çarpıcı katedrali sayesinde uzun zamandır turist haritasında yer almaktadır. Ancak yürüyüş botlarınızı toplamayı planlamıyor olsanız bile, hareketli Santiago radarınızda olmalıdır.

Ve muhteşem manzaralar için, pitoresk Finisterre deniz fenerine ev sahipliği yapan kayalık bir yarımada olan Cabo Fisterra'ya gidin. Eski deniz feneri konutu Hotel O Semáforo de Fisterra'dır. Deniz fenerleri Galiçya'da bir temadır - UNESCO tarafından korunan ve dünyanın ayakta kalan en eski Roma deniz feneri olduğuna inanılan 1 yüzyıllık Herkül Kulesi de dahil olmak üzere toplam 19 deniz feneri bulunmaktadır. -Francesca Caddesi

Singapur'un dış adaları

Singapur şehir devleti şehirciliği en iyi şekilde sergiliyor: biyofilik gökdelenler, neon ışıklı süper ağaçlar ve altı yıldızlı oteller "lüksü" yeniden tanımlamak için birbirlerini aşıyor. Ancak yarımadanın dışına çıkmak hızla daha ilginç bir seçenek haline geliyor.

Singapur daha küçük, ıssız adalarından bazılarını, onları geliştirmeyerek geliştiriyor. Anakaradan sadece bir feribot yolculuğu uzaklığındaki Lazarus Adası, yeniden yapılandırılmış ahşaptan yapılmış ve güneş enerjisiyle çalışan birkaç kiralanabilir küçük eve ev sahipliği yapıyor. Yakınlardaki Sisters' Adası, 2024 yılında bir deniz kaplumbağası kuluçkahanesi ve mercan koruma alanı da dahil olmak üzere ülkenin ilk deniz parkını açacak.

John's Adası, 1,7 millik bir patikanın yerli bitki ve çiçekleri öne çıkarırken adanın kolera salgını sırasında karantina merkezi olarak kullanıldığı dönemi de içeren renkli tarihine ışık tuttuğu keşfedilmeye hazır bir yer. Bir pandemi sonrası yaşam hakkında düşünmek için uygun bir yer. -LM

Mérida, Yucatán, Meksika

Yucatán Yarımadası en çok tropik plajlarıyla tanınır, ancak iç kesimlere doğru ilerlediğinizde beklenmedik bir kentsel muamele ile karşılaşırsınız.

Eşi Megan Sequeira Casanova ile birlikte Yucatán eyaletinin başkenti hakkında bir emlak YouTube kanalı olan David Casanova, "Mérida'nın benzersizliği Maya ve sömürge mirasının bir karışımından geliyor," diyor. "Şehrin heyecanı, çeşitli mutfağı ve dost canlısı yerel halkıyla başlıyor ve yıl boyu süren elverişli havasına kadar genişliyor."

Şehirde Paseo de Montejo tarihi konaklar, müzeler, sanat galerileri ve yerel satıcılarla dolu. Casanovas, aralarında Kuka y Naranjo'nun da bulunduğu şehrin butik otellerinden övgüyle söz ediyor. Yakınlardaki kaçamaklar için Progreso Plajı (bir saatten az uzaklıkta), büyüleyici Maya harabeleri ve cenote adı verilen yeraltı su mağaraları bulunmaktadır.

Meksika'da kişisel güvenlik konusunda endişeleriniz varsa, ABD Dışişleri Bakanlığı Aralık ayı itibariyle Yucatán ve Campache eyaletlerini en güvenli iki eyalet olarak değerlendirmektedir. -FB

Fas

Farklı manzarası ve muhteşem mimarisi sayesinde uzun zamandır seyahatlerin gözdesi olan Fas, geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen yıkıcı depremin ardından kararlı bir şekilde toparlandı.

Ziyaretçiler Marakeş, Rabat ve Fes gibi popüler şehirlerde toplanma eğiliminde olsa da, ülke kesinlikle tartışmasız aynı derecede çekici olan daha az kalabalık noktalardan yoksun değildir. İlk Regis Hotels and Resorts Morocco tesisi için seçilen şehir olan Tétouan ve ülkenin dokuz UNESCO Dünya Mirası alanı arasında yer alan tarihi Meknes öne çıkan yerler arasındadır.

Fas, yenilenebilir enerji üretimini artırmak için başlattığı çeşitli girişimlerle sürdürülebilir turizm konusunda dünya lideri olduğunu kanıtlıyor. Ülke ayrıca, muhteşem Yüksek Atlas Dağları'nın eteklerinde yer alan ve Berberi işletmesi olan Kasbah du Toubkal da dahil olmak üzere bir dizi önemli çevre dostu otele ev sahipliği yapmaktadır. -THG

Florida'nın tatlı su kaynakları

Yılın herhangi bir günü cin gibi berrak bir suya dalmaya ne dersiniz? Bunu kuzey ve orta Florida'ya dağılmış 1.000 veya daha fazla tanınmış tatlı su kaynağından bazılarında yapabilirsiniz.

Bu el değmemiş doğal havuzlar yüzme, tubing, şnorkelle yüzme, dalış, yaban hayatı izleme ve daha fazlası için sabit sıcaklıklar ve görünürlük sağlar. İşte en iyilerinden birkaçı:

Wakulla Springs 70 F (21 C) derece suda yüzme alanına sahiptir ve eyalet parkı tekne turu sunmaktadır. Havalandırma deliğindeki derinlik yaklaşık 185 fittir (56 metre). Rainbow Springs eyaletteki en güzel kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir. Özel mülkiyete ait bir alan olan Ginnie Springs, dalış ve mağarasıyla ünlüdür. -FB

Texas Hill Country

Teksas'ın kalbinde yer alan Hill Country, kendi doğal kaynaklarına sahiptir. Spicewood'daki Krause Springs, kaynakla beslenen havuzu ve doğal yüzme deliğinden daha fazlasıyla ziyaretçileri cezbediyor - ayrıca büyülü rüzgar çanlarıyla dolu bir kelebek bahçesi de var. Dünyanın en güzel kremalı turtalarından bazılarına ev sahipliği yapan Blue Bonnet Cafe ise Marble Falls'a arabayla sadece kısa bir mesafededir.

Gezginler ayrıca inişli çıkışlı tepeler ve yürüyüş parkurları, dolambaçlı nehirler, şarap imalathaneleri, barbekü, müzik ve dans salonlarının yanı sıra Mart ve Nisan aylarında kır çiçeklerinin patlamasını da bulacaklar. Ve 2024'te Nisan ayı Hill Country'ye göksel bir gösteri de getiriyor - 8 Nisan'daki tam güneş tutulması.

New Braunfels'tekiGruene Hall, Teksas'ın tarihi dans salonları arasında efsanevi bir yere sahiptir ve Alman etkisindeki büyük Fredericksburg kasabasının dışında küçük bir mezra olan Luckenbach'ta bir dans salonu ve meşe ağaçlarının altında düzenli olarak toplanan toplayıcıların çemberleri vardır. -MH

Fujairah

Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha küçük ve az bilinen emirliklerinden biri olan Fujairah, güzel olduğu kadar yumuşaktır da. Muhteşem sıradağlar ve el değmemiş plajlarla dolu olan Füceyre, Dubai ve Abu Dabi'ye kıyasla çok daha az gelişmiş olup, aşılması zor otantik ve sakin bir ortam sunmaktadır.

Fujairah, dağlık konumu nedeniyle diğer emirliklere kıyasla daha serin bir iklime sahiptir, ancak kış ayları kesinlikle ziyaret etmek için en keyifli zamandır.

Sırt üstü yatan ünlü çizgi film köpeğine benzeyen bir şnorkel noktası olan Snoopy Adası, kristal berraklığındaki suları ve mercan resifleri sayesinde en çok ilgi gören yerlerden biri olurken, Wadi Wurayah Ulusal Parkı'nın basamaklı şelaleleri de görülmesi gereken bir diğer yerdir. -THG

Grönland

Kanada'nın kuzeydoğusunda yer alan Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ın dudak uçuklatan manzaraları bu yıl uluslararası gezginler için biraz daha erişilebilir hale gelecek.

Grönland'ın başkenti Nuuk'ta ve kıyı kenti Ilulissat'ta yeni uluslararası havaalanları açılıyor. Bu havacılık merkezleri, daha büyük ticari uçakları kaldırabilecek daha uzun pistler vaat ediyor. İklim krizi Grönland'da gözle görülür, gerçek bir tehdittir ve değişen iklimler geleneksel endüstriler için engel teşkil ettiğinden turizm alanındaki yatırımlar artmaktadır.

Batı Kıyısındaki Ilulissat'ta bulunan Icefjord Centre 'da Grönland'ın nasıl uyum sağladığı ve binlerce yıldır bölgede yaşayan İnuit halkının hikayeleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Renkli Ilulissat, yüzen buzdağlarıyla dolu bir körfezin şaşırtıcı manzarasını sunan UNESCO listesindeki Ilulissat Icefjord'a da ev sahipliği yapmaktadır. Genel olarak Grönland'da doğa ana olaydır; balina izleme, köpekli kızak ve Aurora Borealis gözlemleri gibi diğer önemli noktalar da vardır. -FS

Özbekistan

Pandemiden önce Özbekistan, ülkeyi dünya standartlarında bir destinasyona dönüştürmek için yapılan bir dizi iddialı reform sayesinde seyahatte bir sonraki büyük şey olmaya hazırlanıyordu.

Şimdi, onun zamanı nihayet geldi.

Özbekistan'ın 86 ülkenin vatandaşlarına vizesiz erişim sunan el değmemiş manzaraları ve iyi korunmuş mimarisi ziyaretçileri hayran bırakmaya hazır ve bekliyor.

Özbekistan'ın Çin ve Hindistan'dan Akdeniz'e uzanan tarihi bir ticaret yolu olan efsanevi İpek Yolu'nun kalbindeki konumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Semerkant, Buhara ve Hiva şehirleri sizi bekliyor. Bu arada, Semerkant'a yaklaşık 3,5 saat uzaklıktaki dağlık Özbek köyü Sentob, 2023 yılında UNESCO'nun "En İyi Turizm Köyleri" listesine eklendi. Doğa, organik gıda ve eko ve dağ turizmine odaklanarak sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığıyla anılmaktadır.

Başkent Taşkent'i Semerkant ve Buhara'ya bağlayan yüksek hızlı Afrosiyob Express treni sayesinde ülkeyi dolaşmak çok kolay. -KC

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Kaynak: edition.cnn.com