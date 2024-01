2024'te nelerin tehlikede olduğu

Beyaz Saray'daki kader yarışı Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasiyi bir kez daha tartışmaya açacak. Donald Trump yeniden dirilen tek aşırı sağcı popülist olmaktan çok uzak; hareket Avrupa'da da ilerliyor. Ukrayna ve Gazze 'deki savaşlar çok daha geniş yankılara yol açma riski taşırken, ekonomik ve siyasi istikrar kitlesel göç akınları, durgunluk korkuları ve iklim değişikliğinin genişleyen etkileri nedeniyle tehdit altında. Çoğu konuda, aşırı güçlü, demokratik hükümetler seçmenlerine cevaplara sahip olduklarını göstermekte zorlanıyor.

Takvim bir yıldan diğerine geçiyor diye dünya değişmez. Ancak bu yıl gerçekleşeceğini bildiğimiz olayların yanı sıra tüm bilinmeyenler göz önüne alındığında, 2024 Olimpiyat yılı 21. yüzyıl tarihinde bir dönüm noktası olabilir.

Çığır açan bir ABD seçimi

2024'ün en öngörülebilir küresel şoku, üst üste bir dönem kazanan ikinci ABD başkanı olacak olan Trump'ın seçilmesi olacaktır. Eski başkan şimdiden ABD demokrasisini ve Amerikan liderliğindeki küresel düzeni en büyük sınavına tabi tutma niyetinde olduğunu açıkça söylüyor.

Cumhuriyetçilerin önde gelen adayı, başkanlık yetkisini kullanarak düşmanlarından "intikam" alacağına ve bürokrasinin içini boşaltarak hükümeti kişisel gücünün bir aracı haline getireceğine yemin ediyor. Bu noktada Nazilerle karşılaştırmalar abartılı olsa da Trump'ın söylemleri - siyasi rakiplerini " haşarat" olarak nitelendirmesi ve göçmenlerin Amerika'nın kanını kirleteceği yönündeki uyarıları da dahil olmak üzere - 1930'ların demagojisini hatırlatıyor ve potansiyel olarak Amerika'nın en aşırı başkanlığının habercisi. Yurtdışında Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi otokratlarla yakınlaşmak için Ukrayna'yı terk edeceğinin sinyallerini veriyor ve ittifaklara olan düşmanlığı NATO'yu bile tehlikeye atabilir.

Cumhuriyetçi önseçim adaylarının Trump'ı devirmesi için zaman daralıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Iowa ve New Hampshire'da bir sürpriz olmazsa, eski başkan Ocak 2021'de Washington'dan utanç içinde ayrıldığı zamana kıyasla GOP'u daha fazla kontrol ediyor olacak. Demokrasiye karşı işlediği iddia edilen suçlar da dahil olmak üzere dört ceza davasında 91 suçlamayla karşı karşıya olan ve halefinin yönetimindeki özel bir danışman tarafından yargılanan eski başkanın muhtemel rakibi ile ülke hiç böyle bir seçimle karşı karşıya kalmamıştı. Eğer Trump kazanırsa, bu siyasi tarihin en çarpıcı ve kaygı verici geri dönüşlerinden biri olacak.

Trump'a karşı olursa, Başkan Joe Biden 'ın Richard Nixon Beyaz Saray'dayken başlayan siyasi kariyerinin son siyasi kampanyası, kendi deyimiyle Amerika'nın ruhunu kurtarmak için verdiği mücadelenin bir sonraki savaşı olacak. Biden'ın ekibi, ürkek Demokratlara, Trump'ın GOP'un başına geçmesi halinde, seçmenlerin aşırılıkçı bir ele geçirmeyi engellemek için Başkan'a destek verecekleri konusunda güvence veriyor. Ancak 81 yaşındaki Biden, ikinci bir dönem daha görev yapabilecek dayanıklılık ve keskinliğe sahip olduğuna dair şüphelerle kuşatılmış durumda. Yüksek fiyatlar, enflasyonun gerilemesine rağmen seçmenlerin ekonomik sicilini bozdu. Yeni küresel çatışmalar ve ABD'nin gücüne yönelik meydan okumalar Biden'ın dış politika ustası olduğu iddialarını zayıflatıyor. Başkan'ın koalisyonu da özellikle genç ve azınlık seçmenler arasında yıpranıyor olabilir. Ve 2020'nin aksine, Trump'tan çok kendi siciline göre değerlendirilecek. Ve Robert F. Kennedy Jr. gibi üçüncü parti adaylar bazı eyaletlerde Trump karşıtı oyların bir kısmını talep edebilir.

Yine de Biden hem kendi partisi hem de rakipleri tarafından defalarca hafife alındı. Demokratlar, GOP'un kürtaj haklarına yönelik saldırısının yine katılımın önemli bir itici gücü olacağına inanıyor. Trump tarafından yabancılaştırılan banliyö ılımlıları yine Biden için orada olacak mı?

Eğer siyasi, ekonomik ve küresel olaylar Trump'ın lehine gelişirse, Başkan yeniden seçilmek için sıkı bir yarışa girebilir. Ancak Trump, ekonomik güvenceleri konusunda hayal kırıklığına uğramış milyonlarca seçmenin ilgisini çekiyor ve bu seçmenler onu sosyal ve ırksal değişime karşı bir siper olarak görürken, siyaset, hukuk, medya ve diğer kurumlardaki "elitlere" yönelik sert ithamlarıyla özdeşleşiyor. Seçmenler Trump'ı seçerlerse, bir seçimi tersine çevirmeyi planlayan ve bir dahaki sefere demokrasiye daha keskin bir balta indirmeyi vaat eden bir adayı seçmiş olacaklar.

Kasım ayında yaşanacaklar Amerika'yı tamamen değiştirebilir ve dünya çapında büyük şok dalgaları yaratabilir.

Yüksek Mahkeme gündemde

Muhafazakâr çoğunluğun, federal anayasal hak olan kürtajın iptali de dâhil olmak üzere aldığı aşırı sağcı kararların ardından yıllarca popülaritesi azalan mahkeme, siyasetin daha da derinliklerine sürükleniyor. Yargıçlar, Colorado ve Maine'in 14. Değişikliğin "isyancıları" yasaklaması nedeniyle Trump'ı oy pusulası için uygunsuz hale getirme yönündeki son hamleleri de dahil olmak üzere bölücü konularda karar vermek gibi bir kabus senaryosuyla karşı karşıya kalacaklar.

Mahkeme ayrıca Trump'ın tüm eylemlerinin - hatta 2020 seçimlerinin sonucunu engelleme girişimlerinin - başkanlık dokunulmazlığı kapsamında olduğu iddialarını da karara bağlamak zorunda kalabilir. Ülkenin birbirine yabancılaşması ve Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddetmesi göz önüne alındığında, mahkemenin bu yıl Kasım ayında yapılacak oylamaya karıştığını görmek sürpriz olmayacaktır.

Washington'da daha fazla kaos garanti

Amerika'nın kendi kendini yönetme konusunda giderek derinleşen mücadelesi, bu ay içinde göçmenlik politikası, Ukrayna ve İsrail'e yardım gönderilmesi ve federal operasyonların finansmanının temel işlevi konusunda büyük bir hesaplaşmayla vurgulanacak. Bu dram hükümeti kapatabilir ve ülkenin küresel sahnede güç ve etki sahibi olma kabiliyetini kısıtlayabilir.

Trump yanlısı aşırılık yanlılarının rehin aldığı küçük bir Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi çoğunluğu, Biden'ı görevden almaya ve işlevsel bir yetkiye sahip olmamasına rağmen büyük harcama kesintilerini yasalaştırmaya kararlı ve seçim yılında kesinlikle daha da radikalleşecek. Yeni Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın iktidar üzerindeki hakimiyeti zaten zayıf çünkü selefi Kevin McCarthy'nin düştüğü yönetime karşı siyaset ikileminin aynısına kilitlenmiş durumda. Öyle bir kargaşa ve görevdekilere karşı duyulan tiksinti var ki, Cumhuriyetçilerin yönetimindeki Temsilciler Meclisi ile Demokratların yönetimindeki Senato'nun bu sonbaharda ters yöne dönmesi oldukça olası.

Ukrayna'nın kader yılı

Bu yıl Batı'nın Ukrayna'yı terk ettiği ve Putin'i son günlerde sivillere yönelik yeni hava saldırılarıyla vurgulanan barbarlığı için ödüllendirdiği yıl mı olacak?

Biden'ın ABD'nin "ne kadar sürerse sürsün" Ukrayna'nın yanında olacağına dair sözü hiç bu kadar sarsıcı olmamıştı. Cumhuriyetçiler, uzun süredir planladığı taarruzun Birinci Dünya Savaşı tarzı kanlı bir yıpratma savaşına dönüşmesinin ardından Ukrayna'nın şiddetle ihtiyaç duyduğu 60 milyar dolarlık yeni askeri yardım vaadini engelliyor. Bu arada Putin'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi Avrupa'daki müttefikleri Avrupa Birliği'nin Kiev'e giden can damarını kesmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky Ukrayna'nın savaşmaya devam edeceği konusunda kararlı ancak Batı'nın yüz çevirmesi halinde Putin'le zayıf bir elle müzakere etmek ile ülkesinin kanını kurutacak bir çatışmayı uzatmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir.

Putin, Amerika'nın dostlarına nasıl davrandığına dair yıkıcı sinyaller gönderecek bir zafer elde etmek için Batı'dan daha fazla bekleyebileceğini düşünüyor. Böyle bir sonuç, bir otokratın egemen bir demokrasiye karşı saldırganlığını ödüllendirecek ve NATO'nun sarsıcı bir yenilgisi ve Avrupa'da yeni bir güvensizlik dönemi anlamına gelecektir.

Orta Doğu eşikte

Biden yönetimi Gazze'deki savaşın bölgesel bir yangına dönüşmesini engelleyebilir mi? Ve İsrail, Filistinli sivillere yönelik katliamın ortasında kendi itibarını yurtdışında tamamen yerle bir etmeden önce Hamas'ı yok edebilecek mi? Ve İsrail'in en karanlık günlerinden biri onun gözetiminde yaşanmadan önce İsraillilere güvenlik sözü veren skandallarla dolu Başbakan Benjamin Netanyahu'nun hükümeti daha ne kadar ayakta kalabilir?

Bu sorular, Hamas'ın Ekim ayında İsrail'de gerçekleştirdiği terör saldırılarının tetiklediği çatışmanın en gergin anına denk geliyor. İran'ın Yemen, Gazze ve Lübnan'daki vekil grupları İsrail ve ABD gücünü baskı altına almaya çalışırken, ABD birlikleri ve gemilerinin ateş hattında olduğu Hint Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e ve bölge genelinde aşırı gerilim yükseliyor. Biden saldırılardan bu yana İsrail'i sıkı tutarken, Netanyahu hükümeti Gazze operasyonlarında yoğunluğu azaltma çağrılarını görmezden geliyor ve aylarca savaşmaya devam etme sözü veriyor. Çatışma Biden'ın ülkesinde ciddi siyasi sonuçlara yol açarken, özellikle genç ve ilerici seçmenler ile Michigan eyaletindeki Arap Amerikalılar liderliğini suçlarken, ABD ve İsrail çıkarları hızla ayrışıyor gibi görünüyor.

Seçmenler dünyayı değiştirebilir

ABD dışında yüz milyonlarca insan bu yıl sandık başına gidecek. Ancak paradoksal bir şekilde, dünyanın dört bir yanındaki seçimler demokrasinin sağlamlığından ziyade artan tehlikesini gösterebilir. Ocak ayında Tayvan'da yapılacak başkanlık seçimleri Çin ile Boğazlar arasında yeni gerginliklere yol açabilir. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin yeniden seçilmesi ve dünyanın en büyük demokrasisini yıpratmak için giderek daha fazla kullanılan gücünü pekiştirmesi bekleniyor. Ancak Modi'nin Hindu milliyetçiliği, ABD'nin Çin'e karşı bir siper olarak ona kur yapmasını engellemiyor. Rusya'daki seçimler ise tam bir maskaralık, ancak Putin Ukrayna'daki büyük askeri kayıplarına rağmen iktidarını daha da sağlamlaştırmak için lastik damgalı bir zafer kullanacaktır.

Avrupa Parlamentosu seçimleri Fransa, Almanya, Belçika ve diğer ülkelerdeki aşırı sağcı, popülist ve göçmen karşıtı partilere bir fırsat sunuyor. Bu partilerin başarısı, 2016 yılında Britanya'nın AB'den ayrılma yönünde oy kullanmasıyla popülist yükselişi öngörülen Trump için bir alamet olabilir. Ancak Britanyalılar bu yıl yapılacak bir seçimle kaotik sağcı liderliği reddedebilir ve 14 yıl aradan sonra İşçi Partisi'ne geri dönebilir. Bu da her yerde iktidarların risk altında olduğunu gösterecektir ki bu da Biden için bir başka ciddi uyarıdır.

Muhalefet ayrıca, skandallarla dolu Afrika Ulusal Kongresi'nin Nelson Mandela'nın iktidara gelmesinden bu yana ilk kez bir genel seçimi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu Güney Afrika'da da iktidarın kokusunu alıyor. Meksika'da ise Haziran ayındaki başkanlık seçiminin iki önemli adayının da kadın olması nedeniyle bir cam tavan anı yaşanması muhtemel.

Yeni bir jeopolitik gerçeklik

2024 yeni bir küresel hizalanmayı derinleştirecek. ABD ve müttefikleri, her birinin farklı çıkarları olan ancak ABD'nin gücünü aşındırma ortak hedefini paylaşan Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'den oluşan gevşek ancak giderek koordine olan bir cepheyle karşı karşıyadır. Bu bağlantının çeşitli permütasyonları Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaları şekillendirdi ve Batı ile düşmanları arasında, özellikle Çin'in uzun süredir ABD liderliğindeki küresel düzenin kurallarını ve geleneklerini engellemeye çalıştığı "küresel güney" gelişmekte olan ülkeler üzerinde nüfuz kazanma yarışı sürüyor. Bu değişen jeopolitik plakalar, her küresel krizin artık ABD'nin güvenilirliğinin ve Biden'ın gücünün bir testi haline geldiği anlamına geliyor - tıpkı Cumhuriyetçilerin 2024 seçimleri öncesinde onu zayıf ve korkak bir lider olarak göstermeye çalıştığı gibi.

Göçmenlik Atlantik'in iki yakasındaki hükümetleri şaşırtıyor

Belgesiz göç akınları neredeyse her büyük gelişmiş ülkeye saldırıyor. ABD'nin güney sınırındaki rekor akınlardan İngiltere'nin Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçen göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planına kadar, göç zehirli bir siyasi mayayı karıştırıyor. Ancak Atlantik'in her iki yakasındaki şiddetli ideolojik bölünmeler, belgesiz göç, bunalmış sınır tesisleri ve kötüye kullanılan bir sığınma sistemi ile mücadele etmek için etkili reformların esasen imkansız olduğu anlamına geliyor. İklim değişikliği, savaşlar, başarısız devletler, siyasi aşırıcılık ve ekonomik sıkıntılar gibi kitlesel göçlerin nedenleriyle mücadele etmek için çok ihtiyaç duyulan küresel çabalar, zayıf hükümetlerin sınırlı bant genişliğinin ötesindedir. Ve durumun daha da kötüleşmesi, Trump gibi aşırılık yanlılarının ve Avrupa'da son Hollanda seçimlerinin galibi Geert Wilders gibi aşırı sağcı liderlerin ekmeğine yağ sürmekte, göçü ve yabancıları demagoji yaparak siyasi çözümleri daha da zorlaştırmaktadır.

ABD-Çin Soğuk Savaşı yeniden kızışacak mı?

Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kasım ayında Kaliforniya'da yaptıkları zirvede en azından tehlikeli gerginliklerin daha da kötüleşmesini önleme konusunda anlaştılar. Ancak dünyanın en kritik diplomatik ilişkisinde her gün farklı baskılar yaşanıyor. Çin, ABD'nin süper güç olarak yükselişini dengeleme çabalarını kuşatma ve haklı kaderini yıkmaya yönelik gayrimeşru bir girişim olarak görüyor. Güney ve Doğu Çin Denizlerinde ABD ve müttefik kuvvetleri ile Çin gemi ve uçakları arasında yaşanan tüyler ürpertici yakın karşılaşmalar her an büyük bir krize dönüşebilir. Çin'in demokratik Tayvan'ın anakara kontrolü altına alınması yönündeki ısrarı yeni ve büyük bir savaşın en büyük risklerinden birini oluşturmaktadır. Ve Çin, ABD seçimlerinde büyük bir mesele olacak, Biden'ın manevra alanını daraltırken, Xi içeride büyük baskı altında ve siyasi etki için saldırgan, milliyetçi bir kart oynamaktan asla çekinmedi.

Yapay zekayı anlamak sadece ilk adım

Daha fazla şirket, küresel ordular ve devlet dışı savaşçı gruplar baş döndürücü yeni teknolojileri nasıl kullanabileceklerini test ettikçe, hükümetler bu yıl yapay zeka atılımlarının sosyal, ekonomik, istihdam ve güvenlik sonuçlarıyla boğuşma çabalarını yoğunlaştıracak. Pek çok üst düzey yetkilinin anlamakta güçlük çektiği bir şekilde hızlanan atılımlar, düzenleme beklentilerini zorlaştırıyor. Ancak bunun alternatifi, sektörü ve toplum üzerindeki istikrarsızlaştırıcı etkisini, sonuçlarını düşünmeden sosyal medyayı dünyanın üzerine salan geliştiricilerin ve patronların ellerine bırakmaktır.

Küresel ekonomi için umutlar

Dünyanın geri kalanından daha güçlü bir performans sergileyen ABD ekonomisinde enflasyonun soğuması ve istihdam yaratmanın sıcaklığını koruması nedeniyle ABD hisse senetleri geçen yıl beklenmedik bir yükseliş gösterdi. Federal Rezerv sert faiz oranı ilacını gevşeterek yumuşak bir iniş yapabilirse, Biden'ın yeniden seçilme ihtimali yükselebilir. Zor bir yılın ardından toparlanmayı uman Çin de küresel büyümenin yükselmesine yardımcı olabilir. Ancak Kasım ayında Trump kazanır ve tüm ithalata %10 gümrük vergisi koyma planına sadık kalırsa, küresel serbest ticaret sistemini yerle bir edecek ve sonuçta tüketicileri çok daha kötü durumda bırakacak bir ticaret savaşı patlak verebilir.

İklim krizi azaltım çabalarını geride bırakacak

Eğilimler devam ederse, dünyayı bir yıl daha büyük seller, devasa orman yangınları, canavar fırtınalar ve kuraklık bekliyor. Ancak iklim değişikliğinin kanıtları her geçen gün daha tehlikeli bir şekilde ortaya çıkarken, tüketicilere maliyeti netleştikçe ve siyasi fırsatçılar liberal yeşil politikalara saldırıyı bir kazanç olarak gördükçe, birçok ülkede halihazırda belirlenmiş emisyon hedeflerine uyma konusundaki siyasi irade azalıyor.

Kaynak: edition.cnn.com