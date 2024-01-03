2023'te rekor sayıda LGBTQ karşıtı yasa tasarısı sunuldu

Özellikle eğitim ve sağlık hizmetleri ile ilgili yasa tasarıları daha önce görülmemiş düzeylere ulaştı. Transseksüel gençlerin toplumsal cinsiyeti onaylayan sağlık hizmetlerine erişimini yasaklamaya yönelik yeni bir baskının yanı sıra, cinsiyet kimliği ve cinsellikle ilgili tartışmalar da dahil olmak üzere devlet okullarındaki müfredatın düzenlenmesine yoğun bir şekilde odaklanıldı.

Cinsiyet onaylayıcı bakım, bir kişinin doğumda atanan cinsiyetinden onaylanmış cinsiyetine (kişinin bilinmek istediği cinsiyet) geçişine yardımcı olmak için multidisipliner bir yaklaşım kullanan, tıbbi olarak gerekli, kanıta dayalı bir bakımdır.

Neredeyse her gün yeni yasa tasarıları sunuluyor ve manzara hızla değişiyor. George Washington Üniversitesi LGBT Sağlık Politikası ve Uygulama Programı'nda profesör olan Kat Carrick, Nisan ayında CNN'e verdiği bir röportajda "Dün tanıtılan bir yasa tasarısı neredeyse eski bir haber" dedi.

Yıl sonuna kadar 23 eyalette 84 yasa tasarısı imzalandı. Bu, 2023 yılında ülke genelinde sunulan toplam yasa tasarısı sayısının %16'sına tekabül ediyor. Tennessee ve Kuzey Dakota 10'ar yasa ile en fazla LGBTQ karşıtı yasa tasarısının kabul edildiği eyaletler oldu.

ACLU'ya göre, geçen yıl kabul edilen bir düzineden fazla yasa tasarısına mahkemede itiraz ediliyor.

ACLU'nun iletişim stratejisti Gillian Branstetter Nisan ayında CNN'e verdiği demeçte, "Bu saldırıların kapsam ve ölçeğinin 2020-2021 yıllarından başlayarak son birkaç yılda arttığını gördük" dedi. "Kötüleşen sadece toplam sayı değil, aynı zamanda faturaların aşırılığı."

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Kaynak: edition.cnn.com