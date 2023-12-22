2023'te dünyanın en yoğun uçuş rotaları

Seyahat istihbarat şirketi OAG, dünyanın en yoğun uluslararası uçuş rotalarının yıllık listesini yayınladı ve ilk 10'dan üçü Singapur'a gitmeyi içeriyor: Bangkok (sekizinci sırada), Jakarta (yedinci sırada) ve Kuala Lumpur (listenin en üstünde) ile bağlantı.

Bu veriler tamamen 2023 yılı boyunca uçuşlarda satılan koltuk sayısına dayanmaktadır. En yoğun rota olan Malezya'nın başkentinden Singapur'a toplam 4.9 milyon koltuk satın alındı. Bir saatten biraz fazla süren bu uçuş, iki komşu ülke arasında araba yerine hava yoluyla seyahat etmeyi tercih eden yolcular arasında popüler.

En yoğun 10 rotanın biri hariç tamamı Asya ve Orta Doğu'da yer alırken, bunun tek istisnası New York-Londra arasıdır. OAG, JFK - Heathrow seferinin ilk 10'da toplam kapasitesi 2019'a göre artan tek uçuş rotası olduğunu belirtiyor.

Asya, en yoğun iç hat uçuş rotaları sıralamasında da başı çekiyor. Tokyo merkezini popüler tatil beldeleri Fukuoka (önemli bir yemek merkezi ve Güney Kore'ye açılan kapı), Sapporo (kış sporları için sevilen) ve Okinawa ("Japonya'nın Hawaii'si" olarak bilinir) ile bağlayan uçuşlar sırasıyla ikinci, üçüncü ve yedinci sırada yer aldı.

Bu arada, en yoğun rotalardan birkaçı Çin (Pekin ve Şanghay) ve Avustralya (Melbourne ve Sydney) gibi daha büyük ülkelerdeki büyük şehirleri birbirine bağlıyordu.

İlk 10'un dışında kalan ve OAG'nin dikkat çektiği birkaç rota da vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yoğun iç hat rotası New York'tan Los Angeles'a değildi - Oahu ve Maui adalarını birbirine bağlayan Hawaii'deki Honolulu'dan Kahului'ye idi. Bu rotada toplamda 3,6 milyon koltuk satıldı, ancak Maui'deki yıkıcı yangınların 2023 sonunda satılan biletlerde bir düşüşe katkıda bulunup bulunmadığı belirsiz.

San Francisco'dan Los Angeles'a yapılan Kaliforniya içi yolculuk 2019'da ABD'de birinci sırada yer alırken 2023'te altıncı sıraya geriledi.

2023'ün en yoğun 10 uluslararası uçuş rotası

1. Kuala Lumpur (KUL) - Singapur (SIN)2. Kahire (CAI) - Cidde (JED)3. Hong Kong (HKG) - Taipei (TPE)4. Seul Incheon (ICN) - Osaka Kansai (KIX)5. Seul Incheon (ICN) - Tokyo Narita (NRT)6. Dubai (DXB) - Riyad (RUH)7. Jakarta (CGK) - Singapur (SIN)8. New York Kennedy (JFK) - Londra Heathrow (LHR)9. Bangkok Suvarnabhumi (BKK) - Singapur (SIN)10. Bangkok Suvarnabhumi (BKK) - Seul Incheon (ICN)

2023'ün en yoğun 10 iç hat uçuş rotası

1. Jeju (CJU) - Seul Gimpo (GMP)2. Sapporo New Chitose (CTS) - Tokyo Haneda (HND)3. Fukuoka (FUK) - Tokyo Haneda (HND)4. Hanoi (HAN) - Ho Chi Minh City (SGN)5. Melbourne (MEL) - Sydney (SYD)6. Pekin (PEK) - Şanghay Hongqiao (SHA)7. Tokyo Haneda (HND) - Okinawa Naha (OKA)8. Cidde (JED) - Riyad (RUH)9. Mumbai (BOM) - Delhi (DEL)10. Cakarta (CGK) - Bali Denpasar (DPS)

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Kaynak: edition.cnn.com