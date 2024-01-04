2023'te dünyanın en dakik havayolları

Dolayısıyla havacılık dünyasında iyi bir şeyi kutlama şansı olduğunda, buna bir göz atmak gerekir.

Havacılık analiz şirketi Cirium, dünyanın dört bir yanındaki hangi havayolları ve havalimanlarının en iyi zamanında kalkış oranlarına sahip olduğunu ortaya çıkarmak için rakamları inceledi. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın - ya da nereye gitmeyi planlarsanız planlayın - bu istatistikler bir sonraki seyahatinizin sorunsuz geçebileceğine dair biraz umut veriyor.

Yüksekten uçmak

Cirium farklı kıtalardaki kazananları ödüllendirse de, genel olarak En Dakik Havayolu ödülünü Kolombiya bayrak taşıyıcısı Avianca kazandı. Genellikle başında küçük A harfi bulunan bu havayolu Star Alliance ağının bir parçasıdır.

Avianca genel olarak takdir görürken, Güney Amerika'da en dakik havayolu unvanını alan havayolu Panama'nın ulusal havayolu şirketi Copa oldu.

Asya'da en dakik havayolu şirketi Japon All Nippon Airways (ANA) oldu. Kuzey Amerika'da Delta Air Lines olurken, Avrupa'da Iberia Express bu unvanı kazandı. Orta Doğu ve Afrika'da en dakik havayolu, 2023 yılında 30. yaş gününü kutlayan Oman Air oldu.

Ancak verileri biraz daha derinlemesine incelediğimizde dakik uçakların daha çeşitli bir portresini görüyoruz.

Cirium sıralamalarını oluştururken çeşitli faktörlere baktı: zamanında varışlar, takip edilen uçuşlar ve yapılan toplam uçuşlar. Cirium'un analizine göre, Avianca 213.039 toplam uçuşun %85,73'ünü zamanında gerçekleştirdi.

Bu arada, ABD merkezli iki havayolu - Delta ve American Airlines - uçuş toplamları açısından listenin geri kalanını geride bıraktı. Delta 2023 yılında %84,72 zamanında varış oranıyla 1.635.486 uçuş gerçekleştirirken; American %80,61 zamanında varış başarısıyla 1.998.844 uçuştan sorumlu oldu.

Ayrıca Qatar Airways (%85.11) ve Japan Airlines (%82.58) da yüksek puanlar aldı.

Cirium'da gelişmiş girişimlerden sorumlu kıdemli direktör David White'a göre 2023, pandemi nedeniyle büyük darbe alan havayolu sektörü için bir dayanıklılık yılı oldu.

White yaptığı açıklamada, "Yaşanan zorluklara rağmen, önde gelen havayolları yılı etkileyici zamanında performans ölçütleriyle tamamlamayı başardı" dedi.

Cirium ayrıca daha küçük, düşük maliyetli taşıyıcıları da öne çıkardı. İlk beşte Safair (Güney Afrika), Azul (Brezilya), Hong Kong Express, JetStar Japan ve Iberia Express (İspanya) yer aldı.

Raporun tamamında, tüm gecikmelerin havayolunun kendi hatası olmadığına da dikkat çekildi. Hava durumu, havaalanı trafiği ve personel sorunları da katkıda bulunan faktörler olabilir.

Havalimanı ödülleri

Cirium'a göre, 2023 yılında dakiklik açısından dünyanın en iyi havalimanı Minnesota'daki Minneapolis-St Paul (MSP) oldu.

En dakik orta ölçekli havalimanı ise Japonya'daki Osaka Uluslararası (ITM) oldu. Ancak bu havalimanı Osaka için birincil hava merkezi değildir, zira uluslararası ziyaretçilerin çoğu şehrin yaklaşık bir saat dışındaki Kansai Uluslararası Havalimanı (KIX) üzerinden gelmektedir.

Itami olarak da adlandırılan Osaka Uluslararası ise daha küçük bir havalimanı olup, ismine rağmen ülkenin iç hatlar merkezi olarak işlev görmektedir.

Bu arada, küçük havaalanı kategorisinde kazanan, Ekvador'un Quito kentine hizmet veren Mariscal Sucre Uluslararası Havaalanı (UIO) oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com