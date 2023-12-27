2024 ABD başkanlık ön seçimleri, açıklandı

Bu, ülkenin tarihi boyunca gelişen ve bugün de gelişmeye devam eden tuhaf bir süreçtir.

İşte bilmeniz gerekenler:

Ön seçim nedir?

Genel seçim oy pusulasında yer almak üzere, genellikle belirli bir siyasi parti için adayların seçildiği bir seçimdir.

Ön seçimlerde kimler yarışıyor?

Demokratlar için Joe Biden görevdeki başkan ve yeniden seçilmek için yarışıyor, bu da onu görevdeki aday yapıyor.

Görevdekiler nadiren ciddi bir rekabetle karşılaşırlar. Demokrat önseçimlerde kendisine meydan okuyan bazı Demokratlar var: Minnesota'dan Temsilci Dean Phillips ve yazar Marianne Williamson. Ancak en azından kamuoyu yoklamalarında henüz fazla destek bulamadılar.

Cumhuriyetçiler için ise eski Başkan Donald Trump uzun süredir önde gidiyor, yani kamuoyu yoklamalarında halen yarışta olan diğer beş adayın önünde görünüyor.

Trump, eski bir başkan olarak, son seçimi kaybetmiş olmasına rağmen, görevdeki bir kişinin gücünün bir kısmını da yansıtıyor. Trump, Teddy Roosevelt 'in 1912'de Cumhuriyetçi adaylığı yeniden kazanmaya çalışıp başarısız olmasından bu yana eski bir başkanın partisinin adaylığı için yürüttüğü ilk ciddi kampanya.

Trump karşıtı Cumhuriyetçiler iki ana seçenekle ilgileniyor gibi görünüyor: eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis. Haley New Hampshire'da daha iyi anketler elde ederken DeSantis Iowa'ya odaklanmış durumda. Eski New Jersey Valisi Chris Christie, girişimci Vivek Ramaswamy ve eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson destek kazanmakta daha fazla sorun yaşadı.

Başkanlık ön seçimlerinde kimler oy kullanabilir?

Eyalete göre değişir. Ön seçimler genellikle diğer seçimler gibi oy verme yerlerinde yapılır.

Ancak bazı eyaletlerde "açık ön seçim" vardır, yani kayıtlı her seçmen Demokrat ya da Cumhuriyetçi ön seçimde oy kullanabilir. Diğer eyaletlerde "kapalı ön seçim" vardır, yani sadece belirli bir siyasi partiye kayıtlı kişiler - genellikle Cumhuriyetçiler veya Demokratlar - o partinin ön seçiminde oy kullanabilir.

Diğerleri ise oy verme günü kayıt imkanı sunarak önseçimleri kayıtlı seçmenlerin çoğuna açmaktadır.

Başkanlık ön seçimleri ne zaman yapılır?

Başkanlık ön seçim takvimindeki ilk tarih, teknik olarak bir ön seçim olmasa da 15 Ocak'tır.

O gün Iowa'da Cumhuriyetçi Parti üyeleri caucus adı verilen etkinliklerde bir araya gelir, burada bir kampanyanın destekçilerinin konuşmalarını dinler ve ardından tercih ettikleri aday için oy kullanırlar. Diğer eyaletlerdeki ön seçimlerin aksine, bu etkinlikler eyalet partileri tarafından denetlenir ve normal seçimler gibi yürütülmez.

Demokratlar da o gün Iowa'da toplanacak, ancak başkan için oylama 5 Mart'ta sona erecek posta yoluyla yapılacak.

Bazı eyaletlerde başkanlık önseçimleri tek bir tarihte yapılırken diğer ofisler için önseçimler yılın ilerleyen zamanlarında yapılmaktadır. Tam takvime bakınız.

Iowa'dan sonra New Hampshire 23 Ocak'ta "ülkedeki ilk" ön seçimini düzenliyor, ancak Demokratlar bu etkinliği onaylamıyor. Demokratlar ilk resmi ön seçimlerinin 3 Şubat'ta, ırksal açıdan daha çeşitli bir eyalet olan ve Biden'ın 2020'de ön seçim kazandığı ilk yer olan Güney Carolina'da yapılmasını istiyor. Bunu 6 Şubat'ta Nevada'nın önseçimi takip edecek.

Takvim buradan itibaren genişliyor. Cumhuriyetçiler 8 Şubat'ta Nevada'da ve 24 Şubat'ta Güney Carolina'da yapılacak önseçimlerde yarışacak.

Iowa ve New Hampshire'da kazananlar genellikle partinin adaylığını kazanır mı?

Şart değil. 2020'de Biden ne Iowa'yı ne de New Hampshire'ı kazandı, ancak kampanyası Güney Carolina'da yeniden başladı ve Demokratların adaylığına ve Beyaz Saray'a gitti.

2016'da Donald Trump Iowa'yı kaybetti ama New Hampshire'ı kazandı, tıpkı 2012'de Cumhuriyetçi Mitt Romney gibi.

2008'de Demokrat Barack Obama Iowa'yı kazanmış ancak New Hampshire'ı kaybetmişti. Cumhuriyetçi John McCain o yıl Iowa'yı kaybetmiş ancak New Hampshire'ı kazanmıştı.

Hem Iowa hem de New Hampshire'da kazanıp Beyaz Saray'a giden son aday 1976'da Demokrat Jimmy Carter'dı, ancak teknik olarak Iowa'da "bağlılığı olmayanların" arkasında ikinci sırada yer almıştı.

Farklı eyaletlerdeki parti önseçimlerinde birden fazla aday kazanırsa, nihai başkan adayı nasıl belirlenir?

Seçmenler adaylar için oy kullanırlar, ancak aslında yaz aylarında yapılacak olan parti kongreleri için delege seçerler.

Delegeler ya bir eyaletin ön seçiminde birinci olan adayın o eyaletin tüm delegelerini alacağı "kazanan hepsini alır" sistemiyle ya da ön seçim sonuçlarına göre orantılı olarak paylaştırılabilir. Bazı eyaletlerde belirli bir oy oranının (örneğin %20) üzerinde oy alan her adayın delege hakkı kazanabileceği barajlar vardır.

Demokratlar bugünlerde tüm delegelerini orantılı olarak paylaştırıyor.

Cumhuriyetçilerin bu yılki kuralları genel olarak 15 Mart'tan önce önseçim ve parti meclisi olan eyaletlerin delegelerini orantılı olarak paylaştırmasını gerektiriyor. Önseçim ve parti meclisi seçimlerinin 15 Mart'tan sonra yapıldığı eyaletler ise kazanan hepsini alır formatına geçebilir.

Hangi adayın partinin adayı olmak için yeterli delegeye sahip olduğunu ne zaman öğreneceğiz?

Ön seçimlerin nasıl sonuçlanacağını görmemiz gerekecek.

Gözünüz 5 Mart'taki Süper Salı'da olsun. Henüz adaylığı garantilemek için yeterli delege sayısına ulaşılmamış olsa da, bu gece 16 eyalet ve bölgedeki Cumhuriyetçilerin başkan için oy kullanacağı en büyük delege potası olacak.

Bir adayın partisinin adaylığını kazanmak için yeterli oyu alması Mayıs ya da Haziran ayını bulabilir. Son başkanlık ön seçimleri 4 Haziran'da gerçekleşecek.

Ön seçimlerde hiçbir aday delegelerin çoğunluğunu alamazsa ne olur?

Delegelerin çoğunlukla kongreye giderken belirli bir adaya "bağlı" (Cumhuriyetçi terim) veya "rehinli" (Demokrat terim) olmaları gerekir.

Cumhuriyetçi taraftaki bazı eyalet ve bölgelerdeki delegelerin çok küçük bir kısmı "bağlı değildir". Bu az sayıdaki delege kurultayın başında kimi isterlerse onu destekleyebilirler.

Demokratların "bağlanmamış" delegeleri vardır - parti kodamanları - ancak sonucu etkileyebileceklerse kurultay katındaki ilk tur oylamada oy kullanmazlar.

Delegeler oy kullandıktan sonra çoğunluğun net bir kazananı olmazsa, bağlı delegelerin bağsız hale geldiği ve nihayetinde bir aday seçebilecekleri ek oylama turlarına giderler. Bu, "aracılı kongre" olarak bilinen şeydir.

Bunun nadir olduğunu söylediğimizde, 1952'den beri gerçekleşmediğini kastediyoruz.

Bu süreç nasıl ortaya çıktı?

Ülke tarihi boyunca evrim geçirmiştir. Eskiden başkan adaylarını kongre delegasyonları seçerdi.

Parti üyeleri için siyasi kongrelerin yapıldığı ilk seçim, Andrew Jackson'ın Beyaz Saray'ı kazandığı 1832 yılıydı. İlk kongre kısa ömürlü ve uzun süre önce feshedilmiş olan Anti-Masonik Parti tarafından düzenlenmiştir.

Ön seçimlere odaklanma ve sistemi daha demokratik hale getirme yönündeki hareket, parti liderlerinin savaş karşıtı aday Eugene McCarthy yerine dönemin Başkan Yardımcısı Hubert Humphrey'i tercih ettiği 1968'de Chicago'daki Demokratik Ulusal Kongre'de yaşanan şiddet olaylarının ardından başladı. (Humphrey daha sonra Richard Nixon'a karşı kaybetti.)

2024 kongreleri nerede ve ne zaman yapılacak?

Cumhuriyetçi Ulusal Kongre 15-18 Temmuz tarihleri arasında Milwaukee'de yapılacak.

Demokratik Ulusal Kongre 19-22 Ağustos'ta Chicago'da yapılacak.

Siyasi partilere bu kadar odaklanmayan ön seçimler var mı?

Evet, ama başkanlık makamı için değil.

Giderek artan sayıda eyalet, tüm seçmenlerin ve adayların tek bir ön seçime katıldığı ve parti bağlılıklarına bakılmaksızın en iyi bitirenlerin Seçim Günü'nde karşı karşıya geldiği partizan olmayan ön seçimleri deniyor.

Eyalet çapında Senato, valilik ve Meclis yarışlarında uygulanan bu partiler üstü ön seçimler başkanlık seçimlerinde kullanılmıyor.

Kaliforniya, Nebraska ve Washington ilk iki sistemini kullanmaktadır. Alaska'da ilk dört sistemi vardır.

Louisiana'da "orman önseçimi" olarak adlandırılan bir sistem vardır. Yerel, eyalet veya federal makamlar için tüm adaylar Seçim Günü oy pusulasında listelenir ve hiçbir aday çoğunluğu elde edemezse, ilk ikiye girenler ikinci tura katılır.

Üçüncü partilerden başkan adayları olacak mı?

Yeşil Parti muhtemelen çoğu eyalette oy pusulasında bir başkan adayı gösterecek ve Liberteryen Parti de 50 eyaletin tamamında oy pusulasında yer almayı bekliyor. Bu partiler adaylarını kendi kongrelerinde seçeceklerdir.

Ancak üçüncü parti ya da bağımsız bir adayın genel seçimlerde oy alabildiği en son tarih 1968'dir.

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Kaynak: edition.cnn.com