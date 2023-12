2023'ün en iyi filmleri: Hollywood için zor geçen bir yılda 'Air'den 'Maestro'ya parlak noktalar bulmak

Yayın hizmetleri pek çok önemli filmin finansmanına yardımcı olsa da, merakla beklenen filmlerin birçoğu beklentilerin altında kalırken, diğerleri (en önemlisi "Killers of the Flower Moon") ne zaman biteceğini bilemedi - kuşkusuz, izleyicilerin gönüllerince dilimleyebildiği, doğrayabildiği ve duraklatabildiği evlerden ziyade sinemalarda daha büyük bir sorun.

Basitçe söylemek gerekirse, Hollywood hala sanat ve ticaret, prestij filmleri ve geniş kitlelere hitap edenler arasında tatlı bir nokta bulamadı - uzun süredir devam eden bir sorun, belki de ticari başarısızlıkları gizleyebilen ve ödüllerin ve eleştirmenlerin beğenisinin ışıltısının tadını çıkarabilen yayın hizmetlerinin öncelikleri nedeniyle daha da kötüleşti.

Elbette eğlence sektörü sadece ödüllerle yaşayamaz ve yakın zamana kadar son derece güvenilir bir tür olan süper kahraman filmlerinin neredeyse tüm gişe hasılatında düşüş yaşaması da dahil olmak üzere rahatsız edici ticari eğilimler vardı. Bu ani düşüş, sinemaya gitmenin pandemi ve internet yayıncılığının bir-iki yumruğundan tam olarak kurtulamadığı ve asla kurtulamayabileceği hissini körükledi.

İyi tarafından bakacak olursak, öne çıkan filmler konu ve türler açısından eklektik bir kadroyu temsil ediyor (bu çeşitliliği yansıtmak için bazı bilinçli çabalarla), bazıları daha net seçimlerin yapıldığı bir yılda bu listeye giremeyecek olsa bile - birkaç kombinasyon girişi yapma özgürlüğüne sahip.

İşte, alfabetik sırayla (mevcut olduğunda yayın seçenekleri belirtilerek):

'Air' (Amazon Prime Video): Yönetmen Ben Affleck'in Nike'ın Michael Jordan'ı nasıl bulduğuna dair gerçeklere dayanan hikayesi, Matt Damon ve Viola Davis'in müthiş performanslarıyla büyüklüğü tanımanın bir kanıtı. Hepsinden önemlisi, bu yılki film dizisinde çok nadir görülen bir özellik olan çok eğlenceli.

"American Fiction": Yazar-yönetmen Cord Jefferson, bir yazar/edebiyat profesörünün (Jeffrey Wright) düşüncesizce "Siyah travma pornosu" ile alay eden bir şaka kitabı yazması ve bunun Beyaz entelijansiya arasında bir hit haline gelmesini konu alan bir romanın bu akıllı ve anlayışlı uyarlamasında etkileyici bir çıkış yapıyor.

Orada mısın Tanrım? Benim, Margaret (Max): Judy Blume'un kitabının bu versiyonu, yeni bir okul, yeni arkadaşlar ve çok tanıdık sorunlarla uğraşan genç kız rolündeki Abby Ryder Fortson ile bu işi iyi yapmanın ne kadar zor olduğunun altını çiziyor.

'The Color Purple': Alice Walker'ın onlarca yıla yayılan kalp kırıklığı ve direnç öyküsünün gücünü koruyarak müzikali beyazperdeye taşıyan yönetmen Blitz Bazawule, müzikal numaraları ve koreografiyi en iyi şekilde açarken oyuncuları için müthiş bir vitrin yarattı.

'Elemental' (Disney+): Disney için çok zor geçen bir yılda, bu Pixar animasyon romantizmi bu eğilimi tersine çevirdi, sadece farklı geçmişlerden gelen insanların (bu durumda, kelimenin tam anlamıyla ateş ve su) farklılıklarının üstesinden nasıl gelebileceklerini keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda hayal kırıklığı yaratan bir açılışın üstesinden gelerek, ağızdan ağza iletişimin hala organik bir tiyatro hiti yaratabileceğini kanıtladı, bu fikir ne kadar tuhaf ve eski gelse de.

"The Holdovers" (Peacock, 29 Aralık): Yönetmen Alexander Payne'i "Sideways "in yıldızı Paul Giamatti ile yeniden bir araya getiren, 1970 yılında New England'daki bir hazırlık okulunda geride kalan uyumsuzları ve birkaç hafta içinde kurdukları beklenmedik bağları konu alan bu komedi-drama, oğlu Vietnam'da ölen kederli bir anne rolündeki Da'Vine Joy Randolph'un üstesinden gelinmesi zor yardımcı performansıyla zekâ, sıcaklık ve yürekle parladı.

'Dünyayı Arkanda Bırak' (Netflix): Yılın en düşündürücü filmlerinden biri olan yazar-yönetmen Sam Esmail'in kıyamet gerilimi, Julia Roberts ve Mahershala Ali'yi, toplum etraflarında parçalanmaya başlarken bir dizi şaşırtıcı olayla bir araya gelen yabancılar olarak, benzer bir tepkiyi ortaya çıkaran son Netflix filmi "Don't Look Up "ı gölgede bırakan bir filmde sunuyor.

'Maestro' (Netflix): Bradley Cooper, orkestra şefi Leonard Bernstein'ın bu biyografisinde sanat ve sanatçıları sevmenin bedeli hakkında başlattığı sohbeti sürdürürken, Cooper'ın parlak başrol performansına, Bernstein'ın sadakat ve sabrını defalarca test ettiği eşi Felicia rolündeki Carey Mulligan eşlik ediyor.

'Oppenheimer'/'Barbie' (Max): En az bireysel değerleri kadar sinema sektörü için ifade ettikleri anlamla da burada yer alan "Barbie", 21. yüzyıl için bir Barbie filmi nasıl yapılır sorusunu zekice yanıtlarken (Margot Robbie'ye sahip olmak yardımcı oluyor), "Oppenheimer" ciddi, zeki bir konuyu alıp Imax'e layık hale getirdiği için övgüyü hak ediyor. Keşke yönetmen Christopher Nolan birinci ve üçüncü saatleri ortadaki görkemli filmin etrafında biraz sıkıştırsaydı.

'Geçmiş Hayatlar'/'Canavar': Sırasıyla Güney Kore ve Japonya'dan gelen bu filmlerden her ikisi de bu listede yer alabilirdi, ancak gençlik aşkının gücünün ayrı ayrı enstantaneleri olarak gerçekten birbirlerine aitler. Küçük bir cevher olan "Geçmiş Hayatlar" bunu çocukken ayrı düştükten sonra yeniden bir araya gelen iki insan (Greta Lee, Teo Yoo) aracılığıyla keşfederken, "Canavar" iki genç erkek ve birinin endişeli bekar annesi (Sakura Ando) hakkındaki hikayesini değişen perspektiflerden süzerek, yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın Akira Kurosawa'nın klasiği "Rashomon "a bilinçli bir borcu olan filminde işledi.

