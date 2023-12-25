2023'te havalanacak yeni uçaklar, rotalar ve uçak kabinleri

Belirsizlik hala çok büyük olsa da önümüzdeki yıl daha umut verici görünüyor.

Dünya çapındaki çoğu havayolu şirketinin ticari birliği olan IATA, çoğunlukla Covid-19 nedeniyle yaşanan kapanmanın ve aynı zamanda yakıt fiyatlarındaki artışın bir sonucu olarak zarar eden 2022'nin ardından 2023'te havayolu şirketlerinin karlılığa dönmesini bekliyor.

Ayrıca uzun zamandır beklenen yeni uçaklar da gökyüzüne çıkarak ticari havacılığın bir sonraki çağının başlamasına yardımcı olabilir.

Yine de riskler devam ediyor. Savaşlar, küresel ve bölgesel durgunluklar, Covid'in yeniden canlanması, değişen seyahat modelleri, iklim krizi ve daha pek çok faktör havacılığın kontrolü dışında.

İşte tüm bunların 2023'te yolcular için ne anlama geldiği.

Gökyüzünü yeniden haritalamak

Covid-19 hepimizin hayatının son üç yılına damgasını vurdu ve vurmaya devam edecek - ancak çoğu durumda bu seyahat kısıtlamalarını içermeyecek.

Japonya 2022 sonbaharında kapılarını denizaşırı seyahat edenlere açtığında, bunu yapan Çin dışındaki son büyük ekonomi oldu.

Havayolları ve yolcuları için önemli olan pek çok açıdan dünya artık açık. Çin'in karantina ve diğer seyahat kısıtlamalarının ne zaman sona ereceğine dair hemen her yerde sorulan büyük soru nihayet yanıt buldu. Ülke 8 Ocak'tan itibaren seyahat kısıtlamalarının hafifletileceğini duyurdu.

Bir diğer büyük soru ise Rusya. Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus havayolu şirketlerinin AB, ABD ve Kanada da dahil olmak üzere pek çok ülkenin hava sahasını kullanması yasaklandı.

Bunun çatışma bölgesi dışındaki en büyük etkisi, çatışma bölgesinin güneyinden ve Kafkasya üzerinden ya da Alaska üzerinden kuzeye uçmak zorunda olan Avrupa ve doğu Asya arasındaki uçuşlar oldu. Sonuç olarak birçok Avrupalı ve Asyalı havayolu şirketi seferlerini azalttı.

Bunun anlamı, Avrupa ve Asya arasında daha az uçuş olması ve pek çok Avrupalı ve Asyalı havayolu şirketinin bu rotalarda kullanmayı planladıkları uçaklara sahip olmaları ve şimdi bunları başka nerelere uçurabileceklerine bakmalarıdır.

Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki yeni rotalar, üç büyük transatlantik ortak girişim havayolu kartelinin - kabaca Oneworld, Star Alliance ve SkyTeam ittifaklarına karşılık gelen ve üyeleri arasında fiyatlandırmayı koordine etmelerine izin verilen - birçok yeni rota eklemesi ve mevcut hizmetleri güçlendirmesi ile şimdiden uçuşa geçti.

Dolayısıyla, yeni bir aktarmasız uçuş açıldığını görürseniz, bu fırsatın üzerine atlamaya değer olabilir. Eğer Avrupalı havayolları Rus hava sahasına yeniden erişim sağlar ve Çin'e ve Çin'den talep geri dönerse, yeni aktarmasız uçuşlar bir aktarma gerektirmeye geri dönebilir.

İttifaklardan bahsetmişken, Virgin Atlantic'in 2023'ün başlarında SkyTeam ittifakındaki ortak sahibi Delta'ya katılması beklenirken, China Southern'in (bazılarına göre dünyanın en büyük havayolu) Oneworld ittifakına katılacağına dair uzun süredir devam eden söylentiler son zamanlarda biraz ilgi görüyor gibi görünüyor. Bu da söz konusu havayollarının ortakları ve yolcuları için bazı yeni bağlantıların önünü açacaktır.

Bir yeni uçak, ama birçok yeni kabin

Çin'in ilk modern dar gövdeli yolcu uçağı olan COMAC C919'un 2022'den 2023'e geçerken yolcu hizmetine girmesi bekleniyor. Batılı üreticilere büyük bir meydan okuma olarak görülen yeni uçak, Boeing 737 veya Airbus A320 deneyiminden çok farklı olmasa da Çin'deki yolculara yeni bir seçenek sunacak.

Ufukta 2023 için başka yeni uçak görünmüyor. Boeing'in çok geciken geniş gövdeli uçağı 777X'in teslimatının en erken 2025'te başlaması bekleniyor ve bu da General Electric GE9X motorlarındaki bir sorun nedeniyle Aralık ayı başında test uçuşlarının askıya alınmasından önceydi.

Airbus A350 ve Boeing 787 de dahil olmak üzere mevcut nesil uçakların daha fazla teslimatı olacak, bu da uçmak için daha yeni jetler anlamına geliyor, ancak bazı eski uçaklar da filoda daha uzun süre tutulacak.

Airbus tarafında, ekstra uzun menzilli A321XLR dar gövdeli uçağın 2024'ün başlarında havayollarına ulaşması planlanıyor, ancak Airbus için iyi haber, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin 8 Aralık'ta ekstra yakıt tankının tasarımını onaylaması.

Bu, özellikle transatlantik rotalar olmak üzere küçük havalimanları arasındaki yeni aktarmasız uçuşların 2023'te duyurulacağı anlamına geliyor - gözünüzü dört açıp hızlı rezervasyon yapmaya değer.

Yeni uçak varyantlarının duyurulduğunu görebiliriz. Airbus, geniş koltukları, büyük kutuları ve geniş pencereleri sayesinde yolcular arasında popüler olan küçük dar gövdeli A220 jet uçağının çok konuşulan uzatılması konusunda olumlu sesler çıkarıyor.

Yeni uçaklar fabrikadan çıktıkça, Airbus'ın daha büyük bölmeleri ve aerodinamik estetiğiyle daha geniş Airspace kabini gibi yeni kabinleri de beraberinde getiriyor.

Airbus'ın kabin pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Ingo Wuggetzer CNN'e verdiği demeçte, "Pazara giren Airspace kabin donanımlı uçakların sayısının artması, giderek daha fazla yolcunun konfor özelliklerinin yanı sıra bağlanabilirlikten de faydalanacağı anlamına geliyor" dedi. "Bu benim için 2023'ün anahtarı - bu yenilikleri dünya çapında giderek artan sayıda yolcuya ulaştırmakla ilgili."

Ayrıca, "havayollarının günlük işlerinde bir dijitalleşme dalgası göreceğiz" beklentisinde. Dijitalleşme yolcular için faydalıdır: daha bağlantılı bir havayolu şirketi daha fazla bilgi ve daha fazla self-servis seçeneği sunarak havaalanı kuyruklarından veya telefonda uzun süre beklemekten kaçınmaya yardımcı olur.

Geri dönüş yolları

Devasa (ve son derece popüler) Airbus A380 süperjumbo tekrar hizmete giriyor. Abu Dabi merkezli Etihad, A380'lerini geri getiren en son havayolu şirketi oldu; bu da bu büyük, sessiz uçakta ekonomide daha geniş koltuklar anlamına geliyor. Bu yolcular için harika bir haber.

Boeing'in 737 MAX uçağının iki varyantı, daha kısa MAX 7 ve çift uzatmalı MAX 10, şu anda yılsonu son teslim tarihi yaklaşırken sertifikasyon belirsizliği içinde.

Karmaşık bir durumu özetlemek gerekirse, ABD'li düzenleyiciler Boeing'in ek güvenlik sistemleri kurmasını istiyor. Bu Boeing için pahalıya mal olacak, çünkü bazı havayolu şirketlerine, pilotları farklılıklar konusunda eğitmek için zaman ve para harcamak zorunda kalmamaları için sözleşmeyle bunu yapmasına gerek kalmayacağına dair söz verdi.

Bu durumun yolcular üzerinde kısa vadede herhangi bir etkisi olmayacaktır, ancak havayolu şirketlerinin bu uçakları eski uçakların yerine kullanma ve yeni rotalar başlatma yönündeki uzun vadeli planları ertelenebilir.

Güvenlik ve sürdürülebilirlik

Havaalanında 2023, bazı havaalanlarının sıvı-macun-krem-jel spektrumundaki her şeyin sadece küçük bir fermuarlı plastik torba içinde 3 ons veya 100 mililitrelik kaplarda taşınabildiği "sıvı yasağından" kurtulduğu yıl olacak.

Uçucular, sıvı çantanızı ve elektronik eşyalarınızı el bagajınızda bırakmanıza izin veren tarayıcıların ilk versiyonlarını zaten deneyimlemiş olabilirler, ancak bunlar daha geniş çapta yayılıyor. Birleşik Krallık'ın 2023 yılında bunları tüm havalimanlarında uygulamaya koyması bekleniyor.

İklim krizinin önemi arttıkça, uçuşlarla ilgili daha fazla sürdürülebilirlik iddiası için de gözünüzü dört açın.

Bunun bir tarafı da atık yağlar, bitkisel yağlar, algler gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen daha sürdürülebilir havacılık yakıtlarındaki (SAF) büyümedir. Virgin Atlantic kısa süre önce, diğer havayollarının benzer projelerini takiben, 2023 yılında SAF ile çalışan ilk transatlantik karbon "net-sıfır" uçuşunu deneyeceğini duyurdu.

İşin bir başka yanı da büyük ölçüde metal, plastik ve kumaştan oluşan kabinlerin içini daha sürdürülebilir hale getirmek.

Son zamanların en yenilikçi kabinlerinin çoğundan sorumlu tasarım ajansı tangerine'den kabin tasarımcısı Martin Darbyshire ile konuştuk; Darbyshire şunları vurguluyor: "Tasarımcılar olarak karmaşıklığı, ağırlığı ve maliyeti ortadan kaldırma ve havayolu iç mekan endüstrisi için daha uzun ömürlü, daha onarılabilir ve geri dönüştürülebilir çözümler sunma sorumluluğumuz var. Müşterilerimiz bunu talep ediyor ve biz de bunu gerçekleştirmek için topluma borçluyuz."

Gerçekten de, "ivme kazanmanın bu kadar zaman almış olması şaşırtıcı. Hiç şüphe yok ki 2023'ten itibaren çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim ön plana çıkacak."

Üstteki resim: Çin'in yeni COMAC C919 yolcu uçağı. Kredi: Getty Images aracılığıyla CNS/AFP

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Kaynak: edition.cnn.com