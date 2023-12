2023'te Dr. Google'a sorduğunuz en trend 10 sağlık sorusu

Teknoloji şirketine göre bunlar, 1 Ocak-27 Kasım tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Google'da aranan sağlıkla ilgili en trend sorulardan sadece bazılarıydı.

Google sözcüsü Sarah Armstrong bir e-postada, "Veriler en trend aramaları yansıtıyor, yani 'trend' sorgular 2022'ye kıyasla 2023'te sürekli bir dönem boyunca trafikte yüksek artış gösteren aramalar" dedi.

İşte 2023 yılında Google'da en çok aranan 10 sağlık sorusu ve bazı yanıtları.

1. Strep ne kadar süre bulaşıcıdır?

Amerika Birleşik Devletleri'nde streptokok enfeksiyonları 2023'ün başlarında artış gösterdi ve birçok insanın bu hastalığın ne kadar bulaşıcı olduğu ve ne kadar süreyle devam ettiği konusunda sorular sormasına neden oldu.

Şubat ayında, boğaz ağrısı veya ilgili bir teşhis için yapılan sağlık hizmeti ziyaretlerinin oranı, 2017'deki bir önceki zirve dönemine göre yaklaşık %30 daha yüksekti.

Çoğu boğaz ağrısına virüsler neden olsa da, boğaz enfeksiyonu boğazda ve bademciklerde A grubu Streptococcus bakterilerinin neden olduğu bir enfeksiyondur ve bu bakteriler çok bulaşıcıdır.

Johns Hopkins Medicine'a göre, strep boğazını antibiyotiklerle tedavi eden kişiler 24 ila 48 saat içinde daha az bulaşıcı hale gelir, ancak tedavi edilmemiş strep boğaz enfeksiyonu olan bir kişi yaklaşık iki hatta üç hafta boyunca başkalarına bulaştırabilir.

Strep boğazının belirtileri arasında ateş, yutkunurken ağrı, kırmızı ve şişmiş bademcikler ve şişmiş lenf düğümleri yer alabilir. CDC'ye göre, daha az yaygın semptomlar arasında kusma ve baş ağrısı yer alabilir - ancak öksürük veya burun akıntısı görülmez.

2. Strep boğaz ne kadar bulaşıcıdır?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, tipik olarak, enfekte bir kişi konuşurken, öksürürken veya hapşırırken solunum damlacıkları yoluyla veya birisinin bakterinin neden olduğu ciltteki yaralara dokunması gibi doğrudan temas yoluyla bakteriyi başkalarına yayabilir.

A grubu strep bakterisine maruz kalan bir kişinin strep boğaz hastalığına yakalanması genellikle iki ila beş gün sürer.

CDC'ye göre boğaz ağrısı olan her 10 çocuktan 3'ünde boğaz ağrısı görülürken, boğaz ağrısı olan her 10 yetişkinden 1'inde boğaz ağrısı görülmektedir.

3. Kolesterol nasıl düşürülür

Giderek artan sayıda araştırma, bitki temelli, vejetaryen veya vegan bir diyetin kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini öne sürmektedir.

Mayıs ayında European Heart Journal 'da yayınlanan bir çalışmada, bitki temelli diyet uygulayan yetişkinlerde, hem et hem de bitki yiyen yetişkinlere kıyasla LDL veya düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol - genellikle "kötü" kolesterol olarak adlandırılır - seviyelerinin %10 düştüğü ve toplam kolesterolün %7 azaldığı bulunmuştur.

İnsanlar yedikleri doymuş ve trans yağ miktarını sınırlandırarak kolesterollerini düşürebilir veya kontrol altına alabilirler. Doymuş yağlar öncelikle kırmızı et ve tam yağlı süt ürünlerinde bulunurken, trans yağlar genellikle margarinlerde ve mağazadan satın alınan kurabiye, kraker ve keklerde kullanılır.

Somon ve keten tohumu gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zengin gıdalar kalp sağlığına faydalıdır ve yulaf ezmesi, elma ve Brüksel lahanası gibi gıdalarda bulunan çözünür lif, kolesterolün kan dolaşımına emilimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek, kilo vermek ve çok fazla alkol almamak kolesterol seviyelerini iyileştirmede yardımcı olabilir.

4. Şişkinliğe ne yardımcı olur?

Kabızlık, irritabl bağırsak sendromu, laktoz intoleransı, aşırı yeme ve hatta bazı ilaçlar da dahil olmak üzere karın şişkinliğinin birkaç yaygın nedeni vardır - ancak insanların evde şişkinlik bakımına yardımcı olmak için atabilecekleri bazı adımlar vardır.

Ulusal Tıp Kütüphanesine göre, sakız ve gazlı içeceklerin yanı sıra Brüksel lahanası, lahana, fasulye ve mercimek gibi gaz üretebilen gıdalardan kaçınmak yardımcı olabilir. Sigarayı bırakmak ve çok hızlı yemek yememek de yardımcı olabilir.

Psyllium veya %100 kepek gibi lif takviyeleri semptomları daha da kötüleştirebilir, ancak simetikon gibi bazı ilaçlar yardımcı olabilir.

Şişkinliğin yanı sıra karın ağrısı, dışkıda kan, ishal, kötüleşen mide ekşimesi, kusma veya kilo kaybınız varsa bir tıp uzmanına başvurun.

5. Düşük tansiyona ne sebep olur?

Kan basıncı çok düştüğünde - 90/60 mm Hg'nin altında bir değere düştüğünde - bu duruma hipotansiyon denir.

Amerikan Kalp Derneği'ne göre, düşük tansiyon uzun süreli yatak istirahati, depresyon, Parkinson hastalığı veya hamilelikte ortaya çıkabilir.

Bir kişi büyük miktarlarda kan kaybettiğinde, bu durum düşük tansiyona neden olabileceği gibi diüretikler, beta blokerler ve trisiklik antidepresanlar da dahil olmak üzere bazı ilaçlar da düşük tansiyona neden olabilir.

Kronik olarak düşük kan basıncı baş dönmesi veya sersemlik, mide bulantısı, bayılma, yorgunluk, baş ağrısı, bulanık görme ve kalp çarpıntısı gibi semptomlara yol açabilir.

6. Siğillere ne sebep olur?

Ciltte en sık görülen siğillere, 150'den fazla virüsten oluşan bir grup olan insan papilloma virüsü veya HPV neden olur ve çeşitli yollarla yayılabilir.

Mayo Clinic'e göre virüsün çoğu formu ciltten cilde temas veya havlu ya da el bezi gibi ortak kullanılan nesneler yoluyla yayılır. Virüs genellikle ciltteki kırıklar yoluyla yayılır ve siğiller en sık ellerde görülse de ayakları, yüzü, cinsel organları ve dizleri de etkileyebilir.

7. Neden midem bulanıyor?

Hamilelik veya mide gribi mide bulantısının bazı yaygın nedenleri olsa da, kronik mide bulantısı gastroözofageal reflü hastalığı veya peptik ülser hastalığı gibi sindirim sistemiyle ilgili bozuklukların bir belirtisi de olabilir.

Radyasyon tedavisi veya kemoterapi gören kanser hastaları gibi bazı kişilerde aldıkları bazı ilaçlar veya tedaviler nedeniyle mide bulantısı riski artabilir.

Hamile kişilerde de, genellikle "sabah bulantısı" olarak adlandırılan ilk üç aylık dönemde mide bulantısı hissetme riski artmaktadır. Cleveland Clinic'e göre, araştırmacılar hamile insanların yaklaşık %50 ila %90'ında mide bulantısı, %25 ila %55'inde ise kusma olduğunu tahmin etmektedir.

8. Preeklampsiye ne sebep olur?

Preeklampsi - preeklampsili bir kişi nöbet geçirdiğinde eklampsiye yol açabilir - gebeliğin 20. haftasından sonra veya doğumdan sonra yüksek tansiyona neden olan bir durumdur.

Küresel olarak, gebelik veya doğum nedeniyle meydana gelen ölümlerin %10 ila %15 'i preeklampsi ve eklampsi gibi ilişkili komplikasyonlardan kaynaklanmaktadır.

Anne ve bebek sağlığı konusunda kâr amacı gütmeyen March of Dimes'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde preeklampsi gebeliklerin %5 ila %8'ini etkilemekte ve çoğu vakada erken doğuma yol açmaktadır.

Yine de preeklampsinin kesin nedenleri bilinmemektedir. Önceki hamileliklerinde preeklampsi geçiren, ikiz, üçüz veya daha fazlasına hamile olan ya da halihazırda yüksek tansiyon, diyabet, böbrek hastalığı veya lupus veya antifosfolipid sendromu gibi otoimmün bir hastalığı olan kişilerde preeklampsi riski daha yüksek olabilir.

9. Horlama nasıl durdurulur

Mayo Clinic'e göre, kilo vermek, yatmadan önce alkolden kaçınmak, burun tıkanıklığını tedavi etmek, yeterince uyumak ve sırt üstü uyumamak gibi yaşam tarzı değişiklikleri horlamanın tedavisine yardımcı olabilir.

Bazı çalışmalar da eğimli uyumanın horlamayı azaltma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Bazen, uyku sırasında bir burun bandı veya ağız aparatı takmak horlama olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Şiddetli vakalarda, sağlık hizmeti sağlayıcıları şiddetli horlamayı tedavi etmek için ameliyat önerebilir.

Horlama genellikle obstrüktif uyku apnesi adı verilen bir uyku bozukluğunun işareti olabilir, bu durum insanların uyku sırasında nefes almayı durdurmasına neden olan bir durumdur.

10. Gıda zehirlenmesi ne kadar sürer?

Cleveland Clinic'e göre, gıda zehirlenmesi genellikle bir veya iki gün sürebilir, ancak hastalığa neden olan mikroplara bağlı olarak 10 gün veya daha uzun sürebilir.

Gıda zehirlenmesi, Salmonella veya E. coli gibi belirli mikropların tüketilmesinden kaynaklanır. CDC'ye göre belirtiler hafiften ciddiye kadar değişebilir.

Gıda zehirlenmesinin en yaygın belirtileri ishal, mide ağrısı, bulantı ve ateştir. Kanlı ishal, üç günden fazla süren ishal, 102 dereceden yüksek ateş, sıvıların tutulamayacak kadar çok kusma ve dehidrasyon belirtileri gibi şiddetli belirtiler için bir doktora görünün.

