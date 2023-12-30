2024'te Güney Asya'da bir milyardan fazla insan sandık başına gidecek

Hapishanede çürüyen bir kriket efsanesi ve eski bir başbakan, güçlü bir ordunun gözetiminde geri dönmek isteyen bir zamanlar kaçak olan birine karşı.

İktidardaki ikinci on yılına girmeyi uman popülist bir lider, popüler ama dini açıdan bölücü bir siyaset tarzını benimsiyor.

Ve protestocuların başkanlık sarayını basmasının ardından son on yılların en kötü ekonomik krizini atlatmaya çalışan bir ada ülkesi.

Bangladeş, Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka'da yaklaşık 2 milyar insanın Ocak ayından Eylül ayına kadar oy kullanacağı büyük bir demokrasi sınavı için dört Güney Asya ülkesinin önümüzdeki yıl sandık başına gitmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yüzyıl içinde Britanya'dan bağımsızlığını kazanan eski sömürgelerin her biri farklı bir büyüme aşamasında ve çeşitli krizler ve fırsatlarla karşı karşıya.

İşte demokrasinin en büyük gösterisi hakkında bilmeniz gerekenler.

Bangladeş

Yaklaşık 170 milyonluk bir ülke olan Bangladeş, 7 Ocak'ta ilk kez oy kullanacak.

Bir zamanlar çok partili olan demokrasi, iktidardaki Awami League partisinin hak örgüt lerinin muhalefeti susturmaya yönelik bir kampanya yürüttüğünü ve cumhuriyeti tek parti devletine daha çok benzeyen bir noktaya doğru ittiğini söylemesi nedeniyle tehdit altında.

Mevcut Başbakan ve Awami Partisi Başkanı Şeyh Hasina'nın üst üste dördüncü kez ülkenin lideri olarak yeniden seçilmesi muhtemel.

Hasina 2009'dan beri iktidarda ve Aralık 2019'da ölümcül şiddet olayları ve seçim hilesi suçlamalarıyla gölgelenen son seçimi kazandı.

O zaman ana rakibi olan eski başbakan ve ana muhalefet Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Khaleda Zia, bir yıl önce yolsuzluk suçlamasıyla hapse atılmıştı.

Son otuz yılın büyük bir bölümünde Bangladeş'te siyaset, her ikisi de siyasetçi olan babaları ve kocaları görevdeyken suikasta kurban giden iki kadın arasındaki sert rekabetle tanımlandı. Siyasi çalkantılar ikinci nesilde de devam etti.

78 yaşındaki Zia şu anda ev hapsinde yaşıyor ve BNP, siyasetçilerinin toplu olarak tutuklanmasıyla Hasina ve onun iktidarı tarafından artan zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Bu durum protestolara yol açmış ve BNP seçimleri tekrar boykot etme kararı alarak Hasina'nın önünü bir kez daha açmıştır.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kıdemli Asya araştırmacısı Julia Bleckner Kasım ayında yaptığı bir açıklamada"Hükümet diplomatik ortaklarıyla özgür ve adil seçim taahhüdünde bulunduğunu iddia ederken, devlet yetkilileri aynı anda hapishaneleri iktidardaki Awami Ligi'nin siyasi muhalifleriyle dolduruyor" dedi.

Bleckner, "Hükümet ifade özgürlüğünü bastırırken ve muhalefeti, eleştirmenleri ve aktivistleri keyfi tutuklamalar, zorla kaybetme, taciz ve gözdağı yoluyla sistematik olarak etkisiz hale getirirken özgür bir seçim imkansızdır" diye ekledi.

Yine de, 2031 yılına kadar orta gelirli bir ülke olmayı hedefleyen ülke, ekonomik büyüme çağını yaşıyor. ABD Ticaret Bakanlığı'na göre bunun büyük bir kısmı, Bangladeş'in yıllık gayrisafi yurtiçi hasılasının %35,1'ini oluşturan hazır giyim imalat endüstrisinden kaynaklanıyor.

OP Jindal Global Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü ve "Bangladeş Yeni Bir Yolculukta - Bölgesel Kimliğin Ötesine Geçmek" kitabının yazarı Sreeradha Dutta, "Bangladeş kurulduğundan bu yana her zaman siyasi istikrarsızlık yaşadı, ancak çok iyi bir büyüme oranına sahip olmayı başardılar" dedi.

Dutta ayrıca ülkenin bölgedeki önemli komşularıyla güçlü ilişkiler kurduğunu da sözlerine ekledi.

"Dolayısıyla lider kim olursa olsun, aynı kalkınma modelleri benimsenecektir... çünkü Bangladeş şu anda olduğundan çok daha büyük bir şey olmayı arzuluyor."

Pakistan

Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana geçen 76 yılın büyük bir bölümünde siyasi hanedanlar ya da askeri kurumlar tarafından yönetilen ülkede, demokratik yollarla seçilmiş hiçbir lider beş yıllık görev süresini tamamlayamadı.

Son yıllarda 230 milyonluk ülke, hem orta hem de düşük gelirli aileler için acımasız olan özellikle şiddetli bir ekonomik krizin yanı sıra siyasi istikrarsızlık ve militan saldırılarının çok tanıdık bir karışımına tanık oldu.

Ülkenin eski başbakanı ve tartışmasız en popüler figürü olan İmran Han, dolandırıcılık ve devlet sırlarını ifşa etmekle suçlanarak parmaklıklar ardında çürümekte ve Şubat ayında yapılacak seçimlere katılamamaktadır.

Geçen yıl parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasıyla iktidardan düşürülen Khan, kendisine yöneltilen suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu ve seçimlere katılmasını engellemek için kurgulandığını söylüyor, yetkililer ise bu iddiayı reddediyor.

Televizyon kanallarının Khan'ın konuşmalarını yayınlaması yasaklandı ve Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) partisinden pek çok çalışma arkadaşı tutuklandı.

Pakistan'ın firari eski başbakanı Navaz Şerif, yaklaşık dört yıl süren sürgünün ardından Ekim ayında Güney Asya ülkesine dönerek tutuklanmaktan kurtuldu ve ülkenin zaten gergin olan siyasi ortamını daha da karıştırarak pek çok kişinin onun bir kez daha en tepedeki koltuk için teklif verdiğine inanmasına yol açtı.

Bu arada ülke, ekonomik belirsizlik ve sıklaşan militan saldırılarından milyonları riske atan iklim felaketlerine kadar artan zorluklarla karşı karşıya ve yeni liderlik için toparlanmaya giden zorlu bir yol için zemin hazırlıyor.

Tufts Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde yardımcı doçent ve Neubauer öğretim üyesi olan Fahd Humayun, "Siyasi ve ekonomik belirsizlik el ele gidiyor," diyor.

"Şüpheli seçimlerle iktidara gelecek herhangi bir hükümetin zayıf bir zeminde olması ve siyasi bekası için orduya dayanması muhtemel olmakla kalmayacak, aynı zamanda çok ihtiyaç duyulan sermaye girişlerini çekmesi de pek mümkün olmayacaktır."

Hindistan

Genellikle dünyanın en büyük demokrasi deneyi olarak adlandırılan Hindistan'ın, Başbakan Narendra Modi'nin iktidarda nadir görülen bir üçüncü dönem elde etmesini sağlayacak devasa bir seçim için ilkbaharda sandık başına gitmesi bekleniyor.

Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) popülist lideri, İndira Gandhi'nin ülkeyi demir yumrukla yöneterek otokrasiye doğru ittiği 1970'lerden bu yana görülmemiş bir şekilde Hindistan'ın demokratik kurumları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı.

Ancak dünya sahnesinde Hindistan belki de hiç bu kadar önemli olmamıştı.

Bu yıl Avustralya ve ABD'ye diplomatik geziler düzenleyen Modi, kendisini ülkeyi modern bir süper güç olarak sağlamlaştıran bir devlet adamı olarak tanıtıyor. Ve 2023 yılı Hindistan'ın 1,4 milyarlık nüfusu için dikkate değer bir yıl oldu.

Bu yıl Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olurken, bir önceki yıl da eski sömürgeci hükümdarı İngiltere'yi geride bırakarak dünyanın beşinci büyük ekonomisi haline geldi.

Ağustos ayında Hindistan bir keşif aracını Ay'a yumuşak iniş yaptırarak tarihe geçti ve dünyada bunu başaran sadece dördüncü ülke oldu - ve haftalar sonra güneşi incelemeye adanmış ilk uzay aracını fırlattı.

Ülke Eylül ayında 20'ler Grubu'na (G20) ev sahipliği yaparak, siyasi çalkantıların arttığı bir dönemde Yeni Delhi'ye liderliğini ülke sınırlarının ötesine taşıma fırsatı sundu.

Yine de, yaklaşık on yıl önce ilk kez seçilmesinden bu yana, eleştirmenler dünyanın en büyük demokrasisinin bir zamanlar laik ve demokratik olan kuruluş ahlakının endişe verici bir hızla çöktüğünü, azınlıkların BJP'nin çoğunlukçu politikaları altında zulüm gördüğünü ve hükümete yönelik herhangi bir eleştirinin sansür ve sert cezalarla karşı karşıya kaldığını söylüyor.

Modi'ye karşı, ülkenin ana muhalefeti Hindistan Ulusal Kongresi'nin de dahil olduğu 26 siyasi partiden oluşan ve INDIA olarak bilinen yeni bir ittifak var.

Ancak seçmen duyarlılığının en son göstergesi olan Aralık ayındaki kilit eyalet seçimlerinde Kongre partisi dört bölgesel oydan üçünü kaybederek Modi ve BJP'sine destek verdi.

Seçim yaklaştıkça analistler Hindistan siyasetinin öngörülemez olduğunu ve partiler önümüzdeki aylarda kampanyaya hazırlanırken çok şeyin değişebileceğini söylüyor.

"İnsanlar Modi'ye karşı bir meydan okuma olacağını, muhalefet partilerinin birlikte hareket edebileceklerini umuyor. Üç ay önce bile mümkün görünen bu hayal şimdi daha zor görünüyor," diyor Asya Toplumu Politika Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan C. Raja Mohan, Asya Toplumu ile yakın zamanda yaptığı bir konuşma sırasında.

"Ancak altı ay bile siyasette uzun bir süredir."

Sri Lanka

Yaklaşık iki yıl önce Sri Lanka'nın o zamanki Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkenin 73 yıldır yaşadığı en kötü ekonomik krizden kendisini sorumlu tutan öfkeli protestocuların konutunu basması üzerine ülkesinden kaçmak zorunda kalmıştı.

Enflasyonun yükselmesi ve yabancı rezervlerin azalmasıyla milyonlarca kişinin gıda, yakıt ve ilaç alamaz hale gelmesinin ardından 22 milyonluk iflas etmiş bir ülkeyi küresel spot ışıklarının altına iten protesto hareketi için olağanüstü bir andı.

Rajapaksa görevinden istifa ederek mevcut Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin görevi devralmasının önünü açtı.

Eylül ayından önce yapılması beklenen seçimlerde Wickremesinghe, Uluslararası Para Fonu'ndan çok ihtiyaç duyulan bir kredinin alınmasına yardımcı olduktan ve mali büyümeyi sağlamak için bütçede kapsamlı reformlar yaptıktan aylar sonra ikinci bir dönem için aday olacak.

Sri Lanka'da 2018'den bu yana genel seçim yapılmadı ve Wickremesinghe ekonomik kriz nedeniyle seçimleri defalarca erteledi.

Ekonomi ve ülke halkı toparlanırken, seçim tarihi henüz açıklanmadı ve 2024'ün ülke halkının gelecekteki liderini belirleyeceği yıl olup olmayacağını göreceğiz.

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Kaynak: edition.cnn.com