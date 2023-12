2024'te dört gözle bekleyeceğiniz 24 şey

2024'te dört gözle beklenecek pek çok şey var. İşte bunlardan sadece 24 tanesi.

1. Artık yıl

Miladi takvim her dört yılda bir, dünyevi kalıplarımız ile göksel olayların döngüsü arasındaki hafif uyumsuzluğa uyum sağlamak için kendini ayarlar. Kısacası, 29 Şubat bebekleri, sizin parlama zamanınız! Diğer herkes için, hayatta olmanın tadını çıkarmak için fazladan bir gün.

2. Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları

Evet, sezgileriniz doğru. Artık yıllar aynı zamanda çılgınca farklı zevk seviyelerine* sahip iki önemli etkinliğe denk geliyor. Birincisi, bu yıl Paris'te düzenlenen Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları. Breaking ya da breakdans, bu yıl ilk kez bir spor dalı olarak ortaya çıkacak ve Olimpiyatlarda ilk kez erkek ve kadın sporcular eşit sayıda temsil edilecek.

*Diğeri ise, breakdans ve cinsiyet eşitliği ile çok daha eğlenceli olacağı konusunda muhtemelen hepimizin hemfikir olduğu ABD Başkanlık seçimleri.

3. Yeni filmler

Başka hiçbir şey plana uygun gitmiyor gibi göründüğünde, her zaman sinemanın büyüsüne güvenebiliriz. (Grev olmadığını varsayarsak. Ya da pandemi. Ya da yayın devleri arasındaki çekişmeler). 2024 yılında merakla beklenen filmler şunlar olacak:

- "Mean Girls: Müzikal" 12 Ocak'ta

- "Dune: İkinci Bölüm" 1 Mart'ta

- "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" 24 Mayıs'ta

- "Ters Yüz 2" 14 Haziran'da

- "Wicked Bölüm 1" 27 Kasım'da

4. Tam güneş tutulması

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın bazı bölgeleri 8 Nisan'da tam güneş tutul masına sahne olacak. 2017'deki tutulma çılgınlığından hatırlayacağınız üzere, tam güneş tutulmaları Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçerek Güneş'in yüzünü tamamen kapatmasıyla meydana gelir. Tutulmanın doğrudan yolu dışında kalan gökyüzü gözlemcileri, yine de çok güzel olan kısmi bir güneş tutulması görebilecekler.

Bu, 2044 yılına kadar tam güneş tutulması yolunun ABD üzerinden son geçişi olacak.

5. Ay'a geri dönüş

Ay'da yaşanan diğer eğlenceli olaylara gelince, NASA'nın Artemis II görevi, 1972'de Apollo programının sona ermesinden bu yana ilk kez insanları Ay'ın yörüngesine geri götürecek. Aralarında ilk siyahi astronot ve ilk kadın astronotun da bulunduğu dört astronot Ay'ın yüzeyine çıkacak. Ay yüzeyinde yürüyen sadece 12 kişiden oluşan seçkin bir kulübe katılacaklar.

NASA, bu görevin insanları Ay'da uzun vadeli bir varlık oluşturma yolunda bir adım daha ileri götüreceğini ve diğer yetenek ve mekanizmaları test edeceğini söylüyor. Fırlatma Kasım ayında yapılacak ve herkesin bu konuda heyecanla uğuldayacağına bahse girebilirsiniz.

6. Yeni TV ve eski favoriler

Aya gidemeyecek olanlarımız için, yeni ve geri dönen bir dizi dizi iyi bir teselli. Yeni teklifler şunları içeriyor:

- "Bay ve Bayan Smith" Amazon Prime'da, 2005 yapımı Brangelina filminin seksi ve şiddet dolu havasını serileştirilmiş bir hikayeye dönüştürmeyi vaat ediyor.- "Avatar: Son Hava Bükücü" Netflix'te, sevilen animasyon dizisinin canlı aksiyon yeniden yapımı.- "Shōgun" FX/Hulu'da, feodal Japonya'da geçen ve James Clavell'in 1975 tarihli ikonik romanını hayata geçiren bir drama.- "A Knight of the Seven Kingdoms: "A Knight of Seven Kingdoms: The Hedge Knight" Max'te, isteseler de istemeseler de GoT hayranlarını kendine bağlayacağı kesin olan bir başka "Game of Thrones" prequel'i.

Ayrıca geri dönen favorilerle de yeniden bir araya geleceğiz:

- "Bridgerton" Netflix'te 3. Sezonuyla geri dönecek (Polin yükseliyor!) - "House of the Dragon" ikinci ateşli sezonu için HBO'ya geri dönecek - "The Bear" FX/Hulu'da üçüncü sezonunu hazırlayacak - "Curb Your Enthusiasm" Max'te 12. ve son sezonu için geri dönecek.

Hepsini aldın mı? Git bir kalem al! Parlak yeni 2024 planlayıcınız bunun için.

7. Mickey halka açılıyor (bir nevi)

Yeni bir yıl daha, telif hakkıyla korunan eserlerin kamu malı olması anlamına geliyor; bu da onları kullanmak, paylaşmak ve karıştırmak için çok daha fazla özgürlük demek. Bu yılın kamu malı yenileri 1920'lerden geliyor. Gösterinin uzun zamandır beklenen yıldızı, Mickey ve Minnie Mouse'u - ya da en azından onların erken bir versiyonunu - tanıtan 1928 Disney filmi "Steamboat Willie".

Diğer gelenler arasında J.M. Barrie'nin romanı "Peter Pan" ve A.A. Milne' nin Tigger karakterini tanıtan "The House at Pooh Corner" yer alıyor. Daha olgun izleyiciler için DH Lawrence'ın "Lady Chatterly's Lover" adlı eseri bulunmaktadır.

Kamu malı olan şarkılar arasında "Mack the Knife", "I Wanna Be Loved By You" ve Cole Porter'ın "Let's Do It (Let's Fall in Love)" - belki de tarihte pirelerden bahseden tek aşk şarkısı.

8. Facebook 20 yaşına girdi

Evet, Mark Zuckerberg ve Harvard'dan bazı sınıf arkadaşları, o zamanki adı TheFacebook olan sosyal oyun değiştiricilerini Şubat 2004'te kurdular. Herhangi bir yetişkinin kendisini 5,000 yaşında hissetmesini sağlamanın yanı sıra, sosyal ağ sitelerinin büyükbabasının (üzgünüm, MySpace) 20. yıldönümü BBC'den bir belgesel diziyi de hak edecek. Hayatınızda DAHA FAZLA Facebook'a ihtiyacınız olursa diye.

9. Yeni bir kolej futbolu playoff resmi

Bu, kolej futbolu hayranları için gerçekten heyecan verici. 2024 sezonu yeni, 12 takımlı bir playoff ile sonuçlanacak - her yıl çok fazla çekişme ve tartışmaya neden olan mevcut dört takımlı yapıdan büyük bir yükseltme. Bundan böyle, en üst sıradaki konferans şampiyonları ve en üst sıradaki altı takım playoff'a katılma hakkı kazanacak.

Elbette herkes bu yeni format üzerinde hemfikir olacak ve kimse kendini küçümsenmiş hissetmeyecek ve geniş konferanslar ve yarışmacılar ağı tatmin edici birkaç taneye indirgenecek! Hayır, gerçek playoff maçları Ocak 2025'e kadar oynanmayacak, ancak kolej futbolu dünyası ilk başlama vuruşundan itibaren bunu konuşacak.

10. Yeni müzik

2024 yılı kulaklarımıza "This is Me ... Now" da dahil olmak üzere yeni bir müzik mahsulü getirecek. Now," Jennifer Lopez'in 20 yıldan uzun bir süre sonra çıkardığı ilk stüdyo albümü. İkonlardan bahsetmişken, Green Day 14. stüdyo albümleri "Savior "ı yayınlayacak. Ayrıca Usher, Cardi B., Dua Lipa ve daha fazlasından yeni müzikler bekleyebiliriz.

11. Yeni turlar

Görünüşe göre 2024 'te herkes ve anneleri yollarda olacak - evet, sonbaharda daha fazla gösteri için Kuzey Amerika'ya dönmeden önce önümüzdeki ilkbahar ve yaz Asya ve Avrupa'da çalacak olan Taylor Swift de dahil.

Geçmişe dönmek ister misiniz? Billy Joel, Stevie Nicks, blink-182 ve Bruce Springsteen turneye çıkıyor. Sonra, bazı country devlerimiz var: George Strait ve Chris Stapleton birlikte sahneye çıkacaklar, ki bu çok popüler olmalı. Lainey Wilson merakla beklenen "Country's Cool Again" turnesine başlayacak. Kenny Chesney, Jason Aldean ve country dünyasının diğer büyük isimleri listeyi tamamlıyor.

Ama gerçekten 90'lara geri dönmek istiyorsanız, Creed "Summer of '99" turnesi için bir değil, iki gemi turunun başını çekiyor. Belli ki biletler tükenmiş. Ama ruhen orada olabilirsiniz.

12. Daha fazla tarihi yıldönümü

Facebook'un 20 yılını inceledikten sonra, Amazon'un 30 - evet, OTUZ - yılını düşünmeye başlayabilirsiniz. Şirket 1994 yılında "Cadabra" adıyla kuruldu. 2024 aynı zamanda Sivil Haklar Yasası'nın 60. yıldönümü, Kış Olimpiyatları'nın 100. yıldönümü ve Eyfel Kulesi'nin açılışının 135. yıldönümü.

13. Yeni kitaplar

Sanki "Okunacaklar" listemizde daha fazla kitaba ihtiyacımız varmış gibi, 2024 yılı bizi "Yalanlar ve Düğünler" ile Asya'nın aşırı zenginlerinin hayatlarına geri götüren "Çılgın Zengin Asyalılar" yazarı Kevin Kwan gibi edebiyat yıldızlarının yeni kitaplarını getirecek.

Fantezi yazarı Sarah J. Maas'ın hayranları ise "Crescent City" serisinin üçüncü kitabı "House of Flame and Shadow" için gün sayıyor olacak.

Açıkçası tüm günü gelecek kitaplar hakkında konuşarak geçirebiliriz, bu yüzden işte fantezi severler, romantizm severler ve anı meraklıları için bazı listeler (Crystal Hefner'dan Hugh Hefner'ın karısı olduğu zaman hakkında gelen bir tane de dahil).

14. Endonezya için yeni bir başkent

Sıkışıklık, aşırı nüfus artışı ve iklim değişikliği kaygıları Endonezya'nın başkentini, denize gömülmekte olan Cakarta'dan Borneo Adası'ndaki ormanlarla kaplı bir bölgeye taşıma kararı almasına yol açtı. Yeni başkent Nusantara ya da Endonezya dilinde "takımadalar" olarak adlandırılacak. Tüm süreç 2019'da başlamış ve tamamlanması on yıllar alacak olsa da (sonuçta on milyonlara ev sahipliği yapan koca bir şehir), resmi geçişin 2024'te yapılması bekleniyor.

15. Katolik inancına yeni bir bakış

2024 yılında Katolik Kilisesi'nin "SinodaliteSinodu" (sinodalite temelde Katolik liderliğinin sinerji versiyonudur) olarak adlandırılan üç yıllık toplantı dizisi sona erecek. Bu aslında dikkat edilmesi gereken bir konu, çünkü meclis kadınların kilise liderliğindeki rolü ve eşcinsel evliliklerin kutsanması gibi büyük konuları tartışıyor. Meclis, dünyanın en büyük dinlerinden biri için liberal bir lider olarak görülen Papa Francis tarafından talep edildi.

16. Daha fazla (faydalı) yapay zeka

Yapay zekanın korkunç müzikler, tekinsiz vadi sanatı ve lanetli tığ işi projeleri üretebileceğini zaten biliyoruz, ancak günlük insanlar için yararlı şeyler yapabilir mi? Uzmanlar yapay zekanın 2024'ün en büyük teknoloji trendi olacağını söylüyor, ancak asıl soru şirketlerin, mucitlerin ve araştırmacıların bu teknolojiyi nasıl kullanacağı.

Tahminler arasında Siri veya Alexa'yı geride bırakabilecek bir sonraki seviye yapay zeka asistanları, yapay zeka destekli yatırım araçları, gerçek zamanlı dil çevirisi ve kolaylaştırılmış yazılım geliştirme yer alıyor.

17. Yeni video oyunları

2024'teki oyuncular kendilerini kaptıracakları yeni oyunları seçmekte zorlanacaklar. Yeni "Final Fantasy" enstalasyonu "Final Fantasy VII Rebirth" listenin başında yer alacak gibi görünüyor.

Digital Trends ayrıca oyun dünyasının yeni ve ilginç bir yönüne de dikkat çekiyor: interaktif belgesel. "Llamasoft: The Jeff Minter Story", oyuncuları ünlü geliştirici Jeff Minter'ın 40 oyununa götürerek bu mecrayı keşfedecek ve aynı zamanda pikselli orijinallerin tarihini ve irfanını koruyacak.

18. Meksika'da tarihi bir seçim

Başkanlık seçimlerinin yorucu, stresli ve sevinçle beklenecek bir şey olmadığını söylemek partizanca bir şey değil. ABD'deki 2024 kampanyası pek çok seçmeni heyecanlandıracak gibi görünmüyor.

Ancak yanı başımızdaki Meksika'daiki kadının ülkenin bir sonraki başkanı olmak için yarıştığı ilginç bir seçim var - tarihi bir ilk. Müesses nizamın adayı Claudia Sheinbaum, Mexico City'nin eski belediye başkanı ve Meksika'nın mevcut başkanı Andrés Manuel López Obrador'un ideolojik halefi olarak görülüyor. İsyancı rakibi Xóchitl Gálvez ise kırsal kökenli bir mühendis ve Meksika'yı yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya zorluyor.

19. İnanılmaz sanat

Washington, D.C.'deki Ulusal Sanat Galerisi ve Paris'teki Musée d'Orsay, ilk Empresyonist sanat sergisinin 150. yıldönümünü kutlamak üzere mutlaka görülmesi gereken bir fantezi için işbirliği yapıyor. "Paris 1874: Empresyonist Hareket" adlı sergi her iki müzede de gerçekleştirilecek ve Renoir, Monet ve Degas gibi büyük sanatçıların 130 eserine yer verilecek. İkili etkinliğin organizatörleri, serginin 19. yüzyıldaki bu tarihi sergiye yakından atıfta bulunacak şekilde tasarlandığını belirtiyor.

20. Sıtmada çığır açan buluşlar

Yeni bir sıtma aşısının 2024 yılında birçok Afrika ülkesine dağıtılması ve kıtada her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan bir hastalıkla mücadelede yeni bir silah olması bekleniyor. R21/Matrix-M aşısı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ikinci sıtma aşısıdır ve birincisinden daha yüksek bir etkinliğe sahiptir.

21. Aslında yararlı olan sivrisinekler

Kar amacı gütmeyen Dünya Sivrisinek Programı'nın ülkenin kentsel alanlarına modifiye edilmiş sivrisineklerin salınması için on yıllık bir program başlatacağı Brezilya'ya bir başka büyük halk sağlığı atılımı geliyor olabilir. Bu sivrisinekler virüs bulaştırmalarını engelleyen bir bakteri taşıyor. Bu sayede zaman içinde milyonlarca insan dang humması gibi ölümcül ve önlenebilir hastalıklardan kurtulabilir.

22. Pandemik ilerleme

Uzmanlar, Covid vakaları ve yeni varyantlar söz konusu olduğunda 2024'ün çok fazla normallik getirmeyeceğini tahmin ediyor, ancak iyi haberler de var. Araştırmacılar uzun Covid'in şifresini çözmeye yaklaşabilir ve muhtemelen yeni aşıların ortaya çıktığını göreceğiz. Ayrıca grip ve Covid korumasını tek bir aşıda birleştiren yeni bir aşı da görebiliriz.

23. Daha iyi bir iş piyasası

Olumlu bir ekonomik öngörü mü? Şimdi yeni bir şey var. Yavaşlayan enflasyon ve borsa için iyi bir görünüm, bazı ekonomi uzmanlarının 2024 yılında daha iyi bir iş piyasası öngörmesine yol açtı. Bu ve diğer olumlu işaretlerin güveni ve yatırımları artıracağı, bunun da çok ihtiyaç duyulan iş fırsatlarına yol açabileceği düşünülüyor.

24. Yeni bir gün

Elbette, bu sadece takvimdeki bir değişiklik. Ve 2024 şüphesiz kötü haberlerden payını alacak. Ancak yeni bir yıl psikolojik olarak temiz bir sayfa açar.

Belki de çağların gelişini ve gidişini kontrol edemesek de, kendi mutluluğumuz üzerinde en azından biraz kontrol sahibi olduğumuzu hatırlatır. Düşündüğümüzden daha dirençliyiz ve 2024 ne getirirse getirsin, bununla birlikte yüzleşeceğiz.

Kaynak: edition.cnn.com