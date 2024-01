2024'te değişmesi en muhtemel 10 Senato koltuğu

Neden mi? Harita yüzünden. Demokrat Senatör Joe Manchin 'in Batı Virginia'da yeniden aday olmama kararı, 2024 oyun alanının Cumhuriyetçiler için ne kadar avantajlı olduğunun altını çizdi. Ancak Başkan Joe Biden 'ın yeniden seçilmesi, eşit olarak bölünmüş bir mecliste başkan yardımcısının eşitliği bozucu rolü nedeniyle Senato Demokratlarına hafif - hafif vurgusu - bir avantaj sağlayacaktır.

GOP'un Senato'nun kontrolünü ele geçirmesi için - Beyaz Saray'ı hangi partinin kazandığına bağlı olarak - yalnızca bir ya da iki sandalye kazanması gerekiyor. Batı Virginia uzun zamandır Senato'nun el değiştirmesi en muhtemel eyalet olarak görülüyordu ve Manchin'in ayrılmasıyla Cumhuriyetçilerin bu eyaleti almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dikkatler Demokratların savunduğu diğer iki kırmızı eyalete kaymış durumda: Montana ve Ohio, sırasıyla ikinci ve üçüncü en yüksek ihtimal. (Sıralamalar CNN'in raporlarına, bağış toplama rakamlarına ve eyaletlerin ve adayların nasıl performans gösterdiğine ilişkin geçmiş verilere dayanmaktadır).

Bu yıl Senato'nun kontrolü için yapılacak yarış çok önemli bir siyasi sınav olacak: Yarışlar o kadar ulusallaştı mı ki, önemli olan tek şey sıralamanın başı - ve yarışı etkileyen faktörler - mi? (Bu durum, kilit Senato yarışlarına ev sahipliği yapan beş eyalet ile başkanlık mücadelesinin yaşandığı bölgeler arasındaki örtüşme nedeniyle bu yıl özellikle önemli). Yoksa tek tek adaylar, girdikleri yarışlar ve yerel konular da aynı derecede önemli mi? Bu sorunun cevabı büyük olasılıkla meclisi kimin kazanacağını belirleyecek.

Demokratlar, Senato'da el değiştirme ihtimali en yüksek 10 koltuğun yedisini savunuyor. Sekizinci sırada yer alan Arizona'da ise bir zamanlar Demokrat olan bağımsız Senatör Kyrsten Sinema, hala eski partisiyle ittifak yapıyor ve yeniden aday olup olmayacağını henüz açıklamadı. Manchin'in kararı, bu listedeki tek iki Demokrat hedef olan Teksas ve Florida'yı partinin 2024 stratejisinde çok daha öne çıkaran bir etki yarattı.

Batı Virginia'nın Demokratlar için haritadan silindiğini varsayarsak, Senato'nun kontrolünü ellerinde tutmaları için gerçekleşmesi gerekenler şunlar olabilir: Kalan tüm koltuklarını koruyabilir ve başkanlığı ellerinde tutabilirler (50-50 Senato'da başkan yardımcısının eşitliği bozan oyu nedeniyle); kalan tüm koltuklarını koruyabilir, başkanlığı kaybedebilir ama Florida ya da Teksas'ı alabilirler; ya da bir koltuk daha kaybedebilir, başkanlığı kazanabilir ve hem Florida hem de Teksas'ı alabilirler. Başkanlığı kaybederken bu eyaletlerden herhangi birini almak, Demokrat Senato adayının üst sıralardaki adaydan önemli ölçüde daha iyi performans göstermesi gerektiği anlamına gelecektir.

Matematik ürkütücü. Özellikle de birçok ulusal ve kararsız eyalet anketi Biden 'ın varsayımsal bir rövanşta selefi ve şu anki GOP lideri Donald Trump'ın gerisinde kaldığını gösterirken.

Meclisin kontrolünün bağlı olduğu Demokrat senatörlerin - özellikle de Montana'dan Jon Tester ve Ohio'dan Sherrod Brown'ın - kendilerini başkanlık yarışından mümkün olduğunca uzak tutmaları gerekiyor. Her ikisi de kendi ülkelerinde bireysel markaları olan köklü görevliler, ancak bunun geçmişte yaptıkları gibi eyaletlerindeki partizan eğilimi değiştirmeleri için yeterli olup olmayacağını göreceğiz.

Demokratlar da Sens'i nasıl yenebileceklerini açıklamak için aynı argümanı -partizanlık yerine kişiliğin öne çıkması- kullanıyorlar. Florida'da Rick Scott ve Teksas'ta Ted Cruz. Ancak bu eyaletler yıllardır Demokratlardan kaçan pahalı eyaletler ve buralara yatırım yapmak kaynaklarını savundukları koltuklardan başka yerlere aktarabilir.

Demokratlar için bir umut ışığı varsa o da Ulusal Cumhuriyetçi Senatörlük Komitesi'nin genel seçimlerde daha güçlü olduğunu düşündüğü bir adayın arkasına erkenden desteğini koyma stratejisine rağmen GOP önseçimlerinin canlanıyor olması. Böyle çekişmeli bir ön seçim Batı Virginia'da daha az önem taşıyor. Ancak Montana'da bölücü bir GOP yarışı gerçek bir olasılık ve Ohio, Nevada ve Michigan'da kalabalık alanlar var. Wisconsin'de GOP, ilk tercihi olan aday adayını kaçırdı ve zengin bir işadamının yarışa girmesini bekliyor. Arizona'daki Senato koltuğu için Cumhuriyetçilerin önde giden adayı ateşli bir seçim inkarcısı. Sadece Pennsylvania'da GOP bir iç savaştan kaçınarak adayının Demokrat görevdeki aday ile başa baş gitmesine izin verdi. Ancak GOP'un, bazıları şimdiye kadar çok fazla incelemeye tabi tutulmamış olan zengin adayları işe alma stratejisinin işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz.

Seçim yılı başlarken izlenmesi gereken birkaç önemli nokta var. 2023'ün son çeyreğine ait bağış toplama raporları bu ayın sonunda açıklanacak. Demokratlar bağış toplama ivmelerini sürdürebilecekler mi? Zengin GOP üyeleri anlamlı bir şekilde kendi kendilerini finanse edebiliyor mu? Cumhuriyetçiler Wisconsin'de bir aday çıkarabilecek ve ön seçimlerini nihai adaylarına en az zarar vererek tamamlayabilecek mi?

Bu sıralamalar, yıl boyunca daha fazla veri elde ettikçe güncellenecektir.

Şimdilik, işte değişmesi en muhtemel 10 Senato koltuğu:

1. Batı Virginia

Batı Virginia Demokrat Senatörü Joe Manchin

Demokrat Senatör Joe Manchin'in yeniden aday olmama kararı, Trump'ın iki kez yaklaşık 40 puan farkla kazandığı bir eyalette partisinin bu koltuğu elinde tutma şansını yok etti.

Cumhuriyetçiler, Vali Jim Justice ya da ABD Temsilcisi Alex Mooney'i aday göstererek koltuğu almak için iyi bir konuma sahipler. Mooney ve kongre üyesini desteklemek için milyonlar harcama sözü veren Club for Growth Action'daki müttefikleri, eski bir Demokrat olan Justice'i Biden ve partisine bağlamaya çalışıyor.

Conservative Americans PAC adlı bir grup ise Mooney'in Maryland kökenlerine vurgu yaparak ve kulübün Trump'a da karşı çıktığına dikkat çekerek ona karşılık veriyor. Justice, hem Ulusal Cumhuriyetçi Senatörlük Komitesi'nin hem de bu koyu kırmızı eyalette önemli bir ağırlığı olan Trump'ın desteğine sahip.

2. Montana

Montana'dan Demokrat Senatör Jon Tester

Demokrat Senatör Jon Tester'ın yeniden seçilme mücadelesi, daha önce üç kez testten geçen güçlü markalara sahip görevdeki isimlerin eyaletlerindeki partizanlığa karşı koyup koyamayacağının en büyük göstergesi olacak.

Cumhuriyetçiler Tester'ın karşısına çıkaracakları aday konusunda oldukça hevesli. Emekli Deniz Komandosu Tim Sheehy, yayına çıkmakta ve seçmenlere kendini tanıtmakta hızlı davrandı ve kampanyası, ABD Temsilcisi Matt Rosendale'e karşı varsayımsal bir ön seçimde yeni gelen politikacının konumunu güçlendirmekle övünüyor. Yakın zamanda yayınlanan bir reklam Sheehy'nin askerlik hizmetini öne çıkarırken Tester'a (ve Biden'a) "bizi güvende tutmak için fazla liberal" oldukları gerekçesiyle saldırıyor. Sheehy ayrıca kendisini destekleyen bir süper PAC'a da sahip.

Ancak Minnesota yerlisi, Ağustos ayında sağlık hizmetlerini "tamamen özelleştirme "ye döndürmek istediğine dair yaptığı yorumlarla ilgili bir Semafor hikayesi de dahil olmak üzere - Demokratların üzerine at ladığı - birkaç olumsuz manşetle karşı karşıya kaldı. (Sözcüsü, sigorta şirketlerine saldırdığını ve önceden var olan koşullar için korumaların yanı sıra Medicare ve Sosyal Güvenlik taahhütlerini onurlandırmayı desteklediğini söyledi).

Bu yarış aynı zamanda ulusal Cumhuriyetçilerin yeni stratejisi olan erken önseçimlerde taraf tutma konusunda da en iyi test örneğini sunuyor. 2018'de Tester'a karşı kaybeden Rosendale, NRSC'nin bu döngüde kaçınmaya çalıştığı türden bir aday. Ancak Temsilciler Meclisi Özgürlük Grubu üyesi, 11 Mart'taki son başvuru tarihinden önce aday olma konusunda giderek daha fazla ses çıkarıyor.

NRSC'nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin emeklilik duyurusunu Rosendale'e (Ekim ayında Kaliforniyalı'yı meclis başkanlığından düşürmek için oy kullanan sekiz Cumhuriyetçiden biri) saldıran bir açıklamayla kutlamasının ardından, kongre üyesi Senato'ya aday olmayı "yoğun bir şekilde düşündüğünü" söylediği bir video mesajı kaydetti. İki gün sonra, olası bir Senato adaylığını tanıtmak için Mar-a-Lago'da Trump'la karşılaştığı fotoğrafları X'te yayınladı - CNN'in bildirdiğine göre, kongre üyesi o sırada henüz kendisini desteklemediği için eski başkanı hayal kırıklığına uğrattı. (Rosendale kısa bir süre sonra bunu yaptı, ancak bu Sheehy'nin Trump'a desteğini açıklamasından aylar sonraydı).

Rosendale'e yardımcı olabilecek bir şey var mı? Henüz bağışçılarını açıklamak zorunda olmayan Last Best Place adlı bir süper PAC, canlı yayında Sheehy'ye saldırıyor. Cumhuriyetçiler bu kuruluşu Demokratların paravan grubu olmakla suçluyor. Senato Çoğunluk PAC - liderliğe bağlı Demokrat süper PAC - dahil olup olmadığı sorulduğunda yorum yapmayı reddetti.

Demokratlar Tester'ın her iki Cumhuriyetçiye karşı da kazanabileceği konusunda ısrarlı. Senatör ise, seçmenlere çiftçilik geçmişini ve kamu arazilerine, İkinci Değişiklik haklarına ve Montanalıların yaşam tarzını savunmaya olan bağlılığını hatırlatan olumlu biyografik reklamlarla yayında. Bir başka reklamda ise zehirli yanık çukurlarına maruz kalan gazilerin sağlık yardımlarını genişleten PACT Yasası üzerindeki çalışmaları tanıtılıyor.

3. Ohio

Ohio'dan Demokrat Senatör Sherrod Brown

Senatör Sherrod Brown, Trump'ın iki kez kazandığı bir eyalette yeniden seçime girecek diğer Demokrat ve bu nedenle GOP'un en önemli hedeflerinden biri. Ancak 19 Mart'taki önseçime kadar üç dönemdir görevde olan Brown, Cumhuriyetçi rakiplerinin kendi aralarındaki kavgalarını izleyecek ve her birini aşırı uç olarak nitelendirecek.

Kasım ayında Ohio'luların kürtaj hakkını garanti altına alan bir oylama önlemini ezici bir çoğunlukla onaylamasından bir gün sonra Brown'ın ekibi, Cumhuriyetçi rakiplerinin ulusal bir kürtaj yasağını destekleyeceklerini öne süren alıntılarından oluşan bir video derlemesi yayınladı.

Ulusal GOP bu yarışta taraf tutmuyor, ancak Trump geçen yılın sonuna doğru zengin işadamı Bernie Moreno'yu destekleyerek yarışa dahil oldu. Moreno aynı zamanda eyaletin diğer ABD senatörü J.D. Vance'in de desteğine sahip ve Vance 2022'deki GOP ön seçimlerinde Trump'tan destek almıştı. Moreno'nun yakın zamanda yayınladığı bir reklam filmi, eski başkanın GOP adayını övdüğü ve "Yapmamız gereken ilk şey duvarı bitirmek" dediği sözlerle açılıp kapanıyor.

Yarıştaki daha ılımlı aday olan Eyalet Senatörü Matt Dolan da reklamlarında sınır güvenliğine odaklanıyor, ancak Trump benzeri bir çağrıda bulunmuyor. Her iki adayın da önemli kişisel servetleri var - her ikisi de üçüncü çeyrekte kampanyalarına 3 milyon dolar borç verdi.

Yarıştaki tek eyalet çapında seçilmiş yetkili olan Ohio Dışişleri Bakanı Frank LaRose, kampanyaya daha önemli bir konumda başladı. Ancak rakipleri, Kasım ayındaki kürtaj hakları referandumu için bir vekalet savaşı olarak görülen Ağustos ayındaki bir oylama önleminin başarısız olmasının ardından muhafazakarlara hizmet etme yeteneğini sorgulamaya hevesliydi.

4. Pensilvanya

Pennsylvania'dan Demokrat Senatör Bob Casey

Pennsylvania, karmaşık bir GOP ön seçimine sahip olmayan nadir Cumhuriyetçi hedefli koltuktur - bu da neden bu listede nispeten üst sıralarda yer aldığını açıklar. GOP'un eski hedge fonu yöneticisi Dave McCormick'i kazanması ve başarısız 2022 valilik adayı Doug Mastriano'nun meydan okumasından kaçınması sayesinde parti, Demokrat Senatör Bob Casey'e karşı mücadelesini seçim yılı başlamadan çok önce başlatabildi. Dördüncü dönemini tamamlamaya çalışan Casey'nin en zorlu Senato yarışı bu olacak gibi görünüyor.

Çin şimdiden bu yarışın ana motiflerinden biri olarak ortaya çıktı. Bir ordu gazisi olan McCormick, "Çin'in bedava gezintisini" sona erdirmek için "altı yasak" önerdi. Ancak CNN'den KFile'ın haberine göre, McCormick'in Çin karşıtı güçlü duruşu, ABD borsasında işlem gören Çinli şirketlere ve holdinglere yapılan büyük yatırımları denetlediği Bridgewater Associates'te geçirdiği dönemin bir evrimi gibi görünüyor. Casey kısa bir süre önce (yeniden seçilmek üzere olan Florida Senatörü Rick Scott ile birlikte) özel yatırım fonlarının Çin'de yatırım yaptıkları varlıkları açıklamalarını zorunlu kılacağını söylediği bir yasa tasar ısı sundu.

AFL-CIO'nun desteğine sahip olan Casey popülist kimliğini öne çıkarmaya çalışırken, Demokratlar McCormick'in hedge fon geçmişini kullanarak McCormick'i temassız olarak göstermeye çalışıyor. Yakın zamanda her iki aday da US Steel 'in bir Japon şirketine satılmasına karşı çıktı. Ancak Biden'ın 2020'de kıl payı kazandığı Pennsylvania'da anketlerde zorlanması ve seçmenlerin ekonomi konusunda endişeli olması nedeniyle seçim Demokratların istediği kadar net olmayabilir.

5. Arizona

Bağımsız Arizona Senatörü Kyrsten Sinema

Bağımsız Senatör Kyrsten Sinema, yeniden seçilme planları ve bunun üçlü bir yarış olup olmayacağı konusunda herkesi tahmin yürütmeye zorluyor. Sinema'nın 8 Nisan'a kadar eyalet sekreterliğine adaylık başvurusunda bulunması gerekiyor.

Eğer adaylığını koyarsa, Cumhuriyetçiler onun nihai adaylarından ziyade Demokratlardan daha fazla oy alacağını umuyor. Demokrat Temsilci Ruben Gallego'ya kişisel terimler de dahil olmak üzere saldıran ve Senato Demokrat liderliğinin baş belası olan Sinema'yı bir liberal gibi gösteren NRSC dijital reklamında bu çok açık.

2022'deki valilik mağlubiyetinden yeni çıkmış olan Kari Lake, GOP adaylığı için en önde koşan isim. Ulusal Cumhuriyetçilerin ona ileriye bakması için yalvarmalarına ve Senato GOP liderliğinin bir üyesi olan Wyoming Senatörü John Barrasso gibi daha yerleşik parti seslerinin desteğine rağmen Lake hala önceki yenilgisine itiraz ediyor. Kasım ayında 2022'deki oy pusulası zarflarının incelenmesi talebiyle açtığı bir başka davayı da kaybetti.

Ancak Trump'ın desteğiyle ve GOP seçmenlerine hitap etmesiyle Lake'i Ağustos ayındaki ön seçimlerde yenmek zor olacak ve ulusal parti de Lake'in arkasında durmayı göz ardı etmedi. Lake'e karşı yarışmak Demokratlar için heyecan verici bir olasılık, ancak ulusal parti dahil olmadan önce Sinema ile işlerin nasıl şekilleneceğini görmeyi bekliyor.

6. Nevada

Nevada'dan Demokrat Senatör Jacky Rosen

Nevada, 2022'de Senatör Catherine Cortez Masto'ya karşı başarısız olduktan sonra Demokrat Senatör Jacky Rosen'ı görevden almak isteyen Cumhuriyetçiler için bir başka seçim fırsatı sunuyor.

Haziran ayındaki ön seçimlerde Cumhuriyetçilerden oluşan kalabalık bir aday grubu var ancak ulusal parti, geçen yılki Senato ön seçimlerini ikinci sırada tamamlayan emekli Yüzbaşı Sam Brown'ın arkasında duruyor.

Nevada, 2020'de Biden'ı yaklaşık 2 puan destekledi ve Demokratlar, bir başkanlık yılı boyunca buradaki zemin oyunlarının - kürtaj sorununun belirginliği ile birleştiğinde - tüm adaylarına yardımcı olacağını umuyorlar. Ancak Biden ve Trump arasındaki varsayımsal bir eşleşmenin ilk anketleri Demokratlar için bazı alarm zillerinin çalmasına neden oldu; Ekim ayı sonunda yapılan bir New York Times/Siena College anketinde eski başkan kayıtlı seçmenler arasında %52'ye %41 ile mevcut başkanın önünde yer aldı. Hispanik seçmenler ve genellikle Demokratlar için kilit bir grup olan üniversite eğitimli beyaz seçmenler eşit oranda bölündü.

Cumhuriyetçiler son federal seçim sonuçlarının burada kendi lehlerine olmadığını biliyorlar, ancak Hispanik seçmenler arasında ilerleme kaydetmek için bir fırsat görüyorlar. Ve bu koltuğu kazanamasalar bile, Demokratları Montana ya da Ohio'ya gitmeyecek parayı burada harcamaya zorlamak başlı başına bir zafer olabilir.

7. Wisconsin

Wisconsin Demokrat Senatörü Tammy Baldwin

Cumhuriyetçilerin Demokrat Senatör Tammy Baldwin'in karşısına çıkaracakları önemli bir adayları henüz yok, zira en büyük adayları olan ABD Temsilcisi Mike Gallagher yarışı bıraktı. Ancak o zamandan beri tüm gözler NRSC Başkanı Steve Daines'in aday olacağını söylediği işadamı Eric Hovde'nin üzerinde. 2012'de bu koltuk için GOP adaylığını kaybeden Hovde, kendi kendini finanse edebilme yeteneğine sahip - Cumhuriyetçiler için cazip bir seçenek, özellikle de bir rakibin girmesi için nispeten geç bir dönem olduğu için.

Bir başka zengin Cumhuriyetçi işadamı Scott Mayer'in yarışa girip girmeyeceği hala bir soru işareti, ancak Daines burada bir ön seçim istemediğini açıkça belirtti. " Washington Examiner'a verdiği demeçte "Eğer Eric yarışa girerse, Eric'in arkasında oluruz" dedi. NRSC'nin Hovde'ye verdiği erken destek, Trump'a yakınlığıyla bilinen eski Milwaukee Bölge Şerifi David Clarke'ı da kızdırdı ve Clarke yarışa girerse GOP'un işini zorlaştırabilir.

Demokratlar şu ana kadar önemli bir GOP adayının olmamasından dolayı çok fazla rahatlayamazlar. Biden'ın 2020'de eyaleti kıl payı kazanmasına rağmen Demokratlar geçen dönem GOP Senatörü Ron Johnson'ı yerinden edemedi. Kasım ayında Marquette 'te yapılan bir anket, Biden'ın kayıtlı Wisconsin seçmenleri arasında Trump ile yakın bir yarış içinde olduğunu ortaya koydu.

8. Michigan

Michigan Demokrat Senatörü Debbie Stabenow

Michigan Demokratları, emekli olan Demokrat Senatör Debbie Stabenow'un yerine geçme yarışında, güçlü bir bağış toplayıcısı olan ABD Temsilcisi Elissa Slotkin'in etrafında büyük ölçüde birleşti.

Cumhuriyetçiler ise 1994'ten bu yana Senato yarışını kazanamadıkları eyalette giderek büyüyen bir önseçime sahipler. Ulusal Cumhuriyetçiler, 2015 yılında Kongre'den ayrılan eski ABD Temsilcisi Mike Rogers'ın geri dönüşünü benimsedi. Ancak eski Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi başkanı henüz sahayı temizlemiş değil. Eski ABD Temsilcisi Peter Meijer - 6 Ocak 2021'deki ayaklanmanın ardından Trump'ın azledilmesi yönünde verdiği oy nedeniyle önseçimi kaybetmişti - Kasım ayı başında kampanyasını duyurdu. Trump'a karşı verdiği oy, NRSC'nin aday olmaması için yaptığı girişimlerde açıkça vurguladığı gibi, bir ön seçimde yükümlülükler taşıyor.

Rogers'ın yarışa girmesinden sonra kampanya başlatan diğer Cumhuriyetçiler arasında, imza toplama sorunları nedeniyle 2022 valilik yarışından diskalifiye edilen eski Detroit Polis Şefi James Craig ve 2018'de koltuk için GOP onayını kaybeden işadamı Sandy Pensler yer alıyor.

Demokratlar 2022'de Michigan'da başarılı oldular ve eyalet GOP'u kargaşa içinde. Ancak Biden burada, eyaleti yaklaşık 3 puan farkla kazandığı 2020'deki kadar güçlü görünmüyor. Örneğin CNN' in Wolverine Eyaleti'nde yaptığı son kamuoyu yoklamasında Trump kayıtlı seçmenler arasında Biden'ı %50'ye %40 ile geçerken, genç seçmenler bile Trump'ın lehine oy kullandı. Slotkin'in kampanya yöneticisi, Aralık ayında New York Times 'ın Kongre üyesinin Biden'la aynı aday listesinde yer almaktan endişe duyduğuna dair haberine karşı çıkarak, Başkan'la birlikte yarışmayı "dört gözle beklediğini" söyledi.

9. Teksas

Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz

Florida ile birlikte Teksas da, Senato'da bir sandalye kazanmak ve Batı Virginia'da Cumhuriyetçilerin kazanma olasılığını azaltmak için nadir bir şans olarak ulusal Demokratlar için daha da önem kazandı. Demokrat Senatörlük Kampanya Komitesi her iki eyalette de iletişim ve araştırma personeline yatırım yaptı ve GOP'un görevdeki üyelerine karşı dijital reklamlar yayınladı.

Demokrat Temsilci Colin Allred 5 Mart'ta ön seçimle karşı karşıya, ancak güçlü bağış toplama ve eski bir NFL oyuncusu olarak profili onu adaylık için yenilecek adam haline getirdi. Allred daha önce de zorlu yarışları kazanmış, Cumhuriyetçi bir görevdeki kişiyi görevden alarak Kongre'ye seçilmeyi başarmıştı. Allred'in kampanyası, 2018'deki Temsilciler Meclisi yarışında olduğu gibi, bu yılki Senato yarışında da sağlık hizmetlerinin kilit bir konu olacağını savunuyor. Allred, Uygun Bakım Yasası'na verdiği desteği öne çıkarmanın yanı sıra, kürtaj hakları konusunda Cruz ile bir karşıtlık yaratmaya çalışmak için, yüksek riskli hamileliğini sonlandırmak için devletle mücadele eden Teksaslı kadın Kate Cox'un davası hakkında konuşuyor.

Son yarışını 3 puandan daha az bir farkla kazanan Cruz, sol için çekici bir öcü. Ancak Cruz'un muhaliflerinden topladığı küçük çaplı bağışlar, iktidar partisi için mutlaka bir yenilgi anlamına gelmiyor. İyi finanse edilen Demokratlar bile (bkz. Beto O'Rourke) 1994'ten bu yana eyalet çapında bir Demokrat seçmeyen Teksas'ta başarısız oldular. Dolayısıyla, yarış ulusal Demokratlar için daha önemli olmasına rağmen, bu hala Cruz'un kaybedeceği bir yarış.

10. Florida

Florida Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott

Ulusal Demokratların Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'ı yerinden etme umuduyla yatırım yaptığı Florida'da da benzer bir hikaye var. Ancak kırmızı eğilimli eyalette bu zorlu bir mücadele. Demokrat eski Temsilci Val Demings'e sorun - 2022'de Senatör Marco Rubio'ya 16 puan farkla kaybeden yüksek profilli bir aday. Buna bir de Scott'ın ikinci dönem için aday olurken sahip olduğu büyük kişisel servetini ekleyelim.

Ancak Demokratlar, iki dönem valilik yapmış olan Scott'ın girdiği hiçbir yarışı bir puandan fazla farkla kazanamamış olması ve ilk kez bir başkanlık döneminde yarışacak olması nedeniyle potansiyel bir fırsat olduğunu düşünüyor. Scott aynı zamanda tüm federal programlar için gün batımı hükmü öneren bir politika planının da yazarıydı ve bu plan o kadar sevimsizdi ki Senato'daki Cumhuriyetçi arkadaşları bile bunu reddetmek zorunda kaldı. (Daha sonra Sosyal Güvenlik ve Medicare'i bu hükümden muaf tutacak şekilde revize etti). Demokratların emeklilerin yoğun olduğu eyalette bu konuya geniş yer vermesini bekliyoruz.

Eski ABD Temsilcisi Debbie Mucarsel-Powell, Ağustos ayındaki ön seçim öncesinde Demokratların en çok ilgi gösterdiği isim oldu. Mucarsel-Powell erken bağış toplama becerisini gösterdi - yarışta olduğu ilk çeyrekte kişisel katkısı hariç görevdeki vekilden az farkla daha fazla bağış topladı - ancak bu ivmenin ne kadar sürdürülebilir olacağını görmek için yıl sonu bağış toplama başarısı yakından incelenecek.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com