2024'te gelecek en heyecan verici yeni trenler

Peki bu demiryolu rönesansına ne sebep oluyor?

Giderek kentleşen küresel nüfusumuz, kent içinde ve kentler arasında iyi bir mobilite talep ediyor. Birçoğumuz aynı zamanda sıkışık otoyolların veya kısa mesafeli uçak yolculuklarının yarattığı sefalete karşı hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir alternatif arıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, 21. yüzyılın ikinci yarısında hareket etmemizi sağlayacak yeni altyapılara milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Ancak trenler günlük işe gidip gelmekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Birçok gezgin için en iyi tren yolculukları başlı başına bir destinasyon, İsviçre Alplerinin 360 derecelik panoramasını sunan bir vagondan ikonik Venedik Simplon-Orient-Express gibi süper lüks bir "raylar üzerindeki otele" kadar uzanan unutulmaz bir deneyimdir.

İşte 2024 yılında binebileceğiniz en iyi yeni trenlerden bazıları.

Paris'ten Berlin'e gece - ya da gündüz

Avrupa'nın en çok ziyaret edilen iki başkenti arasındaki bağlantılar geleneksel olarak oldukça zayıftı ve 1990'lardan bu yana doğrudan tren seferleri yapılmıyordu. Ancak bu durum ÖBB (Avusturya Federal Demiryolları) tarafından işletilen doğrudan bir gece treninin hizmete girmesiyle değişti.

Başlangıçta Strazburg ve Frankfurt üzerinden haftada üç kez çalışan "Nightjet" bağlantısı, 2024 sonbaharında gece seferlerine geçerek iş seyahatinde olanlar ve turistler için yüksek kaliteli bir doğrudan hizmet sunacak.

Diğer yeni Nightjet rotalarında olduğu gibi talebin yüksek olması bekleniyor. Koltuklar sadece 33 dolardan, yataklı kabinler ise kişi başı 105 dolardan başlıyor.

SNCF (Fransa'nın devlet demiryolu şirketi), 2024 yılında yolculuğu yaklaşık yedi saatte tamamlayan doğrudan bir TGV yüksek hızlı trenini tanıtmak için Alman mevkidaşıyla birlikte çalıştığı için Paris-Berlin de gündüz bağlantısı kazanacak gibi görünüyor. Yıl sonuna doğru bu konuda haber bekliyoruz.

İtalya'nın yeni süper lüks treni

Beklenenden bir yıl sonra, İtalya'nın görkemli yeni süper lüks treni "Orient Express - La Dolce Vita" ilk yolcularını 2024 yılında karşılayacak.

Fransız otel grubu Accor tarafından tasarlanan tren, Venedik Simplon-Orient-Express'in geleneksel Belle Epoque tarzından vazgeçerek 1960'ların İtalyan dekorunu, sanatını ve mimarisini kutlayan iç mekanların yanı sıra efsanevi Riva Aquarama gibi lüks motorlu teknelerden esinlenen bir dış görünümle tasarım bilincine sahip gezginleri hedefliyor.

İtalyan Alpleri, Venedik ve Roma'dan güneydeki Matera ve Palermo'ya kadar ülkenin sayısız tarihi hazinesini sergileyen altı düzenli güzergahta İtalya'yı kuzeyden güneye kat edecek. Sicilya'ya yapılacak yolculuklar, Avrupa'nın son yolcu treni feribotuyla Messina Boğazı'nda unutulmaz bir atlayışı da içerecek.

Hiper lüks 11 vagonlu trende canlı müzik ve oyunların yer aldığı şık bir "Bar Vagonu", ahşap kaplı 12 lüks kabin ve çift kişilik yatak, kanepe, koltuklar ve özel banyoyla tamamlanan 18 ana süit yer alacak.

Yolcular gemide İtalyan gastronomisinin, yöresel ve mevsimlik ürünlerin ve en iyi şarapların tadına bakarak beş yıldızlı hizmetin keyfini çıkaracak.

Roma'dan kişi başı yaklaşık 2.000 dolardan başlayan bir ya da iki gecelik altı güzergâhla açılan gemiye daha sonra Paris, İstanbul ve Hırvatistan'ın Adriyatik Kıyısındaki Split'e giden uluslararası rotalar da eklenecek. Her seyahatte yer bulan şanslı 62 kişi için harika bir deneyim olacağa benziyor.

Yataklı vagonla Brüksel'den Prag'a

Avrupa'da gece trenlerine olan talebin arzı çoktan geride bırakmasıyla birlikte, birkaç iddialı girişim heyecan verici yeni rotalar sunma planlarını açıkladı.

Belçika-Hollanda ortaklığı European Sleeper 2023 yılında raylara indi ve Mayıs 2024'te Brüksel-Berlin trenini Dresden ve Prag'a uzatarak Batı ve Orta Avrupa'daki şehirler arasında çok ihtiyaç duyulan doğrudan bir bağlantı sağlayacak.

Kıtanın turistik merkezlerinden dördünü birbirine bağlayan trenin koltukları ve yatakları, özellikle sırt çantalı gezginler için en yoğun yaz aylarında şimdiden yüksek talep görüyor. Yenilenen vagonlarda, şarj noktaları ve WiFi gibi modern özelliklerin yanı sıra farklı bütçelere sahip gezginlere yönelik uyku bölmeleri, kuşetli yataklar ve yatar koltuklar bulunuyor.

European Sleeper'ın Brüksel merkezi aynı zamanda İngiliz ve Fransız gezginlere Belçika'nın başkentindeki Eurostar uluslararası trenleriyle kolay bağlantılar sayesinde orta Avrupa şehirlerine daha kolay ulaşma fırsatı sunuyor.

Pompeii'ye yüksek hız

Milattan sonra 79 yılında volkanik bir patlamayla yerle bir olan Güney İtalya'daki Roma kenti Pompeii'yi yılda dört milyondan fazla kişiziyaret etmektedir. Toplu taşıma kullananlar için bu her zaman kolay bir yolculuk olmamış, Napoli'de ulusal ağ trenlerinden köhne, modası geçmiş yerel transit, kötü şöhretli Circumvesuviana trenlerine geçiş gerektirmiştir.

Ancak bu durum 2024 yılında, Roma'dan sadece iki saat süren haftalık doğrudan yüksek hızlı bağlantı ile değişiyor. Ulusal demiryolu şirketi Trenitalia, muhteşem Frecciarossa (Kırmızı Ok) yüksek hızlı trenlerini kullanarak 2023'teki bir denemenin ardından bağlantıyı genişletti.

Hat, 2023'te olduğu gibi ayda bir gün çalışmak yerine, artık haftada bir kez daha uygun bir şekilde çalışacak. Roma'dan sabah 9'dan hemen önce hareket eden bu yolculuk, ziyaretçilere Pompeii'yi keşfetmek için sekiz saat ve geç bir akşam yemeği için akşam 9'da Roma'ya dönme imkânı tanıyor.

Zamandan tasarruf etmek için giriş biletleri ve bilgiler trende mevcuttur ve özel servis otobüsleri yolcuları istasyondan harabelere kadar hızlandırmaktadır.

Kötü haber mi? Tren sadece Pazar günleri ve belirli resmi tatillerde çalışmaktadır.

Madrid'den Paris'e (hızlı) bir şekilde

Pireneler'in altından geçen yeni yüksek hızlı bağlantılara milyarlarca dolar yatırım yapılmasına rağmen, İspanya ve Fransa arasındaki sınır ötesi demiryolu hizmetleri şu anda günde sadece birkaç trenle yetersiz kalıyor.

Bu durum, İspanyol ve İtalyan tren şirketlerinin şu anda bu güzergahı işleten Fransız TGV'leriyle rekabetlerini arttırmalarıyla 2024 yılında düzelecek. İspanyol ulusal demiryolu operatörü Renfe 2023 yılında Madrid ve Barselona'dan Lyon/Marsilya'ya yeni hatlar açarken Trenitalia da 2024 yılında 249 mil/saat hızındaki Frecciarossa trenlerini kullanarak Paris-Barcelona-Madrid hattını açmayı planladığını duyurdu.

Trenitalia halihazırda Fransa ve İspanya'da başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir ve yeni Paris-Barselona güzergahı, Madrid'den yayılan çeşitli güzergahlarda Renfe ile rekabet eden ayrı Iryo operasyonu ile bağlantılı olarak genişletilmiş yüksek hızlı yolculuk fırsatları sağlayacaktır.

Trenitalia'nın ana grubu FS Italiane'nin CEO'su Luigi Ferraris'e göre, şirket aynı zamanda hızlı ve direkt trenlerin eksikliği nedeniyle şu anda havayollarının hakim olduğu yoğun bir koridor olan Fransa'nın güneyi üzerinden İspanya ve İtalya'yı birbirine bağlayan yeni demiryolu güzergahlarına da göz dikmiş durumda.

80 günde dünya turu

Dört kıta, 13 ülke ve 80 gün boyunca yedi lüks tren - demiryolu seyahati uzmanları için nihai deneyim 2024'ün sonlarında yola çıkacak.

Uzman seyahat şirketi Railbookers, dünyanın en ikonik yedi trenini kapsayan muazzam yeni bir güzergah hazırladı: Kanada'daki Rocky Mountaineer, Belmond Royal Scotsman, Venedik Simplon-Orient Express, Orta Avrupa'daki Golden Eagle Danube Express, Hindistan'daki Maharajahs' Express, Güney Afrika'daki Rovos Rail ve Güneydoğu Asya'nın en lüks treni, yeni canlandırılan Eastern & Oriental Express (aşağıya bakınız).

Railbookers CEO'su ve Başkanı Frank Marini basına yaptığı açıklamada, "Lüks demiryoluna olan talep artmaya devam ediyor ve biz de buna yanıt olarak ölmeden önce yapılacaklar listesinin en üst sırasındaki seyahati yarattık" dedi. "Seyahat programlarını birden fazla lüks treni içerecek şekilde birleştirme eğilimini gördüğümüz için, bu seyahat programını, bu ikonik trenleri içeren daha küçük, özelleştirilebilir seyahat programlarıyla birlikte özel olarak hazırladık."

Kişi başı 119.599 $'dan başlayan fiyatlarla 80 günlük seyahatin tamamına katılacak yolcular 28 Ağustos'ta Vancouver'dan yola çıkarak Avrupa, Hindistan, Güney Afrika ve Malezya'da 20'den fazla şehirden geçerek Singapur'daki nihai varış noktalarına ulaşacaklar. Oteller, bagaj transferleri, uçuşlar, yemeklerin çoğu ve tren dışı turlar seyahat uzmanları tarafından gerçekleştirilecek ve size rahatlamak ve hayatta bir kez yapacağınız bu dünya seyahatinin keyfini çıkarmak kalacak.

E&O'nun dönüşü

Dünyanın en büyük lüks tren yolculuklarından biri, dört yıllık bir aradan sonra 2024 yılında raylara geri dönüyor. Belmond'un görkemli yeşil ve altın rengi Doğu ve Doğu Ekspresi, Langkawi ve Penang'ı ziyaret etmek için kuzeye devam etmeden önce Singapur'dan Kuala Lumpur'a yaptığı yolculukta bir kez daha Malezya'nın sürekli değişen manzaralarından geçecek.

Verilen ara sırasında tren, beş yıldızlı lüks ve inanılmaz mutfağıyla ününü korumak için titizlikle yenilendi ve yeniden şekillendirildi. Trenin arka tarafındaki ikonik açık hava gözlem balkonu ve efsanevi piyano barı E&O deneyiminin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Şubat, Kasım ve Aralık 2024'te düzenlenecek olan üçlü "Essence of Malaysia" seyahatleri kişi başı 3.410 dolardan başlayan fiyatlarla gerçekleştirilecek. Ne yazık ki E&O, Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden eski rotasını henüz tekrar ziyaret etmeyecek - ancak bunun önümüzdeki yıllarda mümkün olacağı umuluyor.

Yeni nesil Nightjet

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Avusturya'nın Nightjet yataklı trenleri, on yıl önce çok az kişinin tahmin edebileceği bir şekilde, gece demiryolu seyahatlerinde bir canlanmanın katalizörü oldu. Şimdi, yeni rotalar ve 33 yeni özel yapım trenden oluşan bir filo, 2024 yılında Nightjet'in Avrupalı gezginlere sunduğu teklifi önemli ölçüde genişletecek ve geliştirecek.

Viyana ve Innsbruck'tan Hamburg'a uzanan güzergahlar 143 mil/saat hız yapabilen yeni trenlerden ilk yararlananlar olacak, ancak 2025 yılına kadar Avusturya başkentini İtalya, İsviçre, Almanya ve Fransa'ya bağlayan diğer güzergahlara da kademeli olarak yayılacaklar.

Her yeni tren, yalnız seyahat edenler için kapsül tarzı mini kab inler, en-suite duş ve tuvaletlere sahip uyku kompartımanları ve bir kafe-bar, erişilebilir kabinler, güvenli bisiklet alanları ve büyük bagaj ve kış sporları ekipmanı için alan barındıran çok işlevli bir vagon dahil olmak üzere son teknoloji iç tasarıma sahiptir.

Bu trenlerin hizmete girmesiyle Avusturya Demiryolları artık yolcu beklentilerini karşılamayan eski trenleri emekliye ayıracak, ancak trenler öncelikle ÖBB 'nin Aralık 2024'ten itibaren Zürih-Barselona dahil yeni rotalara hizmet vermek üzere Nightjet operasyonlarını genişletmesine olanak tanıyacak.

VIP tarzında Matterhorn

Zermatt'ın en yeni özel seyahat deneyimi, İsviçre'nin ikonik dağını görmek için nostaljik bir demiryolu yolculuğunu bölgenin mutfak lezzetlerinden oluşan bir ziyafetle birleştiriyor. Gornergrat Demiryolu'nun "NostalChic" treni, haftada sadece 22 misafiri deniz seviyesinden 10.170 feet yükseklikteki Avrupa'nın en yüksek açık hava demiryolu terminaline götürerek Matterhorn ve düzinelerce diğer Alp zirvesinin inanılmaz panoramik manzarasının keyfini çıkarıyor.

Zermatt'ta İsviçre içecekleri ve atıştırmalıklarıyla başlayan altı saatlik VIP deneyimi, Insta dostu fotoğraf duraklarını, Gornergrat'a giden güzel bir şekilde restore edilmiş 1960'ların dişli çarklı treninde garantili bir pencere kenarı koltuğu ve yerel bir rehber içerir. Ayrıca Zermatt ve Gornergrat arasında yer alan Riffelalp'teki dört yıldızlı Riffelhaus 1853 spa otelinde şarap eşleştirmeli dört çeşit gurme yemek de sunulmaktadır. Haftada sadece bir kez sunulan bu deneyimin ücreti kişi başı 365 dolardır.

Alternatif olarak, Zermatt'tan Gornergrat'a standart bir dönüş yolculuğu (normal bir trenle), İsviçre Seyahat Kartı sahipleri için %50 indirimle kişi başı 115 $'dır.

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Kaynak: edition.cnn.com